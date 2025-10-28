નકલી દવા-ખાદ્યપદાર્થ માફિયાઓ સામે કડક કાયદો લાવો: પૂર્વ આરોગ્ય મંત્રી કુમાર કાનાણીની માંગ
રાજ્યના પૂર્વ આરોગ્ય મંત્રી કુમાર કાનાણીએ વર્તમાન આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનસેરિયાને એક પત્ર લખીને નકલી દવા-ખાદ્યપદાર્થ માફિયાઓ સામે કડક કાયદો લાવવાની માંગ કરી છે.
Published : October 28, 2025 at 2:48 PM IST
સુરત: ખાદ્યપ્રદાર્થોમાં ભેળસેળ અને નકલી દવાઓનું વધતું પ્રમાણ ગુજરાતમાં માનવ સ્વાસ્થ્ય માટે ગંભીર જોખમ ઊભું કરી રહ્યું છે, ત્યારે રાજ્યના પૂર્વ આરોગ્ય મંત્રી કુમાર કાનાણીએ વર્તમાન આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનસેરિયાને એક પત્ર લખીને આ માફિયાઓ સામે કડક કાયદો ઘડવા અને તેનો કડક અમલ કરવા માટે જોરદાર માંગણી કરી છે.
કુમાર કાનાણીએ પોતાના પત્રમાં સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું છે કે, નકલી દવાઓ બનાવનારા-વેચનારા અને ખાદ્યપદાર્થમાં ભેળસેળ કરનારાઓને કોઈ ડર નથી કારણ કે તેમની સામે કાર્યવાહી કરવા માટે કોઈ કડક કાયદો હાલમાં નથી.
કુમાર કાનાણીની રજૂઆત
કુમાર કાનાણીએ પોતાના પત્રમાં લખ્યું છે કે, "ગુજરાતમાં સૌથી ગંભીર પ્રશ્ન હોય તો તે માનવ જીવન સાથે ચેડા કરી માનવ જીવનને જોખમ ઉભું કરતો પ્રશ્ન છે. નકલી દવા-ખાદ્યપદાર્થ બનાવનાર સામે તપાસ, સેમ્પલ, રિપોર્ટ પછી જો નકલી હોય તો તેઓ સામાન્ય બે-પાંચ હજાર દંડ ભરીને છૂટી જાય છે, અને તેમનો ધંધો રાબેતા મુજબ ચાલુ રહે છે. એક વ્યક્તિની હત્યા કરનારને આજીવન કે ફાંસીની સજા થાય છે, જ્યારે લાખો લોકોના જીવનને જોખમમાં મૂકતા આ ભેળસેળિયાઓ કોઈપણ ડર-ભય વગર બેફામ લોકોને મારી રહ્યાં છે. આવા લોકોને ડામવા અત્યંત જરૂરી છે."
પહેલા પણ કરી હતી રજૂઆત
પૂર્વ મંત્રીએ એ વાતનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો કે તેઓ આ બાબતે લાંબા સમયથી રજૂઆત કરી રહ્યા છે. અગાઉ તેમણે મુખ્યમંત્રી અને તત્કાલીન આરોગ્ય મંત્રી ઋષિકેશભાઈ પટેલને પણ આ મામલે રજૂઆત કરી હતી, અને વિધાનસભાના ગૃહમાં પણ આ મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો. કુમાર કાનાણીએ વર્તમાન આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનસેરિયા પર વિશ્વાસ અને ભરોસો વ્યક્ત કરતા લખ્યું છે કે, "તમે આરોગ્ય મંત્રી બન્યા છો, તમારી પાસે સ્વતંત્ર હવાલો છે. તમે ખુબ જ ઈમાનદાર, પ્રામાણિક, ભણેલા અને કામ કરવાની ઈચ્છાશક્તિ ધરાવો છો. એટલે આ કામ તમે કરી શકો તેમ છો."
આગામી સત્રમાં કડક કાયદો બનાવો
કનાણીએ આગામી વિધાનસભા સત્રમાં જ આ બાબતે કડક કાયદો બનાવીને તેનો સખત અમલ કરવા માટેની કાર્યવાહી કરવા વિનંતી કરી છે, જે લોકોની અને તેમની પોતાની પણ લાગણી અને માગણી છે.
દવા અને ખાદ્યપદાર્થોના માફિયાઓ સામે તાત્કાલિક અને કડક પગલાં ભરો
અહેવાલમાં જણાવ્યા મુજબ, તાજેતરમાં શહેરોમાં ડુપ્લિકેટ ઘી, પનીર, તમાકુ, મેગી મસાલા, તેલ અને ઈનો જેવા અનેક અખાદ્ય પદાર્થો પકડાઈ ચુક્યા છે. આ ભેળસેળિયાઓ ખૂબ જ સસ્તા ભાવે અંતરિયાળ વિસ્તારો અને નાની દુકાનોમાં વેચાણ કરીને આ જોખમી માલ લોકોના ઘર સુધી પહોંચાડે છે. નિષ્ણાતોના મતે, આવા અખાદ્ય ખોરાકનું લાંબા ગાળે સેવન કરવાથી કેન્સર, શ્વાસોશ્વાસની તકલીફ અને પેટની ગંભીર બીમારીઓ થઈ શકે છે, અને કેટલાક કિસ્સાઓમાં મોત પણ થઈ શકે છે. આ અહેવાલ રાજ્ય સરકાર પર નકલી દવા અને ખાદ્યપદાર્થોના માફિયાઓ સામે તાત્કાલિક અને કડક પગલાં લેવા માટેનું દબાણ વધારી શકે છે.