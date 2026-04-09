સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી: ગુજરાત ભાજપની બે જિલ્લાની પ્રથમ યાદી જાહેર, પૂર્વ IPS મનોજ નીનામાને મળી ટિકિટ
સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકા અને અરવલ્લી તાલુકા અને જિલ્લા પંચાયત માટે ભાજપે ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરી છે.
પ્રતિકાત્મક તસવીર (Getty Images)
Published : April 9, 2026 at 4:53 PM IST
ગાંધીનગર: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે ગુજરાત ભાજપે બે જિલ્લાની પ્રથમ યાદી જાહેર કરી છે. ભાજપે અરવલ્લીમાં જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયત તેમજ સુરેન્દ્રનગરમાં મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી માટે ઉમેદવારોની જાહેરાત કરી છે. પૂર્વ IPS અધિકારી મનોજ નીનામાને ભાજપે અરવલ્લીની ઓડ બેઠક પરથી જિલ્લા પંચાયતની ટિકિટ આપી છે.