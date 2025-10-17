ETV Bharat / state

ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખનો અભિવાદન સમારોહ, જગદીશ વિશ્વકર્માએ કહ્યું-162 MLA છતાં ભલામણનો ફોન નથી આવ્યો

અમદાવાદના સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ખાતે જગદીશ વિશ્વકર્માનો ભવ્ય અભિવાદન સમારંભ યોજવામાં આવ્યો.

જગદીશ વિશ્વકર્માની બાઈક રેલી
જગદીશ વિશ્વકર્માની બાઈક રેલી (X/bjp4gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 17, 2025 at 10:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: અમદાવાદના સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ખાતે જગદીશ વિશ્વકર્માનો ભવ્ય અભિવાદન સમારંભ યોજવામાં આવ્યો. આગેવાનોની હાજરીમાં યુવા મોરચાની 1000થી વધુ બાઈક રેલી અદ્વારા જગદીશ વિશ્વકર્માનો રોડ શો કરવામાં આવ્યો હતો અને જગદીશ વિશ્વકર્મા એક્ટીવા પર બેસીને આ કાર્યક્રમ સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા.

ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા આ સમારોહમાં જણાવ્યું હતું કે, મીડિયા મિત્રોને આતુરતા હતી કે ભુપેન્દ્ર પટેલની સરકારમાં કોણ કોણ મંત્રી હશે. પણ મને આજે પ્રદેશ અધ્યક્ષ તરીકે એ બાબતે ગર્વ થયો છે કે મારા 162 ધારાસભ્યોનું જન સંખ્યા બળ છે. છતાંય સવારે 10:00 વાગ્યા સુધી મારી ઉપર રત્નાકર ઉપર કે સીએમ સાહેબને ભલામણ માટે કોઈપણ ફોન આવ્યો નથી. અને નામ ડિક્લેર થયા પછી એમાં કદાચ કોઈને સ્થાન મળ્યું કે ના મળ્યું છતાં એ અભિવાદન સમારોહમાં હસતા મોઢે તે આવ્યા છે. એવા મુકેશ પટેલ એક તાજા ઉદાહરણ છે.

તેમણે કહ્યું કે, PM મોદી અને ગૃહમંત્રી શાહે એક પરંપરા શરૂ કરી હતી. ભાજપનો કાર્યક્રમ હોય ત્યારે સાધુ સંતોના આશીર્વાદ લેવા. આજે મોટી સંખ્યામાં સાધુ સંતો આવ્યા છે. અમદાવાદના 45 કરતા વધુ સંસ્થાના આગેવાનો અહીં આવ્યા છે.

તેમણે જણાવ્યું હતું કે, મુખ્યમંત્રીએ નવું મંત્રી મંડળ બનાવ્યું છે. નવી ટીમ બની છે. દર્શનાબહેનનો સમાવેશ કર્યો છે. ભદ્રકાળી અને જગન્નાથજી આશીર્વાદ આપે. તમામ સંપ્રદાયના મંદિર અમદાવાદમાં છે. અમદાવાદ આવે ત્યારે લોકો વિવિધ મંદિરે અચૂક જાય છે. જનસંઘ અને ભાજપના અનેક નેતાઓ અહીં આવ્યા છે. કાર્યકર્તા ગોલવાડમાં આવેલા જનસંઘના કાર્યાલયની મુલાકાત લે. અમદાવાદમાં ક્રુઝ, અટલ બ્રિજ, વિશ્વનું મોટું સ્ટેડિયમ જેવો મોટો વિકાસ થયો છે. તેમણે આગળ જણાવ્યું હતું કે દિવાળીની સીઝન છેજેટલા ફટાકડા ફૂટવાના છે તે એક નામથી ફૂટવાના છે. ઓપરેશન સિંદૂર નામથી ફટાકડા ફૂટશે.

આ પણ વાંચો:

  1. ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારનું વર્ઝન 3.0: મંત્રી મંડળમાં ફેરબદલ, રાજકીય સાહસ સાથે જોખમ પણ વહોર્યું
  2. ભુપેન્દ્ર પટેલની સરકારનું વિસ્તરણ: નવા મંત્રીઓને કયા ખાતા ફાળવવામાં આવ્યા, જુઓ યાદી
  3. હર્ષ સંઘવી: સૌથી નાની વયના ઉમેદવાર બનવાથી લઈને ગુજરાતના યુવા નાયબ મુખ્યમંત્રી બનવા સુધીની સફર

TAGGED:

BJP PRESIDENT
JAGDISH VISHWAKARMA
AHMEDABAD BJP PRESIDENT
JAGDISH VISHWAKARMA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.