ETV Bharat / state

ગુજરાતમાં UCC બિલ પાસ થતા ભાજપના કોંગ્રેસ પર પ્રહાર, તૃષ્ટીકરણ-વોટબેંકની રાજનીતિનો લગાવ્યો આરોપ

ગુજરાત વિધાનસભામાં સમાન નાગરિક સંહિતા (UCC) વિધેયક બહુમતીથી પસાર થતાં રાજ્યની રાજનીતિમાં ભારે ગરમાવો જોવા મળ્યો હતો.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 25, 2026 at 7:49 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ગાંધીનગર: ગુજરાત વિધાનસભામાં સમાન નાગરિક સંહિતા (UCC) વિધેયક બહુમતીથી પસાર થતાં રાજ્યની રાજનીતિમાં ભારે ગરમાવો જોવા મળ્યો છે. ભાજપે આ નિર્ણયને ઐતિહાસિક ગણાવ્યો છે અને જણાવ્યું છે કે આ દિવસ ગુજરાત અને ખાસ કરીને “માતૃ શક્તિ” માટે ગૌરવનો દિવસ છે. બીજી તરફ ભાજપે UCC બિલ પાસ થતા જ કોંગ્રેસ પર પ્રહાર કરતા તૃષ્ટીકરણ અને વોટબેંકની રાજનીતિનો આરોપ લગાવ્યો હતો.

ગુજરાતમાં બહુમતીથી UCC બિલ પાસ

ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માએ જણાવ્યું હતું કે, “એક રાષ્ટ્ર અને એક કાયદો” ના સંકલ્પને સાકાર કરવા માટે આ મહત્ત્વપૂર્ણ પગલું છે. રાજ્યમાં અત્યાર સુધી લગ્ન, છૂટાછેડા, વારસાગત હક, દત્તક, વાલીપણું અને વકફ જેવી બાબતોમાં અલગ-અલગ કાયદાઓ લાગુ હતા, જેના કારણે વિસંગતતા ઊભી થતી હતી. UCC દ્વારા હવે તમામ નાગરિકો માટે એકસરખું કાયદાકીય માળખું અમલમાં આવશે. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે આ નિર્ણય કોઈ એકાએક લેવાયેલો નથી, પરંતુ વર્ષોથી ચાલતા વિચારો અને બંધારણીય દિશા-નિર્દેશોનું પરિણામ છે. કલમ 44 ભારતનો બંધારણનો ઉલ્લેખ કરતાં તેમણે જણાવ્યું કે સમાન નાગરિક સંહિતા દેશના બંધારણની ભાવનાનો ભાગ છે.

UCC કોઈ પણ ધર્મના વિરોધમાં નથી-જીતુ વાઘાણી

મંત્રી અને પ્રવક્તા જીતુ વાઘાણીએ પણ આ નિર્ણયનું સમર્થન કરતાં જણાવ્યું કે, “UCC કોઈ પણ ધર્મના વિરોધમાં નથી, પરંતુ તમામ ધર્મો માટે સમાનતા અને ન્યાય સુનિશ્ચિત કરવા માટે છે.” તેમણે ઉમેર્યું કે, આ કાયદો ખાસ કરીને મહિલાઓના અધિકારોને મજબૂત બનાવશે અને સમાજમાં ન્યાયની ભાવના વધારશે.

ઊર્જા મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે જણાવ્યું કે ભાજપ સરકાર સંકલ્પપત્રમાં કરેલા વચનોને પૂર્ણ કરે છે. 2022ની ચૂંટણીમાં UCCનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો અને હવે તે અમલમાં મૂકીને પાર્ટીએ પોતાની પ્રતિબદ્ધતા સાબિત કરી છે. ભાજપના નેતાઓએ કલમ 370 અને રામ મંદિર નિર્માણ જેવા નિર્ણયોનો ઉલ્લેખ કરીને કહ્યું કે, “જ્યારે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યા ત્યારે વિરોધીઓએ ભયનું વાતાવરણ ઉભું કર્યું હતું, પરંતુ આજે તે તમામ દાવાઓ ખોટા સાબિત થયા છે.”

કોંગ્રેસ પર ભાજપના તીખા પ્રહાર

વિરોધ પક્ષ કોંગ્રેસ પર તીખા પ્રહાર કરતા ભાજપે આક્ષેપ કર્યો કે કોંગ્રેસ હંમેશા તુષ્ટિકરણ અને વોટબેંકની રાજનીતિ કરે છે. ભાજપના મતે, “બેવડી વ્યવસ્થા થકી કોઈ દેશ આગળ વધી શકતો નથી અને UCCથી આવી રાજનીતિનો અંત આવશે.” વિપક્ષે ખાસ કરીને આદિવાસી સમુદાયને કાયદામાંથી બાકાત રાખવાના મુદ્દે સવાલો ઉઠાવ્યા. તેના જવાબમાં જીતુ વાઘાણીએ સ્પષ્ટતા કરી કે આ નિર્ણય બંધારણીય જોગવાઈઓ અને આદિવાસી સમાજની પરંપરા-સંસ્કૃતિને ધ્યાનમાં રાખીને લેવામાં આવ્યો છે, જેથી તેમની ઓળખ અને હકોનું સંરક્ષણ થઈ શકે.

ભાજપે વધુમાં બાબા સાહેબ આંબેડકર નો ઉલ્લેખ કરીને કહ્યું કે તેમણે દેશમાં સમાન નાગરિક સંહિતાની જરૂરિયાત દર્શાવી હતી, પરંતુ વર્ષો સુધી સત્તામાં રહેલી કોંગ્રેસે આ મુદ્દે કોઈ પગલું લીધું નહોતું. ભાજપના નેતાઓએ દાવો કર્યો કે UCCના અમલથી તમામ ધર્મોની મહિલાઓ—ખાસ કરીને મુસ્લિમ મહિલાઓ—ને સમાન અધિકારો મળશે અને તેમની સુરક્ષા વધુ મજબૂત બનશે.

કોંગ્રેસનું વોકઆઉટ

વિધાનસભામાં ચર્ચા દરમિયાન કોંગ્રેસ દ્વારા વોકઆઉટ કરવામાં આવ્યો હતો, જેને ભાજપે રાજકીય નિરાશાનો સંકેત ગણાવ્યો છે.Conclusion:આ ઐતિહાસિક વિધેયક હવે રાજ્યપાલની મંજૂરી માટે મોકલવામાં આવશે. સરકારનો વિશ્વાસ છે કે UCCના અમલથી રાજ્યમાં સમાનતા, ન્યાય અને સામાજિક એકતા વધુ મજબૂત બનશે. અંતમાં ભાજપના નેતાઓએ આ નિર્ણયને સમર્થન આપનાર તમામ નાગરિકોને અભિનંદન પાઠવ્યા અને જણાવ્યું કે આ કાયદો “ન્યાય અને સમાનતા”ના સિદ્ધાંતને આગળ વધારનાર છે.

TAGGED:

UCC BILL PASSES IN GUJARAT
BJP ATTACKS CONGRESS
GUJARAT UCC BILL
GUJARAT UCC BILL PASS
UCC BILL PASSES IN GUJARAT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.