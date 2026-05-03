ભાજપ દ્વારા મહત્વપૂર્ણ પદો માટે વલસાડ અને ખેડામાં સેન્સ પ્રક્રિયા યોજાઈ
સ્થાનિક સ્વરાજમાં પ્રચંડ બહુમતી સાથે સત્તા સ્થાપન કર્યા બાદ ભાજપ દ્વારા હવે મહત્વપૂર્ણ પદો માટે ઉમેદવાર નિયુક્તિની પ્રક્રિયા શરૂ
Published : May 3, 2026 at 10:40 PM IST|
Updated : May 3, 2026 at 10:45 PM IST
વલસાડ/ખેડા: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં જંગી જીત બાદ ભાજપ દ્વારા વિવિધ જિલ્લાઓમાં મહત્વપૂર્ણ પદો માટે સેન્સ પ્રક્રિયા શરૂ કરી દેવાઈ છે. વલસાડ અને ખેડા જિલ્લામાં આજે ભાજપ દ્વારા મહત્વના પદો માટે સેન્સ પ્રક્રિયા યોજાઈ છે.
વલસાડમાં સ્થાનિક સ્વરાજની તાજેતરની ચૂંટણીઓ બાદ તાલુકા પંચાયતો, જિલ્લા પંચાયત, ઉમરગામ નગરપાલિકા તેમજ વાપી મહાનગરપાલિકાના મહત્વપૂર્ણ પદો માટે આ પ્રક્રિયા યોજાઈ હતી. પાર્ટી દ્વારા નિમાયેલા પ્રદેશ નિરીક્ષકોની હાજરીમાં દાવેદારો સાથે સાથે તેમના સમર્થકો અને ચૂંટાયેલા સભ્યોના અભિપ્રાયો પણ ધ્યાનપૂર્વક સાંભળવામાં આવ્યા હતા.
સ્થાનિક સ્વરાજમાં ભાજપનું પ્રચંડ બહુમતિ સાથે સત્તા સ્થાપન
વલસાડ જિલ્લામાં ભાજપે સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં જોરદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. જિલ્લા પંચાયત સહિત વલસાડ, ધરમપુર, નાનાપોઢા, કપરાડા, પારડી અને ઉમરગામ તાલુકા પંચાયતોમાં ભાજપ પ્રચંડ બહુમતિ સાથે સત્તા પર આવી છે. આ જીત બાદ હવે વિવિધ પદો માટે પાર્ટીમાં દાવેદારો વચ્ચે સ્પર્ધા વધુ તેજ બની છે.
પ્રમુખ અને મેયર પદ માટે અનામતની અસર
વલસાડ જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ પદ અને વાપી મહાનગરપાલિકાના મેયર પદ ઓબીસી મહિલા માટે અનામત રાખવામાં આવ્યા છે. આ અનામતના કારણે ઉમેદવારીમાં નવી દિશા મળી છે અને મહિલા નેતાઓમાં ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. ખાસ કરીને વાપી મહાનગરપાલિકામાં ઓબીસી વર્ગની સાત મહિલાઓ ચૂંટાઈ આવતા સ્પર્ધા વધુ રસપ્રદ બની છે
જિલ્લા પંચાયત માટે મર્યાદિત વિકલ્પો
જિલ્લા પંચાયતના સંદર્ભમાં જોવામાં આવે તો માત્ર બે ઓબીસી મહિલા સભ્યો ચૂંટાઈ આવી છે. જેના કારણે પ્રમુખ પદ માટે વિકલ્પો મર્યાદિત છે. હાલ હેતલ જીતેશ પટેલનું નામ પ્રમુખ પદ માટે ચર્ચામાં આગળ હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે, જે પાર્ટીના આંતરિક સમીકરણોને પણ અસર કરી શકે છે.
