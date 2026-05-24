આણંદ જિલ્લા પંચાયતમાં પ્રમુખ પદ માટે ભાજપે થાપ ખાધી! BJPને બહુમતી છતાં કોંગ્રેસના ઉમેદવાર પ્રમુખ બનશે

DDO દ્વારા પૂરતા ડોક્યુમેન્ટ ન હોવાના કારણે ભાજપના ઉમેદવાર મયુરીબેનનું ફોર્મ રદ કરવામાં આવ્યું હતું.

આણંદ જિલ્લા પંચાયતમાં કોંગ્રેસના પ્રમુખ બનશે (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 24, 2026 at 7:30 PM IST

આણંદ: આણંદમાં જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ પદ માટે ભાજપ થાપ ખાધી હોય તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. આણંદ જિલ્લા પંચાયતમાં ભાજપની 33 સભ્યો સાથે બહુમતિ છે અને કોંગ્રેસના માત્ર 7 જ સભ્યો ચૂંટાયા છે, છતાં પ્રમખ પદ પર કોંગ્રેસના ઉમેદવાર બિનહરીફ થાય તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. એટલે કે આણંદ જિલ્લા પંચાયતમાં બહુમતી ભાજપની રહેશે પરંતુ પ્રમુખ કોંગ્રેસના રહેશે.

હકીકતમાં આણંદ જિલ્લા પંચાયતમાં પ્રમુખ પદ અનુસૂચિત જન જાતિ મહિલા માટે અનામત છે. આ માટે સારસા જીલ્લા પંચાયત સીટ ઉપરથી જીતેલા ભાજપના મયુરીબેન પટેલે ફોર્મ ભર્યું હતું. તેની સામે કોંગ્રેસના ઉમેદવાર ગૌરીબેન તળવીએ પણ ફોર્મ ભર્યું હતું. જોકે DDO દ્વારા પૂરતા ડોક્યુમેન્ટ ન હોવાના કારણે ભાજપના ઉમેદવાર મયુરીબેનનું ફોર્મ રદ કરવામાં આવ્યું હતું. એવામાં હવે કોંગ્રેસના ઉમેદવાર ગૌરીબેન તડવી બિનહરીફ જાહેર કરાશે. તેઓ હાડગુડ અનુસૂચિત જન જાતિ બેઠક પરથી ચૂંટાયા છે.

આણંદના DDO IAS દેવાહુતિએ આ અંગે માહિતી આપતા જણાવ્યું કે, આજે આણંદ જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખ પદ માટે નોમિનેશન પેપરની ચકાસણી પ્રક્રિયા હતી. જેમાં પ્રમુખ માટે બે ફોર્મ આવ્યા હતા. એક ફોર્મ ગૌરીબેન શુંભભાઈ તળવીનું ફોર્મ માન્ય રાખવામાં આવ્યું છે અને મયુરીબેન નિકિત પટેલનું ફોર્મ અમાન્ય રાખવામાં આવ્યું છે. ઉપપ્રમુખ માટે જિલુભાઈ પરબતભાઈનું ફોર્મ હતું જે માન્ય રાખવામાં આવ્યું છે. મયુરીબેન પટેલનું ફોર્મ એટલા માટે રદ કરાયું છે કે, પ્રમુખની સીટ ST માટે રિઝર્વ થઈ છે અને નિયમો મુજબ જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ નહોતા એટલા માટે ફોર્મ રિજેક્ટ કરવામાં આવ્યું છે.

આ અંગે કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ કહ્યું કે, આણંદ જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ પદની સીટ અનામત હતી, તે આદિવાસી મહિલા માટે હતી. કોંગ્રેસ તરફથી ગૌરીબેન તડવી આ બેઠક પર ચૂંટાયેલા હતા. પ્રમખ પદ માટેની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ત્યારે ભાજપ તરફથી ખોટા આદિવાસીના દાખલા મેળવી પ્રમુખ પદ માટેનો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો. અમે વારંવાર પહેલા પણ રાજ્ય ચૂંટણી પંચ, કલેક્ટર, DDO, આદિવાસી કમિશનર બધી જગ્યાએ જાણ કરી હતી કે આ ખોટા પુરાવાના આધારે દાવો કરે છે. આમને રોકવા જોઈએ તેમ છતાં ભાજપના આગેવાનો સાથે ખોટા ST સર્ટિફિકેટના પુરાવા સાથે પ્રમુખ પદનું ફોર્મ ભર્યું હતું. કોંગ્રેસ તરફથી અમે બધા પુરાવા સાથે ફોર્મ ભરાવ્યું હતું. ચકાસણી દરમિયાન અમારી પહેલાથી જ રજૂઆત હતી કે ભાજપના જે ઉમેદવાર છે તેમની પાસે ખોટા પુરાવા છે, ગુજરાતના વતની નથી જન્મ તેમનો મહારાષ્ટ્રમાં થયો છે, એમને કોઈપણ સંજોગોમાં આદિવાસીનું સર્ટિફિકેટ મળી શકે નહીં. તે અમારી રજૂઆતને ચૂંટણી અધિકારી DDOએ ધ્યાનમાં રાખી આજે ભાજપના પ્રમુખ પદના ઉમેદવારનું ફોર્મ રદ કર્યું છે. તેના કારણે કોંગ્રેસના ગૌરીબેન તળવી આવતીકાલે વિધિવત રીતે આણંદના પ્રમુખ તરીકે ચૂંટાયેલા જાહેર થશે.

