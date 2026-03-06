ETV Bharat / state

ઉમરેઠના ભાજપના ધારાસભ્ય ગોવિંદ પરમારનું નિધન, ભાજપમાં ઘેરા શોકની લાગણી

ગોવિંદભાઈ પરમાર ગુજરાતમાં ભાજપા સરકારમાં મંત્રી રહી ચુક્યા છે, બે ટર્મથી ધારાસભ્ય હતા.

MLA ગોવિંગ પરમારની ફાઈલ તસવીર
MLA ગોવિંગ પરમારની ફાઈલ તસવીર (ETV Bharat)
Published : March 6, 2026 at 10:30 PM IST

આણંદ: આણંદ જિલ્લાની ઉમરેઠ વિધાનસભાના ધારાસભ્ય ગોવિંદ પરમારનું અવસાન થયું છે. ધારાસભ્યના અચાનક નિધનના સમાચારથી ગુજરાત ભાજપમાં શોકની લહેર પ્રસરી ગઈ હતી. વિગતો મુજબ, ઉમરેઠના ભાજપના ધારાસભ્ય ગોવિંદભાઈ પરમારનું નિધન હાર્ટ એટેકનાં કારણે આણંદની ખાનગી હોસ્પિટલમાં મૃત્યુ થયું હતું. ગુજરાત ભાજપ દ્વારા ધારાસભ્ય ગોવિંદ પરમારના નિધનની પુષ્ટ કરતા X પર પોસ્ટ કરીને શોક વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો.

ખાસ છે કે શંકરસિંહ વાઘેલાની સરકારમાં ગોવિંદ પરમાર કૃષિ મંત્રી હતા. તેઓ 1 ટર્મ અપક્ષ તરીકે ધારાસભ્ય રહી ચૂક્યા હતા. જ્યારે 2 ટર્મ ભાજપમાંથી ધારાસભ્ય રહ્યા હતા. 2017માં તેઓ ભાજપમાં વિધિવત રીતે જોડાયા હતા અને ભાજપે ટિકિટ આપતા તેઓ ચૂંટણીમાં જીત્યા હતા. આ બાદ 2022માં પણ ભાજપે તેમને રિપીટ કરીને ફરીથી ટિકિટ આપી હતી.

ગોવિંદ પરમાર પોતાના મત વિસ્તારમાં ખૂબ લોકપ્રિય હતા અને તેમણે અનેક સામાજીક કાર્યમાં સક્રિય હતા. તેમના અચાનક નિધનથી ભાજપમાં ઘેરા શોકની લાગણી ફેલાઈ ગઈ છે. તેમના નિધનના સમાચાર મળતા ભાજપા નેતાઓ અને અગ્રણીઓ હોસ્પિટલ ખાતે દોડી આવ્યા હતા. નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી, મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ, સાંસદ પૂનમબેન માડમ સહિતના નેતાઓએ સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરીને ધારાસભ્ય ગોવિંદ પરમારના નિધન પર ઘેરા શોકની લાગણી વ્યક્ત કરી હતી.

