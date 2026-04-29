સાબરકાંઠામાં ભાજપનો દબદબો, જિલ્લા-તાલુકા પંચાયત અને પાલિકાની 199 બેઠકો પર ભવ્ય વિજય

સાબરકાંઠામાં ભાજપનો 199, કોંગ્રેસને 76 અને આમ આદમી પાર્ટીનો 20 બેઠક પર વિજય થયો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 29, 2026 at 9:59 AM IST

Updated : April 29, 2026 at 11:03 AM IST

હિંમતનગર: સાબરકાંઠામાં નગરપાલિકા, જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયતનું પરિણામ જાહેર થયું છે. સાબરકાંઠામાં ભાજપનો 199, કોંગ્રેસને 76 અને આમ આદમી પાર્ટીનો 20 બેઠક પર વિજય થયો છે. વડાલી નગરપાલિકામાં કોંગ્રેસનું શાસન જ્યારે પોશીના તાલુકા પંચાયતમાં આમ આદમી પાર્ટીને બહુમતી મળી છે.

નગરપાલિકાની 69 બેઠક પર ભાજપનો વિજય

સાબરકાંઠા જિલ્લામાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીના પરિણામો જાહેર થતાં જ રાજકીય માહોલ ગરમાયો છે. નગરપાલિકાની કુલ 97 બેઠકોમાંથી 69 બેઠકો પર ભાજપે વિજય મેળવી પોતાનું પ્રભુત્વ સાબિત કર્યું છે, જ્યારે કોંગ્રેસે 27 બેઠકો અને એક બેઠક પર અપક્ષ ઉમેદવાર વિજેતા રહ્યો છે.

તાલુકા પંચાયતની 179 બેઠકોમાં પણ ભાજપે મોટો દબદબો જમાવ્યો છે. હિંમતનગર, ઈડર, પ્રાંતિજ અને તલોદ જેવા તાલુકાઓમાં ભાજપે મજબૂત પ્રદર્શન કર્યું છે, જ્યારે ખેડબ્રહ્મા અને પોશીના વિસ્તારમાં આમ આદમી પાર્ટીએ પણ પોતાની હાજરી નોંધાવી છે. કેટલીક જગ્યાએ કોંગ્રેસે પણ લડત આપી છે, પરંતુ કુલ મળીને ભાજપનો પ્રભાવ વધુ જોવા મળ્યો છે.

જિલ્લા પંચાયતના પરિણામોમાં પણ ભાજપે આગવી જીત મેળવી છે. કુલ 34 બેઠકોમાંથી 28 બેઠકો ભાજપના ખાતામાં ગઈ છે, જ્યારે કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીને ત્રણ-ત્રણ બેઠકો મળી છે. હિંમતનગર, ઈડર, તલોદ અને પ્રાંતિજ વિસ્તારમાં ભાજપે મજબૂત પ્રદર્શન કરતા વિકાસના મુદ્દાઓ પર મતદારોનો વિશ્વાસ જીત્યો છે. ખેડબ્રહ્મા અને પોશીના જેવા વિસ્તારોમાં વિરોધ પક્ષોએ પણ કેટલાક વિસ્તારોમાં સફળતા મેળવી છે, જે રાજકીય સ્પર્ધાને જીવંત રાખે છે. આ પરિણામો દર્શાવે છે કે જિલ્લાની રાજનીતિમાં ભાજપનું વલણ વધુ મજબૂત બનતું જઈ રહ્યું છે.

પરિણામો જાહેર થતાં જ ભાજપના સમર્થકોમાં ખુશીની લહેર જોવા મળી છે. ઈડરના ધારાસભ્ય રમણલાલ વોરાએ જણાવ્યું હતું કે, "લોકો વિકાસના આધારે મતદાન કરી રહ્યા છે અને સરકારની યોજનાઓ છેવાડાના લોકો સુધી પહોંચાડવામાં કાર્યકર્તાઓએ મહેનત કરી છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને સરકારની નીતિઓનો પ્રભાવ પણ સ્પષ્ટ રીતે જોવા મળ્યો છે. સાબરકાંઠાની આઠ તાલુકા પંચાયતોમાંથી સાતમાં ભાજપનું પ્રભુત્વ અને ત્રણમાંથી બે નગરપાલિકાઓમાં જીત સાથે ભાજપે પોતાનો જનાદેશ વધુ મજબૂત કર્યો છે."


હિંમતનગર નગરપાલિકા
ટોટલ 44

બીજેપી 37
કોંગ્રેસ 7

ઇડર નગરપાલિકા
ટોટલ 28

ભાજપ- 27
કોંગ્રેસ-0
અપક્ષ-1

વડાલી નગરપાલિકા
ટોટલ સીટ- 24

ભાજપ- 4
કોંગ્રેસ-20

પ્રાતીજ પેટા ચૂંટણી
એક સીટ - ભાજપ

સાબરકાંઠા જિલ્લા પંચાયત 34 સીટ..
ભાજપ-28
કોંગ્રેસ-3
આમ આદમી-3

હિંમતનગર જિલ્લા પંચાયત
કુલ સીટ - 7

બીજેપી-6
કોંગ્રેસ-1

ઇડર જિલ્લા પંચાયત કુલ સીટ - 6

બીજેપી-6
કોંગ્રેસ-0

વડાલી જિલ્લા પંચાયત
કુલ સીટ - 2

બીજેપી-2
કોંગ્રેસ -0

ખેડબ્રહ્મા જિલ્લા પંચાયત
કુલ સીટ - 4

બીજેપી-3
કોંગ્રેસ 00
અપક્ષ-1

વિજયનગર જિલ્લા પંચાયત
કુલ સીટ - 3

બીજેપી-3
કોંગ્રેસ-00

પોશીના જિલ્લા પંચાયત કુલ સીટ-4

બીજેપી-1
કોંગ્રેસ - 1
આપ - 2

તલોદ જિલ્લા પંચાયત
કુલ સીટ સીટ - 4

બીજેપી-4
કોંગ્રેસ-00

પ્રાંતિજ જિલ્લા પંચાયત
કુલ સીટ 4

બીજેપી-3
કોંગ્રેસ-1

સાબરકાંઠા જિલ્લો તાલુકા પંચાયતની ટોટલ સીટ-177

ઇડર તાલુકા પંચાયત બેઠક- 28

ભાજપ - 18
કોંગ્રેસ - 10
અન્ય - 00

હિંમતનગર તાલુકા પંચાયત
ટોટલ સીટ 28

ભાજપ - 17
કોંગ્રેસ - 11
અન્ય - 0

વડાલી તાલુકા પંચાયત 16 સીટ

ભાજપ - 12
કોંગ્રેસ - 3
અન્ય - 1

ખેડબ્રહ્મા તાલુકા પંચાયત
કુલ સીટ - 20

બીજેપી-12
કોંગ્રેસ4
અપક્ષ- આમ આદમી પાર્ટી-4

વિજયનગર તાલુકા પંચાયત ટોટલ સીટ 17

ભાજપ - 09
કોંગ્રેસ - 05
અન્ય - 03

પોશીના તાલુકા પંચાયત કુલ સીટ 20

ભાજપ - 1
કોંગ્રેસ - 3
આમ - 10
અન્ય - 1

પ્રાંતીજ તાલુકા પંચાયત ટોટલ સીટ 20

ભાજપ - 13
કોંગ્રેસ - 4
અન્ય - 2
બિન હરીફ 1

તલોદ તાલુકા પંચાયત
ટોટલ સીટ 20

ભાજપ - 17
કોંગ્રેસ - 3
અન્ય - 00

