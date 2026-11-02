વડોદરામાં ભાજપના કોર્પોરેટરે VMCના એન્જિનિયરને જાહેરમાં માર માર્યો, વીડિયો વાઈરલ
વિગતો મુજબ, વડોદરામાં ખોડીયારનગરના રામદેવનગર પાસે ગટરની કામગીરી દરમિયાન મારામારીની ઘટના સામે આવી હતી.
Published : November 2, 2026 at 4:11 PM IST|
Updated : November 2, 2026 at 4:24 PM IST
વડોદરા: વડોદરા શહેરમાં મહાનગરપાલિકાના કર્મચારી સાથે મારામારી થયાનો ગંભીર મામલો સામે આવ્યો છે. શહેરના વોર્ડ નંબર-4માં રામદેવનગર ત્રણ રસ્તા પાસે વરસાદી ગટરના રિપેરિંગ કામ દરમિયાન આસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર (AAE) પ્રકાશભાઈ રોહિત સાથે બબાલ અને મારામારી થયાના આક્ષેપો થયા છે. આ મામલે વોર્ડ નંબર-4ના કાઉન્સિલર મયૂર ચોવટિયા અને તેમના મળતિયાઓ સામે હુમલાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે. ફરજ પરના કર્મચારી સાથે બનેલી આ ઘટનાને પગલે મહાનગરપાલિકાના અધિકારીઓમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
મળતી વિગતો અનુસાર, રામદેવનગર ત્રણ રસ્તા પાસે વરસાદી ગટરના રિપેરિંગની કામગીરી ચાલી રહી હતી. આ દરમિયાન કામગીરીનું સ્થળ નિરીક્ષણ કરવા પહોંચેલા એન્જિનિયર પ્રકાશભાઈ રોહિત સાથે ગાળાગાળી અને મારામારી થઈ હોવાનો આક્ષેપ છે. ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપો કરીને એન્જિનિયર સાથે વિવાદ કરવામાં આવ્યો હોવાની પણ વિગતો સામે આવી છે. આક્ષેપ મુજબ, આશરે 7થી 10 શખ્સો એકત્રિત થઈને એન્જિનિયર સાથે બબાલમાં ઉતર્યા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં પાલિકાના એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર વસંત સિંગલ સહિતના અધિકારીઓ પોલીસ મથકે પહોંચ્યા હતા. કાઉન્સિલર સામે કાયદેસરની ફરિયાદ નોંધાવવા માટે પાલિકાના અધિકારીઓ દ્વારા કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
VMCના આસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર પ્રકાશભાઈ રોહિતે સમગ્ર ઘટના વિશે જણાવ્યું કે, રામદેવનગર ત્રણ રસ્તા વરસાદી ગટરના મેન્ટેનન્સની કામગીરી ચાલી રહી હતી. તેમાં સાહેબની સૂચના પ્રમાણે હું સ્થળ તપાસ કરવા ગયો હતો. ત્યાં આગળ મયુરભાઈ ચોવટિયા કાઉન્સિલર હતા એમની સૂચના પ્રમાણે કામગીરી કરાવી રહ્યા હતા. મજૂરો ત્યાંથી જાળી હટાવીને દૂર મૂકી તો એમને એમ લાગ્યું કે જાળી ત્યાંથી હટાવી દીધી છે અને ભ્રષ્ટાચાર કરી રહ્યા છે, ખોટું કામ કરી રહ્યા છે. પણ હકીકત એ નહોતી. જાળી ત્યાં જ હતી એલ વાળવા માટે છાંયડામાં લઈ ગયા હતા અને એમને એમ લાગ્યું કે જાળી હટાવી દીધી છે. જો મેં ભ્રષ્ટાચાર કર્યો હોય ત્યાં દેખાય ને. જે સ્થળ પર ટેકનિકલી કામ કરી રહ્યા હતા એ જ ચાલું હતું. એમને સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો પણ એમને ગાળાગાળી અને પ્રીપ્લાનથી મારવાનું પ્લાનિંગ કરી રહ્યા હતા.
પ્રકાશભાઈએ વધુમાં કહ્યું કે, સામાન્ય બોલાચાલી પહેલા થોડી થઈ. એમને મેં શાંત પાડ્યા કે સાહેબ શાંત થાઓ ઉગ્ર સ્વભાવ ન રાખશો. તેમની સાથે 7-8 લોકો હતા અને બધા મારવામાં હતા. કોર્પોરેટેર મયુર ચોવટિયાએ મને માર્યો. હું અત્યારે બાપોદ પોલીસ સ્ટેશન આવ્યો છું અને ફરિયાદની પ્રોસેસ ચાલી રહી છે.
જોકે, આ સમગ્ર મામલે કાઉન્સિલર મયૂર ચોવટિયાએ પોતાની તરફની રજૂઆત પણ કરી છે. પત્રકારો સાથેની વાતચીતમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, સરદાર એસ્ટેટ પાછળ વરસાદી ગટરનું કામ ચાલી રહ્યું હતું. સ્થાનિક રહીશોની ફરિયાદોને પગલે તેઓ નિયમિત સ્થળ પર જઈ કામગીરીની તપાસ કરતા હતા અને તેનું વીડિયો રેકોર્ડિંગ પણ કરતા હતા.
કાઉન્સિલરના જણાવ્યા મુજબ, જે સ્થળે કામગીરી થઈ રહી હતી ત્યાં ભારે વાહનોની અવરજવર હોવા છતાં માત્ર 10 MMની જાળી નાખીને રેતી, માટી અને ઈંટના ટુકડાવાળી કપચીથી પુરાણ કરવામાં આવતું હતું. ભવિષ્યમાં રસ્તા પર ભુવો પડે અને કોઈ જાનહાનિ થાય તેવી શક્યતાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમણે કામગીરી અટકાવી હતી. ત્યારબાદ જવાબદાર અધિકારીને સ્થળ પર બોલાવવા અને જાળી હટાવવાના મુદ્દે વિવાદ થયો હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું.
મયૂર ચોવટિયાનો વધુમાં આક્ષેપ છે કે, આ દરમિયાન સામે પક્ષના લોકોએ ઉશ્કેરાઈને પથ્થર વડે હુમલો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, જોકે સ્થાનિક લોકોએ દરમિયાનગીરી કરીને તેને અટકાવ્યો હતો. તેમણે સમગ્ર ઘટનાના વીડિયો પુરાવા પોતાની પાસે હોવાનું જણાવી તે મેયરને રજૂ કરવા જવાની વાત કરી હતી. આ રજૂઆત દરમિયાન તેઓ બાપોદ પોલીસ સ્ટેશન પણ પહોંચ્યા હતા.
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