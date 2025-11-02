રાશન વિતરણમાં પારદર્શિતા માટે રાજ્ય સરકારે ભર્યુ આ નવું પગલું, હવેથી આ ફરજિયાત...
હવે વાજબી ભાવની દુકાનો પર અનાજનો જથ્થો સ્વીકારવા તકેદારી સમિતિના સભ્યોનું બાયોમેટ્રિક વેરિફિકેશન જરૂરી બનાવાયું છે.
Published : November 2, 2025 at 10:23 AM IST
ગાંધીનગર: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના વિઝન હેઠળ દેશભરમાં ચાલી રહેલી જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા (PDS) માં પારદર્શિતા લાવવા માટે ગુજરાત સરકારે વધુ એક ક્રાંતિકારી પગલું ભર્યું છે. "વન નેશન વન રેશનકાર્ડ" યોજના અંતર્ગત કોઈપણ લાભાર્થીને રાજ્યમાં કે દેશમાં ગમે ત્યાંથી પોતાની બાયોમેટ્રિક ઓળખ પ્રસ્થાપિત કરીને અનાજ મેળવવામાં અગ્રેસર રહ્યા બાદ, હવે સરકારે આ સિસ્ટમને સપ્લાય ચેઇન સ્તરે પણ મજબૂત બનાવી છે. તાજેતરના નિર્ણય મુજબ, હવે વાજબી ભાવની દુકાનો પર ડોર સ્ટેપ ડિલિવરી દ્વારા પહોંચતા અનાજના જથ્થાની સ્વીકૃતિ માટે સ્થાનિક તકેદારી સમિતિના સભ્યોનું બાયોમેટ્રિક વેરિફિકેશન ફરજિયાત કરવામાં આવ્યું છે.
આ નવી વ્યવસ્થાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય લાભાર્થીઓ સુધી અનાજ પહોંચે તે પહેલાં, દુકાનદાર સ્તરે જ જથ્થાની ચોકસાઈ અને પારદર્શિતા સુનિશ્ચિત કરવાનો છે. માન. મંત્રીશ્રીની સૂચના અનુસાર, ગ્રામ્ય અથવા શહેરી તકેદારી સમિતિના ૮૦% સભ્યોના બાયોમેટ્રિક વેરિફિકેશનની જોગવાઈ સામે, તાજેતરના પરિપત્ર મુજબ તા. 31 ડિસેમ્બર,2025 સુધીમાં ઓછામાં ઓછા 50% સભ્યો દ્વારા બાયોમેટ્રિક અથવા OTP આધારિત વેરિફિકેશન દ્વારા સ્ટોક સ્વીકૃતિની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવાની રહેશે. ગુજરાત સરકારની આ પહેલ "વન નેશન વન રેશનકાર્ડ" યોજનાની સફળતાને આગળ ધપાવે છે, જે અંતર્ગત અત્યાર સુધીમાં રાજ્યમાં 1 ડથી વધુ લાભાર્થીઓએ પોર્ટેબિલિટીનો લાભ લીધો છે, જે સમગ્ર ભારતમાં ગુજરાતને અગ્રેસર બનાવે છે.
આ ઉપરાંત, ગુજરાત સરકાર રાજ્યના એન.એફ.એસ.એ હેઠળના લાભાર્થીઓને પ્રોટીન સભર આહાર મળી રહે તે માટે પણ કટિબદ્ધ છે. જે અંતર્ગત તુવેરદાળ, ચણા, ખાંડ અને મીઠું જેવી આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ નિયમિતપણે રાહત દરે વિતરણ કરાય છે. એટલું જ નહીં, જન્માષ્ટમી અને દિવાળી જેવા તહેવારો દરમિયાન રાહતદરે સીંગતેલ અને વધારાની ખાંડનું વિતરણ કરનાર ગુજરાત સમગ્ર ભારત દેશમાં એકમાત્ર રાજ્ય છે.
નવેમ્બર માસ માટે મોટાભાગના દુકાનદારોએ ચલણ જનરેટ કરી નાણાંની ભરપાઈ કરી દીધી છે અને બાકી રહેતા દુકાનદારોની પ્રક્રિયા પણ પ્રગતિમાં છે, જેથી કોઈ લાભાર્થી અનાજના લાભથી વંચિત ન રહે તે સુનિશ્ચિત કરવા દુકાનદારોને અનુરોધ કરાયો છે.
સરકાર માત્ર લાભાર્થીઓ જ નહીં, પરંતુ વિતરણ વ્યવસ્થાના મહત્વના અંગ એવા વાજબી ભાવના દુકાનદારોની પોષણક્ષમતા જાળવવા પણ સક્રિય છે. દુકાનદારોને અનાજ વિતરણના વિવિધ કમિશન ઉપરાંત, જો આવક ઓછી હોય તો તફાવતની ઘટતી રકમ પેટે 20 હજાર રૂપિયાના માસિક તેમના બેંક ખાતામાં નિયમિતપણે જમા કરવામાં આવે છે. આ સમગ્ર ખર્ચ રાજ્ય સરકાર ભોગવે છે અને આવી લઘુત્તમ ૨20 હજાર રૂપિયાની કમીશનની ચૂકવણી કરનાર ગુજરાત દેશનું એકમાત્ર રાજ્ય છે. સપ્ટેમ્બર-2025ના તમામ કમિશનની ચુકવણીની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગયેલ છે.
જોકે, વાજબી ભાવની દુકાનદાર એસોસિએશન દ્વારા લઘુત્તમ કમિશન રૂ.30 હજાર રૂપિયા કરવા સહિતની કેટલીક માંગણીઓ રજૂ કરવામાં આવી છે. આ બાબતે સરકારનો પક્ષ સ્પષ્ટ છે કે એસોસિએશનના પ્રતિનિધિઓ સાથે સમયાંતરે બેઠકો યોજાય છે અને સંવેદનશીલતાપુર્વક સરકારશ્રી ધ્વારા નિર્ણય લેવાય છે.વધુમાં, વાજબી ભાવની દુકાનદાર એસોસિએશનની ઘણી માંગણીઓ નીતિ વિષયક હોવાથી રાજ્ય સરકારની વિચારણા હેઠળ છે, એમ અમદાવાદ જિલ્લા પુરવઠા અધિકારીએ માધ્મોને માહિતી આપી છે.