ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખનો અભિવાદન સમારોહ, જગદીશ વિશ્વકર્માએ કહ્યું-162 MLA છતાં ભલામણનો ફોન નથી આવ્યો
અમદાવાદના સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ખાતે જગદીશ વિશ્વકર્માનો ભવ્ય અભિવાદન સમારંભ યોજવામાં આવ્યો.
Published : October 17, 2025 at 10:14 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ખાતે જગદીશ વિશ્વકર્માનો ભવ્ય અભિવાદન સમારંભ યોજવામાં આવ્યો. આગેવાનોની હાજરીમાં યુવા મોરચાની 1000થી વધુ બાઈક રેલી અદ્વારા જગદીશ વિશ્વકર્માનો રોડ શો કરવામાં આવ્યો હતો અને જગદીશ વિશ્વકર્મા એક્ટીવા પર બેસીને આ કાર્યક્રમ સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા.
ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા આ સમારોહમાં જણાવ્યું હતું કે, મીડિયા મિત્રોને આતુરતા હતી કે ભુપેન્દ્ર પટેલની સરકારમાં કોણ કોણ મંત્રી હશે. પણ મને આજે પ્રદેશ અધ્યક્ષ તરીકે એ બાબતે ગર્વ થયો છે કે મારા 162 ધારાસભ્યોનું જન સંખ્યા બળ છે. છતાંય સવારે 10:00 વાગ્યા સુધી મારી ઉપર રત્નાકર ઉપર કે સીએમ સાહેબને ભલામણ માટે કોઈપણ ફોન આવ્યો નથી. અને નામ ડિક્લેર થયા પછી એમાં કદાચ કોઈને સ્થાન મળ્યું કે ના મળ્યું છતાં એ અભિવાદન સમારોહમાં હસતા મોઢે તે આવ્યા છે. એવા મુકેશ પટેલ એક તાજા ઉદાહરણ છે.
તેમણે કહ્યું કે, PM મોદી અને ગૃહમંત્રી શાહે એક પરંપરા શરૂ કરી હતી. ભાજપનો કાર્યક્રમ હોય ત્યારે સાધુ સંતોના આશીર્વાદ લેવા. આજે મોટી સંખ્યામાં સાધુ સંતો આવ્યા છે. અમદાવાદના 45 કરતા વધુ સંસ્થાના આગેવાનો અહીં આવ્યા છે.
હું એટલે કોણ? કદાચ તમને કોઈ પૂછે તો આપણને બધાને ગૌરવ થાય, હું એટલે એક કાર્યકર્તા.— BJP Gujarat (@BJP4Gujarat) October 17, 2025
- - પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી @MLAJagdish જી pic.twitter.com/vbHPeq4wg1
તેમણે જણાવ્યું હતું કે, મુખ્યમંત્રીએ નવું મંત્રી મંડળ બનાવ્યું છે. નવી ટીમ બની છે. દર્શનાબહેનનો સમાવેશ કર્યો છે. ભદ્રકાળી અને જગન્નાથજી આશીર્વાદ આપે. તમામ સંપ્રદાયના મંદિર અમદાવાદમાં છે. અમદાવાદ આવે ત્યારે લોકો વિવિધ મંદિરે અચૂક જાય છે. જનસંઘ અને ભાજપના અનેક નેતાઓ અહીં આવ્યા છે. કાર્યકર્તા ગોલવાડમાં આવેલા જનસંઘના કાર્યાલયની મુલાકાત લે. અમદાવાદમાં ક્રુઝ, અટલ બ્રિજ, વિશ્વનું મોટું સ્ટેડિયમ જેવો મોટો વિકાસ થયો છે. તેમણે આગળ જણાવ્યું હતું કે દિવાળીની સીઝન છેજેટલા ફટાકડા ફૂટવાના છે તે એક નામથી ફૂટવાના છે. ઓપરેશન સિંદૂર નામથી ફટાકડા ફૂટશે.
