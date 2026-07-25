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પૂર્વ મંત્રી જવાહર ચાવડા દિલ્હી વિદ્યાર્થીઓના આંદોલનથી થયા વ્યથિત, વિદ્યાર્થી-વાલીઓને લખ્યો પત્ર, CM પાસે મળવાનો માગ્યો સમય

દિલ્હીના આંદોલનથી વ્યથિત થયેલા પૂર્વ પ્રધાન જવાહર ચાવડાએ વિદ્યાર્થી અને વાલીઓને સંબોધીને એક પત્ર લખ્યો છે અને આ બાબતે મુખ્યમંત્રીને મળવાનો સમય માંગ્યો છે.

પૂર્વ મંત્રી જવાહર ચાવડાનું વિદ્યાર્થી આંદોલનને સમર્થન
પૂર્વ મંત્રી જવાહર ચાવડાનું વિદ્યાર્થી આંદોલનને સમર્થન (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 25, 2026 at 12:30 PM IST

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જુનાગઢ: નીટ પેપર લીક અને શિક્ષણમાં વ્યાપેલી સમસ્યાઓને લઈને રાજ્યના પૂર્વ પ્રધાન જવાહર ચાવડા વિદ્યાર્થીઓ અને તેના વાલીઓને સંબોધી એક પત્ર લખ્યો છે. આ પત્રમાં દિલ્હી ખાતે ચાલી રહેલા વિદ્યાર્થીઓના આંદોલનને લઈને પોતે સ્વયંમ વ્યથિત થયા હોવાનું તેમજ બેરોજગારી, પેપર લીક, શિક્ષણની સમસ્યાઓને લઈને તેઓ રાજ્યના મુખ્ય પ્રધાનને મળવા માંગે છે અને વિદ્યાર્થીઓ સાથે થયેલા તેમના રૂબરૂ સંવાદો માંથી તેમને જ અનુભવ અને પીડા પ્રાપ્ત થઈ છે, તે પેપર લીક વિદ્યાર્થી અને સારા શિક્ષણના હિતમાં રાજ્યના મુખ્ય પ્રધાનને મળીને તેનું કોઈ કાયમી નિરાકરણ આવે તે માટે મુખ્યપ્રધાન ભુપેન્દ્ર પટેલને મળવા માટેનો સમય માગ્યો છે.

પૂર્વ કેબિનેટ પ્રધાન જવાહર ચાવડાનો પત્ર

રાજ્યના પૂર્વ કેબિનેટ પ્રધાન જવાહર ચાવડાએ વિદ્યાર્થીઓ અને તેના વાલીઓને સંબોધીને એક પત્ર લખ્યો છે. આ પત્રમાં દિલ્હીમાં ચાલી રહેલા વિદ્યાર્થીઓના આંદોલનને તેમનું સમર્થન છે, અને વિદ્યાર્થીઓની સમસ્યા પેપર લીક શિક્ષણમાં જોવા મળતી અસમાનતા બેરોજગારી જેવા અનેક મુદ્દાઓથી તેઓ સ્વયમ અને વિદ્યાર્થીઓ અન્યાય અને દુઃખની ભાવના અનુભવી રહ્યા છે, અને તેનાથી તેઓ અને તેમના પરિવારજનો ખૂબ દુઃખી છે અને વિદ્યાર્થીઓની અને તેમના પરિવારજનોની આ પીળાથી તેઓ વ્યક્તિગત રીતે ખૂબ વાકેફ છે. જેને ધ્યાને રાખીને વિદ્યાર્થીઓની સમસ્યા દૂર થાય અને શિક્ષણમાં શુદ્ધિકરણ આવે તે માટે રાજ્યના મુખ્યમંત્રીને મળવા માટેનો તેમણે સમય માંગ્યો છે, અને મુખ્યપ્રધાન તેમને મળવા માટે બોલાવે તેની ખૂબ જ આતુરતા સાથે રાહ જોઈ રહ્યા છે.

