ગુજરાતની ચાર રાજ્યસભા બેઠકો માટે ભાજપ ઉમેદવારો ફોર્મ ભર્યા, મુખ્યમંત્રીએ આપી શુભેચ્છાઓ
પાર્ટીના વર્તમાન સંખ્યાબળને ધ્યાનમાં રાખતાં ચારેય ઉમેદવારોની જીત લગભગ નિશ્ચિત માનવામાં આવી રહી છે.
Published : June 8, 2026 at 3:13 PM IST
ગાંધીનગર: રાજ્યસભાની દ્વિવાર્ષિક ચૂંટણી અંતર્ગત ગુજરાતની ચાર ખાલી પડતી બેઠકો માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ચારેય ઉમેદવારોએ આજે વિધાનસભા ખાતે નામાંકન પત્રક ભર્યા. ઉમેદવારોમાં રાજુભાઈ શુક્લા, માનસિંહ પરમાર, મુકેશભાઈ રાઠવા અને જીતેન્દ્રભાઈ કણઝારિયાનો સમાવેશ થાય છે.
ભાજપે આ વખતે સંગઠનમાં લાંબા સમયથી સક્રિય અને વિવિધ વર્ગોનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા નવા ચહેરાઓને તક આપી છે. પાર્ટીના વર્તમાન સંખ્યાબળને ધ્યાનમાં રાખતાં ચારેય ઉમેદવારોની જીત લગભગ નિશ્ચિત માનવામાં આવી રહી છે.
રાજ્યસભાની દ્વિવાર્ષિક ચુંટણી અંતર્ગત ગુજરાતની ચાર રાજ્યસભા બેઠકો માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર - શ્રી રાજુભાઈ શુક્લ, શ્રી માનસિંહ પરમાર, શ્રી મુકેશભાઈ રાઠવા અને શ્રી જીતેન્દ્રભાઈ કણઝારિયાએ આજે ગુજરાત વિધાનસભા ખાતે નામાંકન પત્રક ભર્યું, તે પ્રસંગે ઉપસ્થિત રહીને તેઓને શુભકામના… pic.twitter.com/dbKXxTQSw5— Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) June 8, 2026
ઉમેદવારોની વિગતો:
- જીતેન્દ્ર કણઝારિયા: દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના અગ્રણી કાર્યકર અને ખંભાળિયાના રહેવાસી જીતેન્દ્ર કણઝારિયા ભાજપના ઉમેદવાર છે. તેઓ ખંભાળિયા-કલ્યાણપુર વિસ્તારમાં લાંબા સમયથી જનસેવા સાથે જોડાયેલા છે. તેઓ દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લા પંચાયતની કારોબારી સમિતિના પૂર્વ ચેરમેન રહી ચૂક્યા છે. તેઓ પૂર્વ ધારાસભ્ય સ્વર્ગસ્થ મેઘજીભાઈ કણઝારિયાના પુત્ર છે.
- માનસિંહ પરમાર: હાલ ભાજપ OBC મોરચાના પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકે જવાબદારી સંભાળી રહેલા માનસિંહ પરમાર અગાઉ ગીર સોમનાથ જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ પણ રહી ચૂક્યા છે. વિદ્યાર્થીકાળથી RSS, ABVP અને વિદ્યાર્થી આંદોલનો સાથે જોડાયેલા પરમારે ભારતીય જનતા યુવા મોરચામાંથી પોતાની રાજકીય સફર શરૂ કરી હતી. તેઓ વેરાવળ વિધાનસભા બેઠક પરથી ચૂંટણી પણ લડી ચૂક્યા છે. OBC સમાજમાં તેમની મજબૂત પકડ છે.
- મુકેશ રાઠવા: છોટાઉદેપુર જિલ્લાના આગેવાન મુકેશ રાઠવા ભાજપ યુવા મોરચામાં વિવિધ જવાબદારીઓ નિભાવી ચૂક્યા છે અને હાલ પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ તરીકે કાર્યરત છે. આદિવાસી વિસ્તારોમાં પાર્ટીના સંગઠનને મજબૂત બનાવવામાં તેમનું મહત્વનું યોગદાન છે.
- રાજુ શુક્લા: મહેસાણા જિલ્લાના કડી વિસ્તારના રહેવાસી રાજુ શુક્લા ભાજપના પ્રદેશ કારોબારી સભ્ય છે. તેઓ GPSCના પૂર્વ સભ્ય રહી ચૂક્યા છે. વિવિધ જિલ્લાઓના પ્રભારી તરીકે કામ કરી ચૂકેલા શુક્લા સંગઠનાત્મક કાર્ય અને વહીવટી અનુભવ માટે જાણીતા છે.
આ ચૂંટણી બાદ ગુજરાતના રાજ્યસભા પ્રતિનિધિમંડળમાં કોંગ્રેસનો એક પણ સભ્ય નહીં રહે. ભાજપના નરહરિ અમીન, રામભાઈ મોકરિયા, રમીલાબેન બારા અને કોંગ્રેસના શક્તિસિંહ ગોહિલનો કાર્યકાળ પૂરો થઈ રહ્યો છે. ગુજરાત રાજ્યની સ્થાપના પછી આ પ્રથમ વખત બનશે કે રાજ્યસભામાં કોંગ્રેસનું પ્રતિનિધિત્વ શૂન્ય થઈ જશે.
#WATCH | Gandhinagar | BJP leaders Jitendra Kanjariya, Raju Shukla, Mansinh Parmar and Mukesh Rathwa file nomination for Rajya Sabha elections, in the presence of Gujarat CM Bhupendra Patel and Deputy CM Harsh Sanghavi.— ANI (@ANI) June 8, 2026
(Video source: Gujarat CMO) pic.twitter.com/DVxQ1VLThM
ચૂંટણીનો કાર્યક્રમ:
રાજ્યસભાની 24 બેઠકો માટે 18 જૂને ચૂંટણી યોજાશે. ઉમેદવારી પત્રકની તપાસ 9 જૂને અને ઉમેદવારી પરત ખેંચવાની છેલ્લી તારીખ 11 જૂન છે. મતદાન સવારે 9 વાગ્યાથી સાંજે 4 વાગ્યા સુધી થશે અને સાંજે 5 વાગ્યે મતગણતરી શરૂ થશે.
આ ચૂંટણીમાં આંધ્રપ્રદેશ, ગુજરાત અને કર્ણાટકની ચાર-ચાર, મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાનની ત્રણ-ત્રણ, ઝારખંડની બે તથા અન્ય નાના રાજ્યોની એક-એક બેઠક સામેલ છે.
આ પણ વાંચો: