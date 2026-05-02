ભાવનગર મનપામાં મેયર પદ માટે મહિલાઓ રેસમાં, સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેન-દંડક પદ માટે કોના પર ઢોળાશે પસંદગીનો કળશ?

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં ભાજપે 44 બેઠક મેળવીને ચૂંટણી જીતી છે. હવે મેયર, સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેન વગેરેના પદોને લઈને ચૂંટાયેલા નગરસેવકો દ્વારા પૂરી તાકાત લગાવવી રહ્યા છે.

ભાવનગર મનપામાં મેયર પદ માટે સેન્સ પ્રક્રિયા યોજાઈ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 2, 2026 at 8:06 PM IST

ભાવનગર: ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં ભાજપ ફરી વિજય પ્રાપ્ત કરીને સત્તા પર આવ્યું છે. જોકે ચૂંટણી જીત્યા બાદ મહાનગરપાલિકામાં મેયર, સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેન, શાસક પક્ષ અને દંડક સહિતના પદો કોને સોંપવા તેને લઈને ભાજપ દ્વારા સેન્સ પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે. જો કે બીજી તરફ રાજકીય વિશ્લેષકો દ્વારા આ તમામ પદો માટે ચૂંટાયેલા નગરસેવકો તેમના ગોડફાધર મારફતે પદ મેળવવા માટે પૂરી તાકાત લગાવશે. ત્યારે પદો માટે કયા નામો હાલ ચર્ચામાં છે, ચાલો જાણીએ.

ભાજપની સેન્સ પ્રક્રિયા હાથ ધરાઈ
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં ભાજપે 44 બેઠક મેળવીને ચૂંટણી જીતી છે. ત્યારે હવે મેયર, સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેન વગેરેના પદોને લઈને ચૂંટાયેલા નગરસેવકો દ્વારા પૂરી તાકાત લગાવવી રહ્યા છે. જો કે ભાજપે પદ્ધતિ મુજબ પોતાની સેન્સ પ્રક્રિયાનો પણ પ્રારંભ કર્યો છે. શહેર ભાજપ પ્રમુખ કુમાર શાહે જણાવ્યું હતું કે, ભાવનગરની જનતાને ભાવનગરમાં 52 માંથી 44 સીટ આવી. ત્યારે આગામી દિવસોમાં મેયર, સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન, શાસક પક્ષના નેતા, દંડક આ બધાની વરણી થવાની છે. તેને લઈને ભાજપ દ્વારા અહીંયા નિરીક્ષકોની એક ટીમ આવી છે જે તમામને સાંભળીને પ્રદેશમાં ગયા બાદ ત્યાંથી નિર્ણય કરવામાં આવશે.

વિશ્લેષકોના મતે મેયર પદ માટે કોણ મહિલા?
ભાવનગર શહેરના પીઢ પત્રકાર અરવિંદ સ્વામીએ જણાવ્યું હતું કે, ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં આ વખતે મહિલા અનામત મેયર પદ માટે રહેશે. તેના માટે અડધો ડઝન કરતા મહિલાઓ રહેશે. વર્ષાબેન પરમાર છે તે રેસમાં છે. આ સાથે જાગૃતીબેન રાવળ પણ રેસમાં છે જેમના ગોડફાધરો બળ કરવાના છે. તે મેયર પદ માટે યોગ્ય થશે. વર્ષાબેન છે તે ખૂબ જ જૂના છે, અનુભવી છે. જાગૃતીબેન રાવળ ડેપ્યુટી મેયર રહી ચૂક્યા છે. તેમને પણ અનુભવ છે. બંનેના કામ કરવાનો મિજાજ અલગ અલગ છે. વર્ષાબેન તેજ છે જ્યારે જાગૃતીબેન શાંતિથી નિર્ણય લે છે. જો કે આમ તો અનેક મહિલાઓ રેસમાં છે. જેમાં અન્ય નામોમાં ઉર્મિલાબા રાણા અને શીતલબેન જોષી પણ રેસમાં હોવાની ચર્ચા છે.

સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેન માટે પણ નમો ચર્ચામાં
ભાવનગરના પીઢ પત્રકાર અરવિંદ સ્વામીએ જણાવ્યું હતું કે, સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેનનું પદ ખૂબ મહત્વનું છે. જોકે પ્રોટોકોલ મુજબ મેયર પદ મહત્વનું હોય છે, પણ સત્તા અને પાવર માટે ચેરમેન પદ મહત્વનું માનવામાં આવે છે. ગત ટર્મમાં રાજુભાઈ રાબડીયા ચેરમેન હતા તે પણ પોતાના ગોડફાધર થકી બળ કરી શકે છે. આ સાથે જશુભા પણ જૂના છે અને તેના માટે પણ પસંદગી થાય તેવું હાલ દેખાઈ રહ્યું છે. જો કે આ સાથે અશોક બારૈયા અને ભાવિક મણીયાર જેવો પણ મોટા નેતાઓની નજીક હોવાની ચર્ચા છે.

