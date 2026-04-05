અમરેલીમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીને લઈ ભાજપમાં ટિકિટ માટે 1680થી વધુ દાવેદારોની હરીફાઈ
જિલ્લા પંચાયતની એકલી ટિકિટ માટે 942 ઉમેદવારોની ભીડ, ભાજપના કાર્યકર્તાઓમાં અપ્રતિમ ઉત્સાહ, ત્રણ ઝોનમાં વહેંચાયો અમરેલી જિલ્લો, પ્રદેશ નિરીક્ષકો સમક્ષ દાવેદારોએ રજૂ કરી પોતાની દલીલો.
Published : April 5, 2026 at 2:13 PM IST
અમરેલી: અમરેલી જિલ્લામાં આવનારી સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીને લઈને રાજકીય માહોલ ગરમાયો છે. ખાસ કરીને ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ)માં ટિકિટ મેળવવા માટે કાર્યકર્તાઓમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.
જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત અને નગરપાલિકાની ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને છેલ્લા બે દિવસ દરમિયાન ભાજપ દ્વારા સેન્સ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં આવી હતી. આ પ્રક્રિયામાં મોટી સંખ્યામાં દાવેદારોએ પોતાની રજૂઆત કરી હતી.
1680થી વધુ કાર્યકર્તાઓએ નોંધાવી દાવેદારી
અમરેલી ભાજપ દ્વારા મળતી માહિતી મુજબ, સમગ્ર જિલ્લામાં કુલ અંદાજે 1680થી વધુ કાર્યકર્તાઓએ ચૂંટણી લડવા માટે પોતાની દાવેદારી નોંધાવી છે. માત્ર જિલ્લા પંચાયત માટે જ આશરે 942 જેટલા દાવેદારો ટિકિટ માટે મેદાનમાં ઉતર્યા છે. આ આંકડો ભાજપમાં ટિકિટ માટે જબરદસ્ત સ્પર્ધા દર્શાવે છે.
પાર્ટીમાં કાર્યકર્તાઓના ઉત્સાહ અંગે ભાજપ જિલ્લા પ્રમુખ અતુલભાઈ કાનાણીએ જણાવ્યું હતું કે, "પાર્ટીમાં કાર્યકર્તાઓનો ઉત્સાહ ખૂબ જ સારો જોવા મળી રહ્યો છે. દરેક દાવેદારની વાત સાંભળવામાં આવી છે અને પાર્ટી યોગ્ય ઉમેદવારોને તક આપશે. અમે આગામી સમયમાં જીત માટે સંકલ્પબદ્ધ છીએ."
કાર્યકર્તાઓની સગવડ માટે ત્રણ ઝોનમાં વહેંચાયો જિલ્લો
પાર્ટી દ્વારા કાર્યકર્તાઓને સરળતા રહે તે માટે અમરેલી જિલ્લાને ત્રણ ઝોનમાં વહેંચવામાં આવ્યો હતો – સાવરકુંડલા, ધારી અને અમરેલી. આ ઝોન પ્રમાણે ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપના નિરિક્ષકો દ્વારા અલગ-અલગ સ્થળોએ દાવેદારોની રજૂઆતો સાંભળવામાં આવી હતી. જેના કારણે દૂરદૂરના ગામડાંઓમાંથી આવતા કાર્યકર્તાઓને જિલ્લા મથક સુધી જવાની મુશ્કેલી ટળી હતી.
વિધાનસભા વિસ્તાર મુજબ દાવેદારીનું વિગતવાર ચિત્ર
અમરેલી વિધાનસભા વિસ્તાર:
કુંકાવાવ તાલુકા પંચાયત માટે 89
અમરેલી તાલુકા પંચાયત માટે 101
અમરેલી નગરપાલિકા માટે 195 દાવેદારો
બાબરા વિધાનસભા વિસ્તાર:
બાબરા તાલુકા પંચાયત માટે 94
બાબરા નગરપાલિકા માટે 110
લાઠી તાલુકા પંચાયત માટે 60
દામનગર તાલુકા પંચાયત માટે 75 દાવેદારો
સાવરકુંડલા વિધાનસભા વિસ્તાર:
સાવરકુંડલા તાલુકા પંચાયત માટે 143
સાવરકુંડલા નગરપાલિકા માટે 223
લીલીયા તાલુકા પંચાયત માટે 22 દાવેદારો
ધારી વિધાનસભા વિસ્તાર:
ધારી તાલુકા પંચાયત માટે 56
ધારી નગરપાલિકા માટે 125
બગસરા તાલુકા પંચાયત માટે 48
બગસરા નગરપાલિકા માટે 100
ખાંભા તાલુકા પંચાયત માટે 65 દાવેદારો
રાજુલા વિધાનસભા વિસ્તાર:
રાજુલા તાલુકા પંચાયત માટે 125
જાફરાબાદ તાલુકા પંચાયત માટે 66 દાવેદારો
આગામી 24 કલાકમાં ટિકિટની જાણકારીની શક્યતા
અમરેલી ભાજપ દ્વારા મળતી માહિતી મુજબ, આગામી 24 કલાકમાં ઉમેદવારોને ટેલિફોનિક રીતે ટિકિટ અંગે જાણ કરવામાં આવી શકે છે. જેના કારણે હવે દાવેદારોમાં ઉત્સુકતા વધુ વધી ગઈ છે.
સ્થાનિક સ્વરાજની આ ચૂંટણીમાં ભાજપના કાર્યકર્તાઓમાં જોવા મળેલા ભારે ઉત્સાહને પગલે આગામી દિવસોમાં રાજકીય ગરમાવો વધુ તેજ બનશે તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
આ પણ વાંચો...
- જૂનાગઢ: સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીને લઈને જિલ્લા ભાજપ કાર્યાલયમાં સેન્સ પ્રક્રિયા શરૂ
- આમ આદમી પાર્ટી સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી એકલા હાથે લડશે, કોંગ્રેસ સાથે કોઈ ગઠબંધન કરશે નહીં: ઈસુદાન ગઢવી
- આખરે જૂનાગઢ શહેર અને જિલ્લાને મળ્યા નવા સુકાની, ભાજપે આ બે નામો પર પસંદગીનો કળશ ઢોળ્યો
- અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા ચૂંટણીમાં અનામત બેઠકોને લઈને ચૂંટણી પંચે જાહેર કર્યું માળખું