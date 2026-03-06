ઉમરેઠના ભાજપના ધારાસભ્ય ગોવિંદ પરમારનું નિધન, ભાજપમાં ઘેરા શોકની લાગણી
ગોવિંદભાઈ પરમાર ગુજરાતમાં ભાજપા સરકારમાં મંત્રી રહી ચુક્યા છે, બે ટર્મથી ધારાસભ્ય હતા.
Published : March 6, 2026 at 10:30 PM IST
આણંદ: આણંદ જિલ્લાની ઉમરેઠ વિધાનસભાના ધારાસભ્ય ગોવિંદ પરમારનું અવસાન થયું છે. ધારાસભ્યના અચાનક નિધનના સમાચારથી ગુજરાત ભાજપમાં શોકની લહેર પ્રસરી ગઈ હતી. વિગતો મુજબ, ઉમરેઠના ભાજપના ધારાસભ્ય ગોવિંદભાઈ પરમારનું નિધન હાર્ટ એટેકનાં કારણે આણંદની ખાનગી હોસ્પિટલમાં મૃત્યુ થયું હતું. ગુજરાત ભાજપ દ્વારા ધારાસભ્ય ગોવિંદ પરમારના નિધનની પુષ્ટ કરતા X પર પોસ્ટ કરીને શોક વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો.
ઉમરેઠ વિધાનસભાના લોકપ્રિય ધારાસભ્ય શ્રી ગોવિંદભાઈ પરમારના દુઃખદ અવસાનના સમાચાર અત્યંત આઘાતજનક છે. તેમના નિધનથી સંગઠન અને સમાજને ક્યારેય ન પુરાય તેવી ખોટ પડી છે.— BJP Gujarat (@BJP4Gujarat) March 6, 2026
પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા તેમના દિવ્ય આત્માને ચરણોમાં સ્થાન આપે અને શોકગ્રસ્ત પરિવાર તથા કાર્યકર્તાઓને આ દુઃખ સહન કરવાની… pic.twitter.com/YfESeppOBk
ખાસ છે કે શંકરસિંહ વાઘેલાની સરકારમાં ગોવિંદ પરમાર કૃષિ મંત્રી હતા. તેઓ 1 ટર્મ અપક્ષ તરીકે ધારાસભ્ય રહી ચૂક્યા હતા. જ્યારે 2 ટર્મ ભાજપમાંથી ધારાસભ્ય રહ્યા હતા. 2017માં તેઓ ભાજપમાં વિધિવત રીતે જોડાયા હતા અને ભાજપે ટિકિટ આપતા તેઓ ચૂંટણીમાં જીત્યા હતા. આ બાદ 2022માં પણ ભાજપે તેમને રિપીટ કરીને ફરીથી ટિકિટ આપી હતી.
ઉમરેઠ વિધાનસભાના ધારાસભ્ય શ્રી ગોવિંદભાઈ પરમારના નિધનના સમાચાર સાંભળી દુઃખની લાગણી અનુભવું છું.— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) March 6, 2026
ઈશ્વર તેમના આત્માને શાંતિ આપે તથા સ્વજનો અને સમર્થકોને આ દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ આપે તેવી પ્રાર્થના.
ॐ શાંતિ 🙏
ગોવિંદ પરમાર પોતાના મત વિસ્તારમાં ખૂબ લોકપ્રિય હતા અને તેમણે અનેક સામાજીક કાર્યમાં સક્રિય હતા. તેમના અચાનક નિધનથી ભાજપમાં ઘેરા શોકની લાગણી ફેલાઈ ગઈ છે. તેમના નિધનના સમાચાર મળતા ભાજપા નેતાઓ અને અગ્રણીઓ હોસ્પિટલ ખાતે દોડી આવ્યા હતા. નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી, મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ, સાંસદ પૂનમબેન માડમ સહિતના નેતાઓએ સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરીને ધારાસભ્ય ગોવિંદ પરમારના નિધન પર ઘેરા શોકની લાગણી વ્યક્ત કરી હતી.
