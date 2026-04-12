વાપી મહાનગરપાલિકા ચૂંટણી માટે ભાજપના ઉમેવારોએ ફોર્મ ભર્યા, નાણા મંત્રી કનુ દેસાઇએ તમામ 52 બેઠક પર જીતનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો

વાપીમાં 11 ગામોને સમાવિષ્ટ કર્યા બાદ બનેલી નવી મહાનગરપાલિકામાં કૂલ 13 વોર્ડની 52 બેઠક ઉપર ચૂંટણી યોજાશે.

વાપી મહાનગરપાલિકા ચૂંટણી માટે ભાજપના ઉમેવારોએ ફોર્મ ભર્યા
વાપી મહાનગરપાલિકા ચૂંટણી માટે ભાજપના ઉમેવારોએ ફોર્મ ભર્યા (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 12, 2026 at 10:41 AM IST

વાપી: વાપી મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી માટે ભાજપના ઉમેદવારોએ ફોર્મ ભર્યું હતું. આ પ્રસંગે નાણા પ્રધાન કનુ દેસાઇ ઉમેદવારો વચ્ચે હાજર રહી ઉત્સાહ વધાર્યો હતો. કનુ દેસાઇએ મહાનગરપાલિકાની તમામ 52 બેઠક ઉપર જીતનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો.

વાપી મહાનગરપાલિકામાં ભાજપને ક્લિનસ્વિપનો વિશ્વાસ

સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીની સાથે સાથે મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી 26 એપ્રિલે યોજાવાની છે. વાપીમાં 11 ગામોને સમાવિષ્ટ કર્યા બાદ બનેલી નવી મહાનગરપાલિકામાં કૂલ 13 વોર્ડની 52 બેઠક ઉપર ચૂંટણી યોજાશે.

મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીને અનુલક્ષી ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવારો ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવા માટે વાપી મામલતદાર કચેરી ખાતે પોતાના સમર્થકો સાથે પહોંચ્યા હતા જ્યાં સેકડોની સંખ્યામાં લોકોની ભીડ જોવા મળી હતી . દરેક કાર્યકરોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો હતો. કેટલાક જાણીતા ચહેરાઓ તો કેટલાક નવા ચહેરાઓને આ વખતે ભારતીય જનતા પાર્ટી એ ઉમેદવારી કરવા માટેની તક આપી છે.

વાપી મહાનગરપાલિકા ચૂંટણી માટે ભાજપના ઉમેવારોએ ફોર્મ ભર્યા (ETV Bharat Gujarat)

વોર્ડ નંબર 4માં જૂના જોગીની ટિકિટ કપાઈ

મહાનગરપાલિકા બન્યા બાદ નવા સીમાંકનમાં નવા બનેલા વોર્ડ નંબર ચાર એટલે કે ડુંગરા ડુંગરી ફળિયા વિસ્તારમાં ગત વર્ષોમાં નગરપાલિકાના સમયે કોર્પોરેટર અને નગરપાલિકાના પ્રમુખ રહી ચૂકેલા દેસાઈ દંપત્તિ એટલે કે પરેશભાઈ દેસાઈ અને તેમના ધર્મ પત્ની પારુલબેન દેસાઈ ભારતીય જનતા પાર્ટી આ બંનેની ટિકિટ કાપી છે જેને પગલે આજે તેઓની નારાજગી જોવા મળી હતી. વહેલી સવારથી જ કાર્યકર્તાઓના જણાવ્યા અનુસાર અનેક લોકોએ તેમને મનાવવા માટે ફોન કર્યા પરંતુ ટિકિટ ન મળવાને કારણે તેઓ નારાજ થયા હોય કોઈના પણ ફોન ઉઠાવ્યા ન હોવાની પણ ચર્ચા ઉઠી છે.

વાપી ઇન્ડસ્ટ્રી એસોસિયેશનના પ્રમુખને વોર્ડ નંબર 5થી ટિકિટ મળી

વાપી ઇન્ડસ્ટ્રી એસોસિએશનના પ્રમુખ સતિષભાઈ પટેલને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ તેમની ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી અને ઇન્ડસ્ટ્રીમાં નાનામાં નાનો પ્રશ્નોના નિરાકરણને રજૂ કરી તેનું નિવારણ લાવતા હોય તેમની લોકપ્રિયતાને ધ્યાને રાખીને મહાનગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 5માંથી ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર તરીકે તેમને ટિકિટ આપી છે. મામલતદાર કચેરી ખાતે નાણાપ્રધાન કનુભાઈ દેસાઈની સાથે તેઓ પણ ઉપસ્થિત રહીને મામલતદાર સમક્ષ પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવી હતી.

2,48,122 મતદારો મહાનગરપાલિકા ક્ષેત્રમાં

મહાનગરપાલિકાની 52 બેઠકો ઉપર ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવારોએ ઉમેદવારી નોંધાવ્યા બાદ અંદાજિત ચિત્ર સ્પષ્ટ થતું જોવા મળ્યું છે કે વોર્ડ નંબર આઠમાં તેમજ વોર્ડ નંબર એકમાં સૌથી રસાકસી ભર્યો જંગ રહેશે. મહાનગરપાલિકામાં કુલ 13 વોર્ડ મળી 2,48,122 મતદારોની સંખ્યા છે. હવે આ તમામ મતદારો એવા અનેક કેટલા ઉમેદવારો પસંદ કરશે એ તો આવનારી 26 તારીખે જ ખબર પડશે.

નાણાં પ્રધાન કનુ દેસાઈએ જીતનો આશાવાદ વ્યક્ત કર્યો

નાણાપ્રધાન કનુ દેસાઈએ જીતનો આશાવાદ વ્યક્ત કર્યો છે. કનુ દેસાઇએ જણાવ્યું કે, ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જે રીતે વાપી નગર અને તેની આસપાસના વિસ્તારમાં વિકાસની કામગીરી કરી છે અને લોકને પ્રાથમિક જરૂરિયાતના તમામ પ્રશ્નોને પહોંચી વળવા માટે દેખીતો વિકાસ કર્યો છે ત્યારે લોકો પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી ઉપર પોતાનો વિશ્વાસ મૂકશે અને મહાનગરપાલિકામાં કમળ ખીલશે.

