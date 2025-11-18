ETV Bharat / state

નડિયાદ મનપામાં ભાજપ-કોંગ્રેસ કાર્યકરોના ઘર્ષણનો કેસ, કોંગ્રેસ પ્રમુખ સહિત બેને HCમાંથી આગોતરા જામીન

ગુજરાત હાઇકોર્ટે મંગળવારે નડિયાદ શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ હાર્દિક ભટ્ટ અને પૂર્વ કાઉન્સિલર ગોકુલ શાહને મોટી રાહત આપી છે.

નડિયાદ શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખને HCમાંથી આગોતરા જામીન
નડિયાદ શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખને HCમાંથી આગોતરા જામીન (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 18, 2025 at 10:08 PM IST

1 Min Read
ખેડા: નડિયાદ મહાનગરપાલિકા ખાતે પ્રજાકીય પ્રશ્નોની રજૂઆત દરમિયાન ભાજપ અને કોંગ્રેસના કાર્યકરો વચ્ચે થયેલા ઘર્ષણ અને ત્યારબાદ નોંધાયેલી કાયદાકીય કાર્યવાહીના મામલે ગુજરાત હાઇકોર્ટે મંગળવારે નડિયાદ શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ હાર્દિક ભટ્ટ અને પૂર્વ કાઉન્સિલર ગોકુલ શાહને મોટી રાહત આપી છે. હાઇકોર્ટે આ બંને નેતાઓની આગોતરા જામીન અરજી મંજૂર કરવાનો હુકમ કર્યો છે.

શું હતો સમગ્ર મામલો?
મહાનગરપાલિકા ખાતે પ્રજાકીય પ્રશ્નો મુદ્દે રજૂઆત કરવા આવેલા બંને પક્ષના કાર્યકરો સામસામે આવી ગયા હતા, જેના પગલે ઘર્ષણ થયું હતું. આ ઘર્ષણ દરમિયાન ભાજપ કાર્યકરને જાતિ વિષયક શબ્દો કહીને અપમાનિત કરાયાની ફરિયાદ નડિયાદ શહેર પોલીસ મથકે નોંધાઈ હતી. આ ફરિયાદના આધારે નડિયાદ શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ હાર્દિક ભટ્ટ અને પૂર્વ કાઉન્સિલર ગોકુલ શાહ સહિત કુલ છ ઈસમો વિરુદ્ધ પોલીસ ફરિયાદ નોંધવામાં આવી હતી.

કાયદાકીય લડાઈ
આ કેસમાં કોંગ્રેસના બે મુખ્ય નેતાઓ સિવાય અન્ય ચાર ઈસમોને કોર્ટ દ્વારા રાહત આપવામાં આવી હતી. જોકે, ધરપકડથી બચવા માટે શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ હાર્દિક ભટ્ટ અને ગોકુલ શાહે નડિયાદ સેશન્સ કોર્ટમાં આગોતરા જામીન અરજી કરી હતી, જેને કોર્ટે નામંજૂર કરી દીધી હતી. સેશન્સ કોર્ટમાં અરજી નામંજૂર થતાં, બંને નેતાઓએ ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં આગોતરા જામીન માટે અરજી કરી હતી.

હાઇકોર્ટનો ચુકાદો
મંગળવારે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં આ મામલે સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. લાંબી દલીલો બાદ હાઇકોર્ટે કોંગ્રેસ પ્રમુખ હાર્દિક ભટ્ટ અને પૂર્વ કાઉન્સિલર ગોકુલ શાહની આગોતરા જામીન અરજી મંજૂર કરવાનો હુકમ કર્યો હતો, જેના પગલે બંને નેતાઓને પોલીસ ધરપકડમાંથી મુક્તિ મળી છે.