પૂર્વ મંત્રી જવાહર ચાવડાએ વિદ્યાર્થી-વાલીઓને લખ્યો પત્ર
પૂર્વ મંત્રી જવાહર ચાવડાએ વિદ્યાર્થી-વાલીઓને લખ્યો પત્ર (Etv Bharat Gujarat)

વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના વાલીઓને લખેલા પત્રમાં વિદ્યાર્થીની સમસ્યા અને દુઃખનું વર્ણન જવાહર ચાવડાએ લખેલા પત્રમાં વિદ્યાર્થીઓની સમસ્યા અને તેના દુઃખથી તેઓ સ્વયમ ખૂબ જ વ્યથિત અને દુઃખી છે, તેવો ઉલ્લેખ કર્યો છે. જવાહર ચાવડાએ અગાઉ બેરોજગારીને લઈને અનેક કાર્યક્રમો કર્યા છે. જેમાં પણ વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના વાલીઓને રૂબરૂ મળવાનું થયું છે, તેમના અનુભવો અને સમસ્યાના સમાધાન માટે હવે દરેક વ્યક્તિએ પક્ષાપક્ષી ભૂલીને સારી શિક્ષણ વ્યવસ્થા માટે એક સાથે આવવું પડશે. આવી ખૂબ જ ગંભીર વાતનો પત્રમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે.

ગાંધીના ગુજરાતમાં પરિસ્થિતિ ભરેલા અગ્નિ જેવી

જવાહર ચાવડા એ લખેલા પત્રમાં ગાંધીના ગુજરાતમાં યુવાનો અને વિદ્યાર્થીઓની સાથે થતા વારંવાર અન્યાયને સહન કરીને બેરોજગારો ખૂબ શાંત છે. પણ આ સ્થિતિ ભારેલા અગ્નિ જેવી હોવાનું ખૂબ જ ગંભીર સૂચન જવાહર ચાવડાએ કર્યું છે. આ દિશામાં સૌ કોઈએ સાથે મળીને અસરકારક પગલાં લેવા જોઈએ તેઓ સમય આવી ગયો છે. ગુજરાતમાં પણ વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં સૌ કોઈ સાથે મળીને આગળ આવવું જોઈએ જેથી વિદ્યાર્થી અને યુવાનોને તેમનો હક અને ન્યાય, મળે પત્રમાં જવાહર ચાવડાએ દરેક વ્યક્તિને પક્ષ નાત જાત અને ધર્મના ભેદભાવ રાખ્યા વગર આવનારી નવી પેઢીનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ બને તે માટે એકજૂટ થઈને અવાજ ઉઠાવવો જોઈએ આવો ઉલ્લેખ પણ કર્યો છે. જેથી આવનારી પેઢી અને આપણા સંતાનો આવતી કાલે આપણને બે જવાબદાર અને ના સમજ ન સમજે .

રાજકીય પાર્ટી સાથે જોડાયેલા વ્યક્તિનો આ પ્રકારે પ્રથમ પ્રયાસ

સત્તાધારી રાજકીય પાર્ટી સાથે જોડાયેલા કોઈપણ પદાધિકારીનો આ પ્રકારે સીધો વિદ્યાર્થી અને તેમના વાલીઓને સંબોધીને લખવામાં આવેલો પત્ર ગુજરાતમાં પ્રથમ પ્રયાસ છે. સત્તાધારી પક્ષ સાથે જોડાયેલા નેતાઓએ અને પદાધિકારીઓએ વિદ્યાર્થીઓના સમર્થનમાં કેટલીક વાત કરી છે, પરંતુ જવાહર ચાવડાએ જે રીતે વિદ્યાર્થીઓને થયેલા અન્યાયને લઈને વાત કરી છે. આ પ્રકારનું સીધું સમર્થન સત્તાધારી પક્ષના કોઈપણ નેતા કે પદાધિકારીએ હજુ સુધી આપ્યું નથી.

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TAGGED:

BJP EX MINISTER JAWAHAR CHAVDA
CM BHUPENDRA PATEL
BJP LEADER JAWAHAR CHAVDA
પૂર્વ મંત્રી જવાહર ચાવડા
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