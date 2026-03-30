ETV Bharat / state

ઉમરેઠ પેટા ચૂંટણી માટે ભાજપે ઉમેદવાર જાહેર કર્યો, જાણો કોને આપી ટિકિટ

ભાજપે ઉમરેઠ બેઠક પર પૂર્વ ધારાસભ્ય ગોવિંદ પરમારના પુત્ર હર્ષદ પરમારને ટિકિટ આપી છે.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 30, 2026 at 1:09 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ઉમરેઠ: ભાજપે ઉમરેઠ વિધાનસભા પેટા ચૂંટણી માટે ઉમેદવાર જાહેર કર્યો છે. ભાજપે ઉમરેઠ બેઠક પર હર્ષદ ગોવિંદભાઇ પરમારને ટિકિટ આપી છે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, ઉમરેઠ બેઠકના ધારાસભ્ય ગોવિંદ પરમારનું નિધન થતા આ બેઠક ખાલી થઇ હતી.

ભાજપે ગોવિંદ પરમારના પુત્રને જ આપી ટિકિટ

ભાજપે ઉમરેઠ બેઠક પર ગોવિંદ પરમારના પુત્ર હર્ષદ પરમારને ટિકિટ આપી છે. હર્ષદ પરમાર સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થા અને ગ્રામ પંચાયતના વહીવટનો અનુભવ ધરાવે છે.

ઉમરેઠ બેઠક પર 23 એપ્રિલે મતદાન યોજાશે

ઉમરેઠની વિધાનસભા બેઠકની પેટા ચૂંટણી માટે 30 માર્ચ 2026ના રોજ નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવશે. 6 એપ્રિલ સુધીમાં ઉમેદવારો ફોર્મ ભરી શકશે. 7 એપ્રિલે ઉમેદવારી ફોર્મની તપાસ કરવામાં આવશે. 9 એપ્રિલ સુધીમાં ઉમેદવારો પોતાના ફોર્મ પાછા ખેંચી શકશે. જ્યારે પેટા ચૂંટણી માટે 23 એપ્રિલે મતદાન યોજાશે અને 4 મે 2026ના રોજ મતગણતરી કરવામાં આવશે. પેટા ચૂંટણીની સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા 6 મે 2026 સુધીમાં પૂર્ણ કરવાની રહેશે.

ગુજરાતમાં કેમ યોજાઈ રહી છે પેટા ચૂંટણી?

આણંદ જિલ્લાના ઉમરેઠ વિધાનસભાના ધારાસભ્ય ગોવિંદ પરમારનું તાજેતરમાં 83 વર્ષની વયે નિધન થયું હતું, જે બાદ ઉમરેઠની વિધાનસભા સીટ ખાલી પડી હતી. તેઓ છેલ્લા કેટલાક સમયથી બીમાર હતા અને આણંદની ખાનગી હોસ્પિટલમાં તેમની સારવાર ચાલી રહી હતી, જ્યાં તેમણે અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા.

વર્ષ 1943માં જન્મેલા ગોવિંદ પરમાર જમીન સાથે જોડાયેલા નેતા હતા. શંકરસિંહ વાઘેલાની સરકારમાં ગોવિંદ પરમાર કૃષિ મંત્રી હતા. તેઓ 1 ટર્મ અપક્ષ તરીકે ધારાસભ્ય રહી ચૂક્યા હતા. જ્યારે 2 ટર્મ ભાજપમાંથી ધારાસભ્ય રહ્યા હતા. 2017માં તેઓ ભાજપમાં વિધિવત રીતે જોડાયા હતા અને ભાજપે ટિકિટ આપતા તેઓ ચૂંટણીમાં જીત્યા હતા. આ બાદ 2022માં પણ ભાજપે તેમને રિપીટ કરીને ફરીથી ટિકિટ આપી હતી.

TAGGED:

UMRETH BJP CANDIDATE
HARSHAD PARMAR
UMRETH BJP CANDIDATE HARSHAD PARMAR
UMRETH BY ELECTION
HARSHAD PARMAR UMRETH SEAT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.