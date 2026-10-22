'બાળકોની સુરક્ષા સાથે ચેડાં ના ચલાવી લેવાય', શાળામાં બિનઅધિકૃત પ્રવેશ મુદ્દે કોંગ્રેસના વિરોધ સામે ભાજપના પ્રહાર
શાળામાં બિનઅધિકૃત પ્રવેશના મુદ્દે કોંગ્રેસ દ્વારા કરવામાં આવેલા નિવેદન અંગે ભાજપના પ્રદેશ મુખ્ય પ્રવક્તા ડૉ. અનિલ પટેલે પ્રતિક્રિયા આપતાં કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહાર કર્યા છે.
Published : October 22, 2026 at 7:50 PM IST
અમદાવાદ: શાળામાં બિનઅધિકૃત પ્રવેશના મુદ્દે કોંગ્રેસ દ્વારા કરવામાં આવેલા નિવેદન અંગે ભાજપના પ્રદેશ મુખ્ય પ્રવક્તા ડૉ. અનિલ પટેલે પ્રતિક્રિયા આપતાં કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહાર કર્યા છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, સરકાર દ્વારા કરવામાં આવતા કોઈપણ સુચારુ કાર્યમાં અવરોધ ઊભો કરવો અને વિવાદો સર્જવા એ જ કોંગ્રેસની રણનીતિ રહી છે. શાળામાં બિનઅધિકૃત પ્રવેશના મુદ્દાને રાજકીય રંગ આપવાને બદલે શાળામાં અભ્યાસ કરતા બાળકોની સુરક્ષા, સલામતી અને શાંતિને પ્રાથમિકતા આપવી જોઈએ.
બાળકોની સુરક્ષા સાથે ચેડાં ના ચલાવી લેવાય- ડૉ. અનિલ પટેલ
ડૉ. અનિલ પટેલે જણાવ્યું હતું કે શાળામાં અભ્યાસ કરતાં બાળકોની સુરક્ષા, સલામતી અને તેમને શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ પૂરું પાડવાની જવાબદારી સંબંધિત તંત્રની છે. બાળકોને ભયમુક્ત અને ઉષ્માભર્યું વાતાવરણ મળે તે સુનિશ્ચિત કરવું જરૂરી છે. તેમણે ભારતીય બંધારણની કલમ 21નો ઉલ્લેખ કરતાં જણાવ્યું હતું કે બાળકોના જીવન અને વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતાના અધિકારના સંદર્ભમાં તેમને સુરક્ષિત વાતાવરણ પૂરું પાડવાની જવાબદારી મહત્ત્વપૂર્ણ છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે શાળાના સત્તાધિકારીઓ અથવા આચાર્યની મંજૂરી વિના કોઈપણ વ્યક્તિએ શાળાના પરિસરમાં પ્રવેશ કરવો જોઈએ નહીં. શાળા એ બાળકોના અભ્યાસનું સ્થળ છે અને ત્યાં શૈક્ષણિક વાતાવરણ જળવાઈ રહે તે જરૂરી છે. કોઈ વ્યક્તિ બિનઅધિકૃત રીતે શાળામાં પ્રવેશ કરીને ફોટોગ્રાફી કે વીડિયો ઉતારે અને તેના કારણે બાળકો, શિક્ષકો અથવા શાળાના કર્મચારીઓમાં ભયનું વાતાવરણ ઊભું થાય તે યોગ્ય નથી.
ડૉ. અનિલ પટેલે આક્ષેપ કર્યો હતો કે કેટલાક લોકો બિનઅધિકૃત રીતે શાળામાં પ્રવેશ કરીને અરાજકતા અને ભયનું વાતાવરણ ઊભું કરવાનો પ્રયાસ કરે છે, જે સ્વીકાર્ય નથી. શાળાના પરિસરમાં પ્રવેશ માટે નિર્ધારિત નિયમો અને પ્રક્રિયાનું પાલન થવું જોઈએ. બાળકોના હિત અને તેમની સલામતી સાથે કોઈ બાંધછોડ થઈ શકે નહીં તેમ તેમણે જણાવ્યું હતું.ભાજપના પ્રદેશ મુખ્ય પ્રવક્તાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે શાળામાં પ્રવેશ, ફોટોગ્રાફી અને વીડિયો ઉતારવા જેવી બાબતોમાં નિયમોનું પાલન કરવું જરૂરી છે.
શાળાની મંજૂરી વિના પ્રવેશ કરીને બાળકોના અભ્યાસ અને શૈક્ષણિક વાતાવરણને અસર થાય તેવી પ્રવૃત્તિઓ ટાળવી જોઈએ. સરકારના સુચારુ કાર્યમાં વિવાદ ઊભા કરવાને બદલે બાળકોની સુરક્ષા અને શાળાઓમાં શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ જળવાઈ રહે તે માટે સૌએ જવાબદારીપૂર્વક વર્તવું જોઈએ.
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