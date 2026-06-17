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ગોંડલમાં સંમેલન યોજી ખેડૂતોની નારાજગી દૂર કરવા ભાજપનો પ્રયાસ, ખેડૂતોના આંદોલન અંગે કૃષિમંત્રીનું મૌન

રાજકોટ જિલ્લાના ગોંડલ ખાતે ખેડૂતોમાં વધતી નારાજગી અને સંભવિત આંદોલનના એંધાણ વચ્ચે ભાજપ દ્વારા એક ભવ્ય ખેડૂત સંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

ગોંડલમાં સંમેલન યોજી ખેડૂતોની નારાજગી દૂર કરવા ભાજપનો પ્રયાસ, ખેડૂતોના આંદોલન અંગે કૃષિમંત્રીનું મૌન
ગોંડલમાં સંમેલન યોજી ખેડૂતોની નારાજગી દૂર કરવા ભાજપનો પ્રયાસ, ખેડૂતોના આંદોલન અંગે કૃષિમંત્રીનું મૌન (x/jitu_vaghani)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 17, 2026 at 9:55 PM IST

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રાજકોટ: રાજકોટના ગોંડલના ખેડૂતોના સંમેલનમાં કૃષિમંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણીએ ખેડૂતોના હિતમાં એક મહત્વનું નિવેદન આપ્યું છે. ખેડૂતોની આ લાંબા સમયની માંગણી અને ખેતીમાં પડતી હાલાકીને ધ્યાને લેતા મંત્રીએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે રાજ્ય સરકાર આ સમસ્યાના કાયમી ઉકેલ માટે સક્રિય રીતે વિચારણા કરી રહ્યાં છે.

રાજકોટ જિલ્લાના ગોંડલ ખાતે ખેડૂતોમાં વધતી નારાજગી અને સંભવિત આંદોલનના એંધાણ વચ્ચે ભાજપ દ્વારા એક ભવ્ય ખેડૂત સંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ગોંડલના પ્રસિદ્ધ BAPS અક્ષર મંદિર પરિસરમાં યોજાયેલા આ કાર્યક્રમને રાજકીય રીતે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહ્યું છે. રાજકીય વર્તુળોમાં એવી ચર્ચા છે કે આ સંમેલનનો મુખ્ય હેતુ ખેડૂતોમાં રહેલા અસંતોષને દૂર કરવાનો અને આગામી આંદોલનની અસર ઓછી કરવાનો હતો.

સંમેલન દરમિયાન ભાજપના નેતાઓએ સરકારની વિવિધ ખેડૂતલક્ષી યોજનાઓ અંગે માહિતી આપી હતી. ખેડૂતોની આવકમાં વધારો કરવા માટે સરકાર દ્વારા કરવામાં આવેલા પ્રયાસો, કૃષિ ક્ષેત્રમાં આધુનિક ટેક્નોલોજીના ઉપયોગ અને પ્રાકૃતિક ખેતીના લાભો અંગે વિસ્તૃત રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. નેતાઓએ ખેડૂતોને સરકારની યોજનાઓનો વધુમાં વધુ લાભ લેવા અપીલ પણ કરી હતી.

ગોંડલમાં સંમેલન યોજી ખેડૂતોની નારાજગી દૂર કરવા ભાજપનો પ્રયાસ, ખેડૂતોના આંદોલન અંગે કૃષિમંત્રીનું મૌન (ETV Bharat Gujarat)

કાર્યક્રમમાં ભાજપ પ્રદેશ અગ્રણી જગદીશ વિશ્વકર્મા, રાજ્યના કૃષિ મંત્રી જીતુ વાઘાણી, સહકારી ક્ષેત્રના આગેવાનો તેમજ સ્થાનિક નેતાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો અને સહકારી સંસ્થાઓના પ્રતિનિધિઓએ પણ હાજરી આપી હતી. કાર્યક્રમ દરમિયાન સંગઠનને વધુ મજબૂત બનાવવા અને ખેડૂતો સાથે સીધો સંવાદ સ્થાપિત કરવા માટે ચર્ચાઓ કરવામાં આવી હતી.

કાર્યક્રમ દરમિયાન બધું સુમેળભર્યું દેખાડવાનો પ્રયાસ થયો હતો, પરંતુ ખેડૂતોની નારાજગી હજુ યથાવત હોવાનું માનવામાં આવે છે. 18 જૂનથી શરૂ થનારા ઉપવાસ આંદોલન અંગે મીડિયાએ કૃષિ મંત્રી જીતુ વાઘાણીને સવાલ પૂછ્યો હતો, પરંતુ તેમણે આ મુદ્દે કોઈ સ્પષ્ટ જવાબ આપ્યો ન હતો. તેમના મૌનને લઈને રાજકીય ચર્ચાઓ તેજ બની છે. હવે ખેડૂતોના આંદોલન સામે ભાજપનો આ પ્રયાસ કેટલો અસરકારક સાબિત થાય છે, તેના પર સૌની નજર છે.

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TAGGED:

CONFERENCE IN GONDAL
FARMERS CONFERENCE IN GONDAL
BJP
RAJKOT
ASSUAGE FARMERS RESENTMENT

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