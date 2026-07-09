માંજલપુર વિધાનસભા પેટા-ચૂંટણી માટે ભાજપે સતીષ પટેલને ઉમેદવાર જાહેર કર્યા
પૂર્વ ધારાસભ્ય યોગેશ પટેલના અવસાન બાદ માંજલપુર વિધાનસભા સીટ ખાલી પડી છે
Published : July 9, 2026 at 10:57 PM IST
વડોદરા: માંજલપુર વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણીને લઈને ભાજપ દ્વારા ઉમેદવારના નામની સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી છે. પાલિકાની સ્થાયી સમિતિના પૂર્વ ચેરમેન અને અનુભવી નેતા સતીષ પટેલને ભાજપે ચૂંટણી મેદાનમાં ઉતાર્યા છે. વડોદરા શહેરની રાજકીય રીતે મહત્વની ગણાતી માંજલપુર વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણીને લઈને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પોતાના ઉમેદવારના નામની જાહેરાત કરી છે. લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી અટકળો વચ્ચે આખરે ભાજપે સતીષ પટેલના નામ પર મહોર મારી છે. ઉમેદવારના નામની જાહેરાત થતા જ શહેરના રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.
ભાજપ દ્વારા માંજલપુર વિધાનસભા બેઠક માટે પાલિકાની સ્થાયી સમિતિના પૂર્વ ચેરમેન સતીષ પટેલને ઉમેદવાર બનાવવામાં આવ્યા છે. સતીષ પટેલ લાંબા સમયથી સંગઠન અને જાહેર જીવન સાથે જોડાયેલા છે. તેઓ અગાઉ જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ તરીકે પણ પોતાની જવાબદારી નિભાવી ચૂક્યા છે. સંગઠનમાં તેમના અનુભવ અને કાર્યશૈલીને ધ્યાનમાં રાખીને પક્ષ દ્વારા તેમના પર વિશ્વાસ મૂકવામાં આવ્યો છે.
સતીષ પટેલના નામની જાહેરાત બાદ તેમના સમર્થકો અને ભાજપ કાર્યકરોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. કાર્યકરો દ્વારા પક્ષના નિર્ણયને આવકારી ચૂંટણીની તૈયારીઓ શરૂ કરવામાં આવી છે. ભાજપને આશા છે કે અનુભવી ચહેરાને મેદાનમાં ઉતારવાથી માંજલપુર બેઠક પર પક્ષની સ્થિતિ વધુ મજબૂત બનશે.
માંજલપુર બેઠક ભાજપ માટે મહત્વની બેઠક માનવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિમાં ઉમેદવારની પસંદગી પર સૌની નજર હતી. વિવિધ નામોની ચર્ચા વચ્ચે અંતે સતીષ પટેલની પસંદગી કરવામાં આવતા પક્ષે અનુભવી નેતૃત્વ પર ભરોસો વ્યક્ત કર્યો છે.
આગામી દિવસોમાં ચૂંટણી પ્રચાર, સંગઠનની રણનીતિ અને મતદારો સુધી પહોંચવાના પ્રયાસો વધુ તેજ કરવામાં આવશે. સતીષ પટેલની ઉમેદવારી બાદ હવે માંજલપુર પેટા ચૂંટણીનો રાજકીય માહોલ વધુ ગરમાવાની શક્યતા છે. ભાજપ દ્વારા સતીષ પટેલના નામની જાહેરાત બાદ માંજલપુર વિધાનસભા પેટા ચૂંટણી માટે રાજકીય ગતિવિધિઓ તેજ બની છે અને હવે સૌની નજર ચૂંટણી જંગ પર રહેશે.
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