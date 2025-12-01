વરુણ પટેલે કહ્યું 'EWS લાગુ નહીં થાય તો પાટીદારોના રાજકારણનો અંત, કથીરિયાએ ટેકો આપતા કહ્યું સમાજને થશે નુકસાન
આગામી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ પહેલાં EWS લાગુ નહીં, થાય તો પાટીદારોના રાજકીય પતનની શરૂઆત થશે અને રાજકીય અસ્થીરતા સર્જાશે
Published : December 1, 2025 at 1:03 PM IST
સુરત: ગુજરાતના રાજકારણમાં પાટીદાર સમાજને રાજકીય ક્ષેત્રે 'આર્થિક રીતે નબળા વર્ગ (EWS)'ની 10% અનામત તાત્કાલિક લાગુ કરવા માટે ભાજપના જ બે અગ્રણી પાટીદાર નેતાઓ દ્વારા જાહેરમાં ઉગ્ર માંગણી ઉઠાવવામાં આવતા રાજ્યના રાજકારણમાં ચર્ચા જાગી છે.
પાટીદાર અનામત આંદોલનના પૂર્વ નેતા અને હાલ ભાજપના અગ્રણી વરુણ પટેલે સોશિયલ મીડિયા પર ગંભીર આક્રોશ વ્યક્ત કરતા ચેતવણી આપી છે કે, જો આગામી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ પહેલાં EWS લાગુ નહીં થાય તો પાટીદારોના રાજકીય પતનની શરૂઆત થશે અને રાજકીય અનબેલેન્સ સર્જાશે.
'દૂરબીન લઈને જોશો તોય નહીં દેખાય': સહકારી ક્ષેત્રના રકાસનો દાખલો
વરુણ પટેલે પોતાના નિવેદનમાં તાજેતરમાં મહેસાણાની દૂધસાગર ડેરીની ચૂંટણીનો દાખલો આપ્યો હતો, જ્યાં ડેરીના મતદારોના લિસ્ટ પ્રમાણે પાટીદારોના પ્રતિનિધિત્વ પર કાતર ફેરવવામાં આવી છે, જેને તેમણે સહકારી ક્ષેત્રે પાટીદારોનો 'રાજકીય રકાસ' ગણાવ્યો હતો. તેમનો મુખ્ય સૂર એ છે કે EWS અનામત તાત્કાલિક ધોરણે રાજકારણમાં પણ મળવું જોઈએ, નહિંતર પાટીદારોનું રાજકીય પતન શરૂ થઈ જશે.
સુરતથી અલ્પેશ કથીરિયાનું સંપૂર્ણ સમર્થન
વરુણ પટેલના આ નિસાસાને સુરતના પાટીદાર નેતા અને ભાજપના અગ્રણી અલ્પેશ કથીરિયાએ ખુલ્લું સમર્થન આપ્યું છે. અલ્પેશ કથીરિયાએ જણાવ્યું કે, વરુણભાઈની વાતમાં દૂધસાગર ડેરીમાં પાટીદારોનું ઓછું પ્રતિનિધિત્વ અને EWS લાગુ ન થવાથી સમાજને થનારા નુકસાનની બે મુખ્ય બાબતોનો સમાવેશ છે.
અલ્પેશ કથીરિયાએ કહ્યું, "હાલમાં EWS શિક્ષણ અને રોજગારીમાં મળી રહ્યું છે, ત્યારે ચૂંટણી પંચે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં પણ 10% EWS લાગુ કરવું જોઈએ. જેનાથી 68 થી પણ વધારે જ્ઞાતિનો જે EWS વર્ગ છે, તેને તેના અધિકાર પ્રાપ્ત થાય અને લોકશાહીમાં સત્તાકીય ભાગીદારી નિભાવી શકે." તેમણે ઉમેર્યું કે, દરેક વ્યક્તિને અને દરેક સમાજને પોતાનો હક પ્રાપ્ત થવો જોઈએ, તે માટે તેઓ પ્રયાસ કરતા રહેશે.
હાઈકોર્ટમાં પિટિશન: રાજકીય ભાગીદારીનો સવાલ
EWS અનામતના મુદ્દે હાલમાં હાઈકોર્ટમાં પણ પીટીશન દાખલ કરવામાં આવી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. નેતાઓનું માનવું છે કે, કોર્ટનો હસ્તક્ષેપ અથવા સરકારનો ઝડપી નિર્ણય આ અનામતને વહેલી તકે લાગૂ કરાવી શકે છે.
ભાજપના જ બે અગ્રણી નેતાઓ દ્વારા સાર્વજનિક પ્લેટફોર્મ પર આ માંગ ઉઠાવવામાં આવતા, આ મુદ્દો માત્ર પાટીદાર સમાજના રાજકીય પ્રતિનિધિત્વ પૂરતો સીમિત ન રહેતા, સમગ્ર EWS વર્ગને અસર કરતો રાષ્ટ્રીય મુદ્દો બની રહ્યો છે. હવે જોવાનું એ રહે છે કે, રાજ્ય સરકાર આ આક્રોશને કેટલી ઝડપથી શાંત કરી, EWS અનામતને રાજકીય ક્ષેત્રે લાગુ કરવા તરફ પગલાં ભરે છે.