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ગુજરાત ભાજપ પ્રભારી તરુણ ચુગે સ્વ. વિજય રૂપાણીના પરિવાર સાથે મુલાકાત લીધી, પૂર્વ મુખ્યમંત્રીને આપી શ્રદ્ધાંજલિ

તરુણ ચુગે અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશમાં અવસાન પામનાર પૂર્વ મુખ્યમંત્રીના પરિવાર સાથે ભાવુક વાર્તાલાપ કર્યો

તરુણ ચુગે અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશમાં અવસાન પામનાર પૂર્વ મુખ્યમંત્રીના પરિવાર સાથે ભાવુક વાર્તાલાપ કર્યો
તરુણ ચુગે અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશમાં અવસાન પામનાર પૂર્વ મુખ્યમંત્રીના પરિવાર સાથે ભાવુક વાર્તાલાપ કર્યો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 3, 2026 at 7:09 PM IST

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ગાંધીનગર: ગુજરાત ભાજપના નવનિયુક્ત પ્રભારી તરુણ ચુગે ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી સ્વ. વિજય રૂપાણીના પરિવારની મુલાકાત લીધી હતી. તરુણ ચુગે સ્વ. વિજય રૂપાણીના ગાંધીનગર સ્થિત નિવાસસ્થાને પહોંચીને તેમના પરિવારજનો સાથે મુલાકાત કરી હતી. આ મુલાકાત દરમિયાન તરુણ ચુગે સ્વ. વિજય રૂપાણીના પત્ની તેમજ તેમના દીકરા સહિત પરિવારજનો સાથે વાતચીત કરી હતી. તેમણે સ્વ. વિજય રૂપાણી સાથેના પોતાના સંસ્મરણો અને સાથે કરેલા કામોને યાદ કર્યા હતા.

તરુણ ચુગે સ્વ. વિજય રૂપાણીના ફોટોને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરીને તેમને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવી હતી. આ દરમિયાન તેમણે સ્વ. વિજય રૂપાણીના જાહેર જીવન અને સંગઠન સાથેના તેમના કાર્યકાળને પણ યાદ કર્યો હતો. મુલાકાત દરમિયાન તરુણ ચુગે પરિવારજનો સાથે ભાવુક વાતચીત કરી હતી અને સ્વ. વિજય રૂપાણી સાથેના પોતાના લાંબા સમયના સંબંધો અને સાથે કરેલા કામોની યાદો તાજી કરી હતી.

ગુજરાત ભાજપના નવનિયુક્ત પ્રભારી તરીકે જવાબદારી સંભાળ્યા બાદ તરુણ ચુગની આ મુલાકાતને ખાસ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે. સ્વ. વિજય રૂપાણીના પરિવાર સાથે મુલાકાત કરી તેમણે પરિવાર પ્રત્યે લાગણી અને સન્માન વ્યક્ત કર્યું હતું.

પ્લેન ક્રેશમાં થયું મોત

જણાવી દઈએ કે, વિજય રૂપાણી ઑગસ્ટ 2016થી સપ્ટેમ્બર 2021 સુધી ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી રહ્યા. તેઓ રાજકોટ પશ્ચિમથી ધારાસભ્ય પણ રહી ચૂક્યા હતા. 12 જૂન 2025ના રોજ અમદાવાદથી લંડન જઈ રહેલી એર ઈન્ડિયાની ફ્લાઈટ દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થતા તેમનું મોત નિપજ્યું હતું. દુર્ઘટનાગ્રસ્ત વિમાનમાં તેમની સાથે કુલ 241 પેસેન્જર્સના પણ મોત થયા હતા.

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