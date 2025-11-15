ETV Bharat / state

વલસાડમાં બિરસા મુંડાની 150મી જન્મજયંતિની ઉજવણી, વિશેષ પ્રમાણપત્રો અને ટ્રોફીઓથી યુવા પ્રતિભાઓનું સન્માન થયું

આ કાર્યક્રમમાં બિરસા મુંડાએ આદિવાસી સમાજ માટે કરેલા અદ્વિતિય સંઘર્ષને યાદ કરીને અભિવંદન કરવામાં આવ્યું.

વલસાડમાં બિરસા મુંડા 150મી જન્મજયંતિ કરાઈ ઉજવણી
વલસાડમાં બિરસા મુંડા 150મી જન્મજયંતિ કરાઈ ઉજવણી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 15, 2025 at 7:04 PM IST

1 Min Read
વલસાડ : જિલ્લાના ધરમપુર ખાતે આજરોજ ધરતી આબા તરીકે પ્રસિદ્ધ બિરસા મુંડાની 150મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે ભવ્ય કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. જેમાં પાણી પુરવઠા મંત્રી ઇશ્વરસિંહ પટેલની આગેવાનીમાં યોજાયેલ કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં જનસમુદાય, આદિવાસી સમાજના આગેવાનો, લોકપ્રતિનિધિઓ અને વિદ્યાર્થીઓએ હાજરી આપી હતી. આ કાર્યક્રમમાં બિરસા મુંડાએ આદિવાસી સમાજ માટે કરેલા અદ્વિતિય સંઘર્ષને યાદ કરીને અભિવંદન કરવામાં આવ્યું.

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના જીવંત સંબોધનનો સીધું પ્રસારણ

ધરમપુર ખાતે આયોજિત આ કાર્યક્રમની ખાસ વાત રૂપે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ડેડિયાપાડાથી આપેલા ખાસ સંબોધનનો જીવંત પ્રસારણ ઉપસ્થિત લોકો માટે પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યો. પ્રધાનમંત્રીએ બિરસા મુંડાને રાષ્ટ્રીય પ્રેરણાસ્રોત ગણાવી તેમની સંસ્કૃતિ અને “જળ–જંગલ–જમીન” માટે કરેલી લડતને નવી પેઢી માટે માર્ગદર્શક ગણાવી. ઉપસ્થિત લોકોએ મોટી સ્ક્રીન પર આ જીવંત પ્રસારણ નિહાળી તાળી વાગાડી કાર્યક્રમને ઉજાસમય બનાવ્યો હતો.

બિરસા મુંડાના મૂલ્યો જીવનમાં ઉતારવાનો આહ્વાન

પાણી પુરવઠા મંત્રી ઇશ્વર સિંહ પટેલે પોતાના સંબોધનમાં જણાવ્યું કે, જનનાયક બિરસા મુંડા માત્ર આદિવાસી સમુદાયના નહીં, પરંતુ સમગ્ર દેશના નાયક છે. તેમણે દલિત અને કચડાયેલા લોકોને અધિકારો અપાવવાના સંઘર્ષને નવી ઊંચાઈ આપી હતી. તેમણે “જળ, જંગલ અને જમીન”ના મૂલ્યોને જાળવવાના તેમના સંદેશને આજની પેઢીએ જીવંત રાખવાની જરૂરિયાત વ્યક્ત કરી હતી.

વિદ્યાર્થીઓ, ખેલ પ્રતિયોગીઓ અને કારકિર્દીમાં ઉમદા યોગદાન આપનારાઓને સન્માન કાર્યક્રમ દરમિયાન ધરમપુર વિસ્તારના ખેલ મહોત્સવમાં ઉત્તમ પ્રદર્શન કરનારા ખેલાડીઓ, સમાજ તેમજ શિક્ષણ ક્ષેત્રે ઉમદા કામગીરી કરનાર વિદ્યાર્થીઓનું સન્માન કરવામાં આવ્યું. મંચ પરથી વિશેષ પ્રમાણપત્રો અને ટ્રોફીઓ આપવામાં આવી હતી. યુવા પ્રતિભાઓને પ્રોત્સાહન આપવાનું આ સન્માન સમારંભનું મુખ્ય આકર્ષણ રહ્યું.

લાભાર્થીઓને વિવિધ યોજનાઓના ચેક વિતરણ

આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત સરકારની વિવિધ કલ્યાણકારી યોજનાઓના લાભાર્થીઓને ચેક વિતરણ પણ કરવામાં આવ્યા. આદિવાસી પરિવારોને મળશે તેવા સીધા લાભને આજે મંચ પર જ સોંપાતા લાભાર્થીઓના ચહેરા પર ખુશીની ઝળહળ ઉજળી હતી.

