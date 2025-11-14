Bihar Election Results 2025

ડેડીયાપાડામાં બિરસામુંડાની 150મી જન્મ જ્યંતીની ઉજવણી, PM નરેન્દ્ર મોદી રહેશે ઉપસ્થિત

તૈયારીઓનું નિરીક્ષણ કરવા અને સુરક્ષાનું નિરીક્ષણ કરવા રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી ડેડીયાપાડા ખાતે સભા મંડપ સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા

ડેડીયાપાડામાં બિરસામુંડાની 150મી જન્મ જ્યંતીની ઉજવણી
ડેડીયાપાડામાં બિરસામુંડાની 150મી જન્મ જ્યંતીની ઉજવણી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 14, 2025 at 7:36 PM IST

Updated : November 14, 2025 at 7:52 PM IST

નર્મદા : ડેડિયાપાડા ખાતે તૈયારીઓની સમીક્ષા બાદ નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી એ બિહાર વિધાનસભાના ચૂંટણી પરિણામો અંગે નિવેદન આપ્યું હતું. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "દેશના બિહાર રાજ્યમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)ના નેતૃત્વ હેઠળનું NDA ગઠબંધન સૌથી મોટી જીત તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. આ પરિણામોએ વિકાસની રાજનીતિને એક નવી દિશા આપી છે.

PM નરેન્દ્ર મોદી આવતીકાલે ડેડીયાપાડામાં

બિરસા મુંડાની 150મી જન્મ જ્યંતીની ઉજવણી માટે પ્રધાન મંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આવતીકાલે ડેડીયાપાડા આવવાના છે, ત્યારે આ કાર્યક્રમને લઈને વહીવટી તંત્ર અને ભાજપ સંગઠનમાં તડામાર તૈયારીઓ પૂર્ણતાને આરે છે, ત્યારે આખરી તૈયારીઓનું નિરીક્ષણ કરવા અને સુરક્ષાનું નિરીક્ષણ કરવા રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી ડેડીયાપાડા ખાતે સભા મંડપ સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા. જરૂરી સૂચનાઓ અધિકારીઓને આપી હતી.

ડેડીયાપાડામાં બિરસામુંડાની 150મી જન્મ જ્યંતીની ઉજવણી (ETV Bharat Gujarat)

રાજ્યના.આદિજાતિ મંત્રી નરેશ પટેલ અને પૂર્વ મંત્રી ગણપત વસાવા, નર્મદા જિલ્લા ભાજપ અધ્યક્ષ સહિત આગેવાનો પોલીસ અધિકારીઓ કલેક્ટર સહિત વહીવટી ટીમ સાથે હતી.

બિહાર વિધાનસભાના ચૂંટણી પરિણામો અંગે નિવેદન (ETV Bharat Gujarat)
ડેડીયાપાડામાં બિરસામુંડાની 150મી જન્મ જ્યંતીની ઉજવણી
ડેડીયાપાડામાં બિરસામુંડાની 150મી જન્મ જ્યંતીની ઉજવણી (ETV Bharat Gujarat)

હર્ષ સંઘવીએ મીડિયા સાથે વાતચીત કરતા જણાવ્યું હતું કે, "બિરસામુંડાની 150મી જન્મ જ્યંતીની ઉજવણી માટે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી આવતીકાલે ડેડીયાપાડા આવી રહ્યા છે, ત્યારે ડેડીયાપાડાના લોકો તેમને આવકારવા આતુર બન્યા છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ હંમેશા આદિવાસી સમાજના વિકાસની વાત કરતા આવ્યા છે. 2003માં પણ તેઓ ડેડિયાપાડા આ ભૂમિ પર આવી કન્યાકેળવણીનો રથ ચાલુ કરી આ આદિવાસી વિસ્તારમાંમાં શિક્ષણની જ્યોત સળગાવી આજે તેમણે પ્રવેશ કરેલા વિધાર્થીઓ કોઈ ડૉક્ટર તો કોઈ ઇજનેર બન્યા અને પગભર બન્યા તેમની આવી પ્રવુતિને હું નમન કરું છે."

ડેડીયાપાડામાં બિરસામુંડાની 150મી જન્મ જ્યંતીની ઉજવણી
ડેડીયાપાડામાં બિરસામુંડાની 150મી જન્મ જ્યંતીની ઉજવણી (ETV Bharat Gujarat)

Last Updated : November 14, 2025 at 7:52 PM IST

