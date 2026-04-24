મહેસાણામાં મોંઘીદાટ ગાડીઓના કાફલા સાથે શક્તિ પ્રદર્શન, લક્ઝુરિયસ ગાડીઓ સાથે ભાજપની રેલી નીકળી

મહેસાણામાં ભાજપે પટાવાળાથી લઇને ઉદ્યોગપતિને ચૂંટણીની ટિકિટ આપી છે.

Published : April 24, 2026 at 2:10 PM IST

મહેસાણા: મહેસાણા મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીનો સંગ્રામ હવે ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે. ચૂંટણી પ્રચારના અંતિમ દિવસે તમામ રાજકીય પક્ષો એડીચોટીનું જોર લગાવી રહ્યા છે. મહેસાણાના રસ્તાઓ પર આજે લાખો-કરોડો રૂપિયાની મોંઘીદાટ અને લક્ઝુરિયસ ગાડીઓના કાફલા સાથે ભવ્ય રેલી નીકળી હતી. આ રેલી વોર્ડ નંબર 6ના ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવારની હતી, જેઓ એક મોટા ઉદ્યોગપતિ છે.

મહેસાણાના ધારાસભ્ય મુકેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, "ભારતીય જનતા પાર્ટીએ એક એવો પક્ષ છે જ્યાં પટાવાળાને પણ ટિકિટ મળે છે, શાકભાજી વેચનારાને પણ ટિકિટ મળે છે અને એક વૈભવી ઉદ્યોગપતિને પણ ટિકિટ મળે છે. આજે જે ભવ્ય રેલી યોજાઇ છે તે એક ઉદ્યોગપતિ ઉમેદવારની છે પરંતુ અમારી પાર્ટીમાં નીચેથી લઇને ઉપર સુધી દરેક વર્ગનું પ્રતિનિધિત્વ જોવા મળે છે."

ધારાસભ્ય મુકેશ પટેલે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, "ભારતીય જનતા પાર્ટી એ આખા વિશ્વની સૌથી મોટી કાર્યકર્તાઓ ધરાવતી પાર્ટી છે. ભાજપના કાર્યકર્તાના નાતે કોઈપણ વ્યક્તિ, પછી તે ગમે તે ધર્મનો હોય, ગમે તે જ્ઞાતિ કે જાતિનો હોય, ગમે તેટલા પૈસા ધરાવતો હોય કે ન ધરાવતો હોય, પાર્ટી ક્યારેય જાતિવાદ કે પૈસા જોયા વગર ટિકિટ આપે છે. આ પાર્ટીની અંદર પ્રાથમિક સભ્યમાંથી વ્યક્તિ ધારાસભ્ય કે સંસદસભ્ય પણ બની શકે છે."

મહેસાણા મહાનગરપાલિકામાં ભાજપની ટિકિટ ફાળવણીની આ નીતિ સ્પષ્ટ કરે છે કે પક્ષ દરેક સ્તરના લોકોને સાથે લઈને ચાલવામાં માને છે. એક તરફ કમલમ ઓફિસમાં સેવા આપતા સામાન્ય કાર્યકરને ટિકિટ આપીને પક્ષે પાયાના કાર્યકરોનો વિશ્વાસ જીતવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, તો બીજી તરફ છ નંબરના વોર્ડમાંથી એક મોટા ઉદ્યોગપતિને ટિકિટ આપીને વિકાસ અને આર્થિક ગતિવિધિઓને વેગ આપવાની નેમ પણ વ્યક્ત કરી છે. ઉદ્યોગપતિ ઉમેદવારની રેલીમાં જોડાયેલો લક્ઝુરિયસ ગાડીઓનો કાફલો શહેરભરમાં ભારે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યો હતો અને લોકોમાં આ શક્તિ પ્રદર્શનની ભારે ચર્ચા જાગી છે.

ધારાસભ્ય મુકેશ પટેલે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે, "વિશ્વની સૌથી મોટી પાર્ટીમાં કાર્યકર્તાઓ જ પક્ષનો સાચો પાયો છે. નાનામાં નાના કાર્યકરને પણ યોગ્ય પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડવું એ ભાજપની સંસ્કૃતિ છે."

ચૂંટણીના આ માહોલમાં મહેસાણામાં દરેક વોર્ડમાં પ્રચાર તેજ બન્યો છે, ત્યારે હવે જોવું એ રહ્યું કે જનતા આ સામાન્ય કાર્યકર અને ઉદ્યોગપતિ બંનેને કેવો પ્રતિસાદ આપે છે અને આગામી મનપા ચૂંટણીના પરિણામો કોની તરફેણમાં આવે છે.

