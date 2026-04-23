'ભાજપના નેતાએ મનસુખ વસાવાને લાફો માર્યો', ચૈતર વસાવાની પત્નીનો દાવો; ભરૂચના સાંસદે આપ્યો જવાબ
ચૈતર વસાવાના પત્ની વર્ષા વસાવાએ જાહેર મંચ પરથી ભાજપના નેતા નિલ રાવ દ્વારા સાંસદ મનસુખ વસાવાને લાફો મારવામાં આવ્યો હોવાનો દાવો કર્યો.
Published : April 23, 2026 at 5:57 PM IST
નર્મદા: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં હવે ગણતરીનો સમય બાકી છે ત્યારે રાજકીય પક્ષો વચ્ચે આક્ષેપ-પ્રતિ આક્ષેપ થઇ રહ્યા છે. ડેડીયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાના પત્ની વર્ષા વસાવાએ જનસભાને સંબોધતા ભરૂચના સાંસદ મનસુખ વસાવાનું નામ લઇને ભાજપના નેતાએ લાફો માર્યો હોવાનો દાવો કર્યો છે. જોકે, 7 ટર્મના સાંસદે આ ઘટના પર ખુલાસો કર્યો છે.
મનસુખ વસાવાને ભાજપના નેતાએ લાફો માર્યો હોવાનો દાવો
ચૈતર વસાવાના પત્ની વર્ષા વસાવાએ જાહેર મંચ પરથી ભાજપના નેતા નિલ રાવ દ્વારા સાંસદ મનસુખ વસાવાને લાફો મારવામાં આવ્યો હોવાનો દાવો કર્યો છે. નિલ રાવ અને સાંસદ મનસુખ વસાવા વચ્ચે ઝઘડો થયો હોવાની વાત સામે આવી છે.
વર્ષા વસાવાએ કહ્યું કે, "આપણા સાત ટર્મથી સાંસદ છે, મીડિયાના માધ્યમથી જાણવા મળે છે કે કમલમમાં નીલ રાવ સાથે લાફાવાળી થઇ છે. સાંસદ મનસુખ ભાઇ સાંભળો તમે જ્યા પણ હોય ત્યાથી લોકોને ખુલાસો આપો. સાત ટર્મથી સાંસદ છો કે તમારે લાફો ખાવો પડે, કેવા સાંસદ છો કે તમારે લાફો ખાવો પડે? તમે જવાબ આપો અમે રાહ જોઇ રહ્યા છીએ. તમે વડીલ છો છતાં લાફો ખાવો પડે આ તો શરમજનક વાત છે."
મનસુખ વસાવાએ કર્યો ખુલાસો
મનસુખ વસાવાએ આ દાવા પર સ્પષ્ટતા કરતા જણાવ્યું કે, લાફા મારવાની વાત સંપૂર્ણ ખોટી છે, આવી કોઇ ઘટના બની જ નથી. સાંસદ મનસુખ વસાવાએ જણાવ્યું કે, "ચૂંટણીમાં જીત મેળવવા માટે નિલ રાવને મેં થોડા ઉંચા અવાજમાં કહ્યું હતું પરંતુ વર્ષા વસાવા જે રીતે લાફા મારવાની વાત કરી રહ્યા છે તે વાત બિલકુલ ખોટી છે. એવી કોઈ ઘટના બની જ નથી.”
ભરૂચના સાંસદે વધુમાં જણાવ્યું કે, "આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ના નેતાઓએ જુઠ્ઠાણુ ચલાવવામાં હદ વટાવી છે, તેમની પાસે એવા કોઇ મુદ્દા નથી કે અમને દબાવી શકે. પરિવારમાં પણ નાનો મોટો ઝઘડો થતો હોય છે. ગાળાગાળી કે બોલાચાલી પણ થઇ નથી. અમારી કોઇ વાત-વિવાદનો વીડિયો એમની પાસે આવી ગયો હશે. વર્ષા બહેન તો મારી દીકરી સમાન છે તેનો કોઇ વાંક જ નથી. AAPના સોશિયલ મીડિયામાં કામ કરે છે. સુરતના એક કાર્યકર્તાને આ વાતની ખબર પડતા તે સ્પેશ્યલ આવ્યો અને વર્ષા બેનને તૈયાર કરી કે મનસુખ ભાઇ માટે આવું બોલો. બળજબરીથી વર્ષા બહેન પાસે બોલાવડાવ્યું કે મનસુખ ભાઇ અને નીલ ભાઇ વચ્ચે મારામારી થઇ છે, તે બેનને તો કંઇ ખબર જ નથી. AAPના નિમ્ન કક્ષાનું કામ કરનારા લોકો આવી રીતે ઉશ્કેરીને બોલાવે છે."
