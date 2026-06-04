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ગુજરાતના ચાર સહિત ભાજપે રાજ્યસભાના 11 ઉમેદવાર જાહેર કર્યા, જાણો કોને આપી ટિકિટ

ગુજરાતમાં ભાજપે ચાર સહિત રાજ્યસભાના 11 ઉમેદવાર જાહેર કર્યા છે.

ગુજરાતના ચાર સહિત ભાજપે રાજ્યસભાના 11 ઉમેદવાર જાહેર કર્યા
ગુજરાતના ચાર સહિત ભાજપે રાજ્યસભાના 11 ઉમેદવાર જાહેર કર્યા (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 4, 2026 at 6:16 PM IST

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Updated : June 4, 2026 at 6:26 PM IST

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ગાંધીનગર: ગુજરાતમાં રાજ્યસભાના ચાર ઉમેદવાર સહિત ભાજપે 11 ઉમેદવાર જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. ચાર ઉમેદવારમાં એક પણ મહિલા નથી. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે રાજ્યસભાની 24 બેઠક માટે 18 જૂને ચૂંટણી યોજાશે.

ભાજપે રાજ્યસભા માટે ઉમેદવારોની જાહેરાત કરી

ભાજપે રાજ્યસભા માટે ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરી છે. ભાજપે ગુજરાતના ચાર સહિત દેશમાં 10 ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરી છે. ભાજપે ગુજરાતમાંથી રાજુ શુકલા, મુકેશ રાઠવા, માનસિંહ પરમાર, જીતેન્દ્ર કણજરિયાને ટિકિટ આપી છે. મધ્ય પ્રદેશમાંથી તરુણ ચુગ અને રજનીશ અગ્રવાલને ઉમેદવાર બનાવ્યા છે. મણિપુરથી એ શારદી દેવીને, રાજસ્થાનથી ડૉ. અલકા ગુર્જર અને સતીશ પુનિયાને ઉમેદવાર બનાવ્યા છે. અરૂણાચલ પ્રદેશમાંથી તાઇ તગાકને ઉમેદવાર બનાવવામાં આવ્યા છે.

ગુજરાતમાં પ્રથમ વખત કોંગ્રેસનો એક પણ ઉમેદવાર નહીં હોય

ભાજપના નરહરિ અમીન, રામભાઇ મોકરિયા, રમીલાબેન બારા અને કોંગ્રેસના શક્તિસિંહ ગોહિલનો કાર્યકાળ પૂરો થઇ રહ્યો છે. ગુજરાત રાજ્યની સ્થાપના પછી ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત એવું બનશે કે રાજ્યસભામાં કોંગ્રેસનો એક પણ સભ્ય નહીં હોય. શક્તિસિંહ ગોહિલનો કાર્યકાળ પૂર્ણ થતાં કોંગ્રેસનું ખાતું શૂન્ય થઇ જશે.

રાજ્યસભાની 24 બેઠક માટે 18 જૂને ચૂંટણી યોજાશે

રાજ્યસભાની 24 બેઠક માટે 18 જૂને ચૂંટણી યોજાશે. 10 રાજ્યમાં રાજ્યસભાની બેઠક ખાલપી થઇ રહી છે, જ્યાં વર્તમાન સંસદસભ્યો (સાંસદ) 21 જૂનથી 19 જુલાઇ વચ્ચે વિવિધ તારીખે નિવૃત થઇ રહ્યા છે.

રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાં આંધ્રપ્રદેશ, ગુજરાત અને કર્ણાટકની ચાર-ચાર બેઠકો; મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાનની ત્રણ-ત્રણ બેઠકો; ઝારખંડની બે બેઠકો; અને મણિપુર, મેઘાલય, અરુણાચલ પ્રદેશ અને મિઝોરમની એક-એક બેઠકનો સમાવેશ થશે.

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Last Updated : June 4, 2026 at 6:26 PM IST

TAGGED:

RAJUBHAI SHUKLA
MANSINH PARMAR
MUKESH RATHWA
JITENDRA KANAJARIA
GUJARAT BJP RAJYASABHA CANDIDATE

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