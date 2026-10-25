કોંગ્રેસના 'વોટ ચોરી' સામે ભાજપનું 'લોકતંત્ર બચાવો' અભિયાન, સુરતની પદયાત્રામાં કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહાર
સુરતની પદયાત્રામાં કેન્દ્રીય જળશક્તિ મંત્રી સી.આર. પાટીલ અને પ્રદેશ ભાજપ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા સહિતના દિગ્ગજ નેતાઓ હાજર રહ્યા હતા.
Published : October 25, 2026 at 11:10 PM IST
સુરતઃ એક તરફ કોંગ્રેસ 'વોટ ચોરી' પર સરકારને ઘેરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે, બીજી બાજુ ભાજપ પણ કોંગ્રેસને સામે આકરો જવાબ આપી રહ્યું છે. સુરતમાં ભાજપના દિગ્ગજ નેતાઓની હાજરીમાં 'લોકતંત્ર બચાવો, અરાજકતા હટાવો'ના બેનર હેઠળ વિશાળ પદયાત્રા યોજાઈ હતી.
'લોકતંત્ર બચાવો, અરાજકતા હટાવો' અભિયાન અંતર્ગત સુરતના અડાજણ વિસ્તારમાં આવેલા પ્રાઈમ માર્કેટથી ભાજપની પદયાત્રા શરૂ કરવામાં આવી હતી. કેન્દ્રીય જળશક્તિ મંત્રી સી.આર. પાટીલ અને પ્રદેશ ભાજપ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માની આગેવાનીમાં યોજાયેલી આ પદયાત્રામાં ભાજપના અસંખ્ય કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. પ્રાઈમ માર્કેટથી લઈને પ્રેસિડેન્ટ સર્કલ, માછલી સર્કલ અને વરૂણ હોસ્પિટલ થઈને ભુલકા ભવન ખાતે આ પદયાત્રા પૂર્ણ કરવામાં આવી હતી.
આ પદયાત્રા દરમિયાન ભાજપના કાર્યકરોએ વિપક્ષ વિરોધી સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા. મોટી સંખ્યામાં આ પદયાત્રામાં ભાજપના કાર્યકરો બેનર્સ સાથે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. પદયાત્રા દરમિયાન ભાજપના કાર્યકરોએ વિપક્ષના નેતાઓના પોસ્ટર્સ પણ ફાડ્યા હતા. આપના સુપ્રીમો અરવિંદ કેજરીવાલ અને લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીના પોસ્ટર્સ ફાડીને ભાજપના કાર્યકરોએ આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો હતો.
જગદીશ વિશ્વકર્માના વિપક્ષ પર આકરા પ્રહાર
પદયાત્રા પૂર્ણ થયા બાદ પ્રદેશ ભાજપ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માએ જાહેર મંચ પરથી વિપક્ષ અને રાહુલ ગાંધી પર આકરા પ્રહાર કર્યા હતા. જગદીશ વિશ્વકર્માએ કોંગ્રેસ પર નિશાન સાધતા કહ્યું કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દેશના યુવાનોને સુરક્ષિત કરવા, રોજગારીની નવી તકો ઊભી કરવા અને દેશના વિકાસ માટે સતત કામ કરી રહ્યા છે. જ્યારે કોંગ્રેસના નેતાઓ ભ્રામક વાતો ફેલાવીને દેશનું શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ ડહોળવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.
કોંગ્રેસ અને રાહુલ ગાંધીને આડેહાથ લેતા જગદીશ વિશ્વકર્માએ એમ પણ કહ્યું કે, અલગ-અલગ રાજ્યોમાં પરાજયનો સામનો કરી રહેલી કોંગ્રેસ પોતાની હાર સ્વીકારી શકતી નથી. યુવાનોને ગેરમાર્ગે દોરનારી કોંગ્રેસને દેશની જનતા ક્યારેય માફ નહીં કરે.
SIRને લઈને વિપક્ષ પર વરસ્યા વિશ્વકર્મા
જગદીશ વિશ્વકર્માએ SIRના મુદ્દાને લઈને પણ કોંગ્રેસને નિશાન બનાવી હતી. કોંગ્રેસને આડેહાથ લેતા વિશ્વકર્માએ કહ્યું કે, કોંગ્રેસ ઘૂસણખોરોને સમર્થન આપીને ગેરમાર્ગે દોરી રહી છે. 1952થી કોંગ્રેસના શાસન દરમિયાન પંડિત જવાહરલાલ નેહરુ, લાલબહાદુર શાસ્ત્રી, ઇન્દિરા ગાંધી, રાજીવ ગાંધી અને મનમોહન સિંહના કાર્યકાળમાં લગભગ દસ વખત SIRનો અમલ કરવામાં આવ્યો હતો. જ્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 22 વર્ષ બાદ દેશહિતમાં આ પગલું ભર્યું છે. કોંગ્રેસ દેશવિરોધી તત્ત્વોની તરફેણમાં ઊભી રહીને માત્ર દેખાડો કરવા માટે વિરોધ કરી રહી છે.
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