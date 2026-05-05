બંગાળમાં ભાજપની ઐતિહાસિક જીતની અમદાવાદમાં ઉજવણી, ઝાલમુરી સાથે કાર્યકરોએ જીતને વધાવી

পশ্চিম বংগাল বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ইতিহাস রচেছে।

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 5, 2026 at 8:35 AM IST

અમદાવાદ: પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીના જાહેર થયેલા પરિણામોએ ઇતિહાસ રચ્યો છે. બંગાળમાં પ્રથમ વખત ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ)એ જીત મેળવી છે. બંગાળ અને આસામમાં ભાજપની જીતની અમદાવાદમાં ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ભાજપના કાર્યકરોએ ખાનપુર કાર્યાલય ખાતે ઝાલમુડી સાથે ફટાકડા ફોડીને ઉજવણી કરી હતી.

અમદાવાદના ખાનપુર સ્થિત ભાજપના કાર્યાલય પાસે વિધાાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો જાહેર થતા જ વિજયોત્સવ શરૂ થયો હતો. કાર્યકરો કેસરીયા ખેસ અને ઝંડા સાથે મોટી સંખ્યામાં ઉમટી પડ્યા હતા અને ફટાકડા ફોડીને ઉજવણી કરી હતી. આ ઉજવણીમાં ખાસ આકર્ષણ બંગાળની પ્રખ્યાત 'ઝાલમુડી' રહી હતી. ઝાલમુડી ખાઇને કાર્યકરોએ બંગાળમાં ભાજપની જીતની ભવ્ય ઉજવણી કરી હતી.

આ દરમિયાના પશ્ચિમ બંગાળમાં અઢી મહિના સુધી ચૂંટણી પ્રચાર કરીને પરત ફરેલા કાર્યકર નિમિત કાકાએ જણાવ્યું હતું કે, "મને મદારી હટ વિધાનસભાની જવાબદારી સોપવામાં આવી હતી. શરૂઆતના દિવસોમાં માહોલ ઘણો ગંભીર અને પડકારજનક હતો. પ્રચાર દરમિયાન ઘણી મુશ્કેલીઓ પડી હતી. બે-ત્રણ કિસ્સામાં તો વિરોધને કારણે અમારે એક-એક કિલોમીટર સુધી ભાગવું પડ્યું હતું."

વધુમાં ભાજપના કાર્યકર નિમિત કાકાએ જણાવ્યું કે, તમામ મુશ્કેલીઓ સામે વડાપ્રધાન મોદીની જનસભા અને તેમની લોકપ્રિયતાની લહેર બંગાળમાં પરિવર્તન લાવી છે. લોકો ત્યાંના અત્યાચારોથી કંટાળી ગયા હતા, જેનું પરિણામ આજે ભાજપની 21000 મતોની લીડ સાથેની જીતમાં જોવા મળ્યું છે.

એલિસબ્રિજના ધારાસભ્ય પણ વિજયોત્સવમાં જોડાયા

એલિસબ્રિજના ધારાસભ્ય અમિત શાહ પણ આ વિજય ઉત્સવમાં જોડાયા હતા. અમિત શાહે કહ્યું કે, "બંગાળમાં ભાજપનો આ વિજય ઐતિહાસિક છે. નરેન્દ્ર મોદી અને અમિત શાહની જોડીની મહેનત રંગ લાવી છે. પ્રચાર દરમિયાન 'ઝાલમુરી'એક ટ્રેડમાર્ક બની ગઇ હતી અને આજે લોકો તે ખાઇને જ ઉજવણી કરી રહ્યા છે. આ જીત અત્યાચાર સામે લોકશાહીનો વિજય છે."

મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભાની 293 બેઠકમાંથી ભાજપે 206 બેઠક પર જીત મેળવી છે જ્યારે મમતા બેનરજીની તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC)ને 81 બેઠક પર જીત મળી છે. પશ્ચિમ બંગાળમાં પ્રથમ વખત કેસરિયો લહેરાયો છે.

