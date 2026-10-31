નડિયાદમાં 151 વર્ષે પણ સચવાયું છે લોહપુરૂષ સરદાર સાહેબનું જન્મ સ્થળ, યુવા પેઢીએ દર્શન કરીને જાણ્યો ઐતિહાસિક વારસો
સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનો જન્મ તા.31-10-1875ના રોજ નડિયાદ ખાતે થયો હતો. નડિયાદ શહેરના દેસાઈ વગા વિસ્તારમાં જે ઘરમાં તેમનો જન્મ થયો હતો.
Published : October 31, 2026 at 4:53 PM IST
નડિયાદ: લોહપુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મજયંતિની આજે દેશભરમાં ઉજવણી થઈ રહી છે. PM મોદી હાલ ગુજરાતના પ્રવાસે છે અને સ્ટેચ્યૂ ઓફ યુનિટી ખાતે એકતા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. ત્યારે સરદાર પટેલના જન્મસ્થળ ખેડા જિલ્લાના મુખ્ય મથક નડિયાદમાં પણ આજે સ્થાનિકોએ આવીને દર્શન કર્યા હતા.
અહીં સચવાયેલુ છે સરદાર સાહેબનું ઘોડિયું
સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનો જન્મ તા.31-10-1875ના રોજ નડિયાદ ખાતે થયો હતો. નડિયાદ શહેરના દેસાઈ વગા વિસ્તારમાં જે ઘરમાં તેમનો જન્મ થયો હતો. આ તેમનું મોસાળ છે. તેમના બા લાડબાઈનું ઘર છે. અહીંયા તેઓનો જન્મ અને ઉછેર થયો હતો. પ્રાથમિક શિક્ષણ પણ નડિયાદમાં જ લીધું હતુ. ત્યાં તેમનું ઘોડિયું આજે પણ સચવાયેલું છે. આ સ્થળની મુલાકાત લઈને લોકો આજે પણ સરદાર સાહેબના જીવનમાંથી પ્રેરણા મેળવી રહ્યા છે.
સરદાર સાહેબની ઐતિહાસિક તસવીર
સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે 1950માં તેમના મૃત્યુ પહેલા પોતાની તસવીર પર પોતે સહી કરી હતી. તેના બે માસ બાદ તેઓ મૃત્યુ પામ્યા હતા. આ ઐતિહાસિક તસવીર પણ તેમના જન્મસ્થાને આજે પણ સચવાયેલી છે. સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી બન્યા બાદ હવે આખું વર્ષ દેશ અને દુનિયામાંથી લોકો અહીં મુલાકાત લેવા આવે છે. સરદાર સાહેબ વિશે જાણે છે અને અહીં આવી સરદાર સાહેબ વિશે પૂછપરછ કરે છે અને જાણીને ધન્યતા અનુભવે છે.
અહીં મારા દીકરાને લઈ દર્શન કરવા આવી છું : સ્થાનિક
નડિયાદના સ્થાનિક ડો. ખ્યાતિએ જણાવ્યું હતું કે, આજે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મજયંતિ છે, તો અમે અહીંયા એમના ઘરના દર્શન કરવા માટે આવ્યા છીએ. મારા દિકરાને પણ સાથે લઈને આવી છું. જેથી એને પણ આપણો ઐતિહાસિક વારસો ખબર પડે. અહીંયા એમની બધી વસ્તુઓ બહુ સારી રીતે સાચવી રાખેલી છે. એમનું ઘોડિયું છે. તો અમે અહીં મુલાકાતે આવ્યા છીએ.
2009થી હું અહીં આવુ છું: સરદાર કથાના વક્તા
દેશભરમાં સરદાર કથા કરનાર લખનઉના કથાકાર હરીભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, આજે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 151મી જન્મજયંતિના શુભ અવસરે તેમના જન્મ સ્થાન તેમના મોસાળમાં નડિયાદના દેસાઈવગામાં આવ્યા છીએ. 2009થી હું અહીં આવું છું. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના એક અનુયાયી હોવાના નાતે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ઉપરના પુસ્તકોનું અધ્યયન કરીને 2009માં 34 દિવસ 2010માં 40 દિવસ ભારત ભ્રમણ કર્યું સરદાર સાહેબના બનાવેલા ભારતનું ભ્રમણ કર્યું. તેમના જીવન પર આધારિત દસ અધ્યાયની એક કથા લખી. ભારતમાં 114 સ્થળો પર આ આ કથા કરી ચુક્યો છું.
અમને ખૂબ ગૌરવ છે : સ્થાનિક
અનાથાશ્રમના બાળકોને લઈને સરદાર જન્મસ્થળની મુલાકાત માટે આવેલા માતૃછાયા અનાથાશ્રમના અધિક્ષક સંદીપ પરમારે જણાવ્યું હતું કે, આખો દેશ જ્યારે આજે લોહપુરૂષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 151મી જન્મજયંતિ ઉજવી રહ્યો છે. ત્યારે અમને એક બહુ મોટું ગૌરવ છે કે એમનું જન્મ સ્થળ અમારા નડિયાદ શહેરમાં છે. આજે નડિયાદ શહેરવાસીઓ ખૂબ ગૌરવની લાગણી અનુભવી રહ્યા છે કે તેમણે પોતાનું જીવન દેશ માટે સમર્પિત કર્યું. માતૃછાયા અનાથાશ્રમના બાળકોને આજે સરદાર પટેલ સાહેબના જન્મ સ્થળની મુલાકાત માટે લઈને આવ્યા છીએ. બાળકોને સરદાર પટેલનો જે ઈતિહાસ છે એની જાણ થાય અને બાળકો પ્રેરણા મેળવે.
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