વાપી મહાનગરપાલિકામાં મેયર પદ માટે તીવ્ર સ્પર્ધા
વાપી મહાનગરપાલિકામાં મેયર પદ માટે ઉન્નતી પટેલ, મિત્તલ નંદાણીયા, પ્રિયંકા કહાર, ઉષાબેન પટેલ અને દક્ષાબેન પટેલ સહિત અનેક મહિલાઓ દાવેદારી નોંધાવી રહી છે. આથી પાર્ટીના આંતરિક રાજકારણમાં ગરમાવો આવ્યો છે. સેન્સ પ્રક્રિયા દરમિયાન તમામ દાવેદારોની રજૂઆત સાંભળ્યા બાદ પાર્ટી દ્વારા અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવશે.
ખેડામાં પણ સેન્સ યોજાઈ
બીજી તરફ ખેડા જીલ્લામાં મોટી જીત મેળવ્યા બાદ ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા મહત્વપૂર્ણ સેન્સ પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ સેન્સ પ્રક્રિયા નિરીક્ષકોની ટીમ દ્વારા નડીઆદના કમલમ કાર્યાલય ખાતે યોજાઈ હતી. સેન્સ દરમિયાન મહાનગરપાલિકા,નગરપાલિકા,તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ,ઉપપ્રમુખ સહિતના હોદ્દેદારો માટે વિસ્તૃત રીતે પસંદગી પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી.જેમાં જીલ્લાની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓના ચુંટાયેલા તમામ પ્રતિનિધીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.હોદ્દેદારો માટેની આ પસંદગી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ પ્રદેશમાંથી નામો નક્કી થઈને આવશે.
આ સમગ્ર પ્રક્રિયા અંજુબેન વેકરિયા, મારુતિ અટોદરિયા અને રોહિત શર્માની આગેવાની હેઠળ પૂર્ણ કરવામાં આવી હતી. કાર્યક્રમ દરમિયાન ધારાસભ્ય પંકજભાઈ દેસાઈ વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું હતું.
સાથે સાથે ખેડા જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ નયનાબેન પટેલ તથા બે મહામંત્રી પણ ઉપસ્થિત રહી સમગ્ર પ્રક્રિયાને ગતિ આપી હતી.
જીલ્લામાં ભાજપને સ્પષ્ટ બહુમતી
ખેડા જીલ્લામાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની તાજેતરમાં યોજાયેલી ચુંટણીના પરિણામોમાં ભાજપને સ્પષ્ટ બહુમતી મળી છે. જેમાં જીલ્લામાં નડીયાદ મહાનગરપાલિકા,ચાર નગરપાલિકા,ખેડા જીલ્લા પંચાયત અને નવ તાલુકા પંચાયતની ચુંટણી યોજવામાં આવી હતી.
જીલ્લા ભાજપ પ્રમુખ નયનાબેન પટેલે જણાવ્યુ હતુ કે, ખેડા જીલ્લાની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચુંટણી માટે ખૂબ સારા પરિણામો બધી સંસ્થાઓમાં આવ્યા હોય ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સ્પષ્ટ બહુમતી નવ તાલુકા પંચાયતમાં, ચાર નગરપાલિકા અને એક મહાનગરપાલિકામાં અને જીલ્લા પંચાયતમાં આવી હોય ત્યારે પ્રદેશ દ્વારા ગઈકાલે સવારથી નિરીક્ષકોની ટીમ અહીયા સેન્સની પ્રક્રિયા લઈ રહી છે.
ત્રણે નિરીક્ષકો દ્વારા નવે નવ તાલુકા પંચાયતના ચુંટાયેલા તમામ પ્રતિનિધિઓ, જીલ્લા પંચાયત,નગરપાલિકા અને મહાનગરપાલિકાના એમ બધી જ સંસ્થાઓના ચુંટાયેલા પ્રતિનિધીઓના વન બાય વન સેન્સ લીધા છે. સેન્સની પ્રક્રિયા થયા બાદ જીલ્લાની સંકલન થશે.સંકલનમાં પેનલો બનાવી અને પ્રદેશ ભારતીય જનતા પાર્ટીની પાર્લામેન્ટરી બોર્ડ સમક્ષ રજૂ કરીશુ. પાર્લામેન્ટરી બોર્ડમાંથી મુખ્ય પદો પ્રમુખ,ઉપપ્રમુખ અને કારોબારી ચેરમેન આ ત્રણ નામો સાથે પ્રદેશમાંથી નક્કી થઈને આવશે.
