બનાસકાંઠામાં ભાજપની સેન્સ પ્રક્રિયા શરૂ, પાલનપુરના ચડોતર કમલમ કાર્યાલયમાં ઉમેદવારોની લાઈન
જૂનાગઢના કિરીટ પટેલ બન્યા ખાસ નિરીક્ષક, 48 જિલ્લા પંચાયત અને 10 તાલુકા પંચાયતની સીટો માટે ટિકિટની શક્યતાઓ પર મંડાયો ભણકારો.
Published : April 3, 2026 at 2:56 PM IST|
Updated : April 3, 2026 at 3:16 PM IST
બનાસકાંઠા (પાલનપુર) : બનાસકાંઠા જિલ્લામાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) દ્વારા સેન્સ પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે. આ પ્રક્રિયા માટે જૂનાગઢ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોપરેટીવ બેંકના ચેરમેન કિરીટ પટેલને ખાસ નિરીક્ષક તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. તેઓ પાલનપુરના ચડોતર કમલમ કાર્યાલય ખાતે ઉપસ્થિત રહી ઉમેદવારોની સેન્સ લેવાની પ્રક્રિયા કરી રહ્યા છે.
જિલ્લામાં અઢી વર્ષથી વધુ સમયથી ટર્મ પૂરી થઈ ગઈ હતી અને વહીવટદારના હાથે શાસન ચાલતું હતું. આશરે આઠ વર્ષ બાદ હવે જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત અને નગરપાલિકાઓ માટે ચૂંટણી યોજાઈ રહી છે. આજે ચડતર કમલમ કાર્યાલય ખાતે મોટી સંખ્યામાં ઉમેદવારો પોતાની મનપસંદ સીટો માટે ઉમેદવારી નોંધાવવા પહોંચ્યા હતા.
ભાજપ દ્વારા ઉમેદવારી નોંધાવનાર દરેક ઈચ્છુક ઉમેદવારની સેન્સ પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. આ પ્રક્રિયા હેઠળ ઉમેદવારના સમાજજીવન અને પાર્ટી માટે કરેલા કાર્યોની વિગતવાર સમીક્ષા કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ તમામનો રિપોર્ટ પ્રદેશ કાર્યાલયને મોકલવામાં આવશે, જેના આધારે પાર્ટી ટિકિટના નિર્ણય લેશે.
આજે આ કાર્યાલયમાં જિલ્લાના જાણીતા રાજકીય ચહેરાઓ તેમજ રાજકારણ સાથે જોડાયેલા જૂના કાર્યકરો પણ ઉમેદવારીની લાઈનમાં જોવા મળ્યા હતા.
બનાસકાંઠા જિલ્લાની ચૂંટણી સીટોની સંપૂર્ણ વિગત
બૃહદ બનાસકાંઠા જિલ્લાના વિભાજન બાદ હવે નવા બનાસકાંઠા જિલ્લામાં જિલ્લા પંચાયતની 48 સીટો માટે મતદાન યોજાશે. આ ઉપરાંત 10 તાલુકા પંચાયતની 240 બેઠકો ઉપર ચૂંટણી થવાની છે. સાથે જ જિલ્લાની ત્રણ નગરપાલિકાઓ – પાલનપુર, ડીસા અને ધાનેરા માટે પણ મતદાન યોજાશે.
તાલુકાવાર બેઠકો
|NO:
|તાલુકો
|બેઠકો
|1
|પાલનપુર
|34
|2
|વડગામ
|28
|3
|દાંતા
|20
|4
|હડાદ
|16
|5
|અમીરગઢ
|20
|6
|ડીસા
|38
|7
|ઓગડ
|20
|8
|ધાનેરા
|26
|9
|દાંતીવાડા
|18
|10
|કાંકરેજ
|20
નગરપાલિકાના વોર્ડ બેઠકો:
પાલનપુર: 44
ડીસા: 44
ધાનેરા: 28
કિરીટ પટેલનું નિવેદન
સેન્સ પ્રક્રિયા માટે નિરીક્ષક તરીકે આવેલા જૂનાગઢ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોપરેટીવ બેંકના ચેરમેન કિરીટ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, "પ્રદેશ સંગઠન દ્વારા મને અહીં નિરીક્ષક તરીકે મૂકવામાં આવ્યો છે. જિલ્લા પંચાયતની 48, તાલુકા પંચાયતની 10 અને 3 નગરપાલિકા માટે મોટી સંખ્યામાં ઉમેદવારો કાર્યાલય ખાતે ઉમેદવારી કરવા તૈયારી દર્શાવી રહ્યા છે. જે ઉમેદવારમાં સારી પ્રતિભા હોય, સમાજ જીવનમાં સારી છાપ હોય, સર્વ સમાજના લોકોને સાથે લઈ ચાલી શકે અને જીતી શકે તેવા લોકોનું સંકલન કરી સર્વસંમતિથી પ્રદેશ સંગઠન ટિકિટ આપશે. તમામ આગેવાનો સાથે મળીને તેમને જીતાડશે અને આગામી તમામ સીટો પર ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ભગવો લહેરાશે."
