પશ્ચિમ બંગાળના ચૂંટણીમાં સુરતથી ભાજપનો 'માસ્ટરસ્ટ્રોક': 5000 મતદારો માટે 4 સ્પેશિયલ ટ્રેનો દોડાવશે
સુરત મહાનગરપાલિકામાં ભવ્ય જીત બાદ હવે ભાજપનું લક્ષ્ય બંગાળ પર છે.
Published : April 2, 2026 at 3:03 PM IST
સુરત: પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભાની ચૂંટણીના રણમેદાનમાં મમતા બેનર્જીના ગઢમાં ગાબડું પાડવા માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ હજારો કિલોમીટર દૂર સુરતથી મજબૂત વ્યૂહરચના ઘડી છે. સુરત મહાનગરપાલિકામાં ભવ્ય જીત બાદ હવે ભાજપનું લક્ષ્ય બંગાળ પર છે. સુરતમાં વસતા લાખો બંગાળી કારીગરો ભાજપના પક્ષમાં મતદાન કરે તે માટે 'સુરત બંગાળી સમાજ' અને ભાજપ દ્વારા 4 સ્પેશિયલ ટ્રેનોની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, જેના દ્વારા 5000 મતદારોને વિનામૂલ્યે વતન પહોંચાડવામાં આવશે.
સુરતમાં અંદાજે 2.5 લાખથી વધુ બંગાળી શ્રમિકો વસે છે, જેઓ મુખ્યત્વે ડાયમંડ, જ્વેલરી અને ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં કાર્યરત છે. આ શ્રમિક વર્ગ એક મોટી વોટબેંક છે. વેકેશન અને ચૂંટણીના માહોલમાં ટ્રેનોમાં રિઝર્વેશન ન મળવાને કારણે આ મતદારો વતન જઈ શકતા નથી. ભાજપે આ સમસ્યાને જ તક બનાવી છે. આ 5000 મતદારો જ્યારે પોતાના ગામ પહોંચશે, ત્યારે તેઓ માત્ર પોતાના મત નહીં, પરંતુ પરિવારના અન્ય સભ્યોના મતોને પણ પ્રભાવિત કરશે. ભાજપનો અંદાજ છે કે આ મુસાફરો દ્વારા બંગાળમાં 10થી 12 લાખ મતો પર સીધી કે આડકતરી અસર પાડી શકાશે.
આ સુવિધાનો લાભ માત્ર સાચા અને નોંધાયેલા મતદારોને જ મળે તે માટે કડક સ્ક્રિનિંગ કરવામાં આવ્યું છે. સુરત બંગાળી સમાજના અગ્રણી વાસુદેવ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે: "અમે ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા દરમિયાન દસ્તાવેજોની ઝીણવટભરી તપાસ કરી છે. જેમના વોટિંગ કાર્ડ અપડેટ નહોતા અથવા યાદીમાં નામ નહોતા, તેવા 1200થી 1500 ફોર્મ રદ કરવામાં આવ્યા છે. અમે માત્ર 100% ભાજપ સમર્થક અને માન્ય મતદારોને જ મોકલી રહ્યા છીએ."
મુસાફરીનું શિડ્યુલ
ચૂંટણીના તબક્કાઓને ધ્યાનમાં રાખીને ટ્રેનોનું શિડ્યુલ નક્કી કરાયું છે:
- પ્રથમ ટ્રેન: 18 એપ્રિલ
- બીજી ટ્રેન: 24 એપ્રિલ
- રૂટ: સુરતથી સીધી કોલકાતા
સામાન્ય રીતે ઉનાળાના વેકેશનમાં ટ્રેન ટિકિટોના ભાવ આસમાને હોય છે અથવા કન્ફર્મ ટિકિટ મળવી અશક્ય હોય છે. ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના કારીગરો જેઓ પ્લેન કે મોંઘી મુસાફરી પરવડી શકે તેમ નથી, તેમના માટે આ સુવર્ણ તક સાબિત થઈ રહી છે. બંગાળી સમાજના અગ્રણીઓનું માનવું છે કે સુરતમાં રહીને જે રીતે આ લોકોએ પ્રગતિ કરી છે, તેવી જ પ્રગતિ બંગાળમાં પણ થાય તેવા ઉદ્દેશ્ય સાથે 'પરિવર્તન' માટે આ અભિયાન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે.
