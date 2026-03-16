ગ્લુ ટ્રેપ પર બિલ આવશે કે નહીં? હાઇકોર્ટનો સરકારને સવાલ, પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરીને એફિડેવિટ ફાઇલ કરવા આદેશ
હાઇકોર્ટે વધુ સુનવણી માટે 18 માર્ચની તારીખ નક્કી કરી છે.
Published : March 16, 2026 at 9:54 PM IST
અમદાવાદ: ગ્લુ ટ્રેપના ખરીદ, વેચાણ અને ઉત્પાદન સામે શિક્ષાત્મક કાર્યવાહી કરવા માટે રાજ્ય સરકાર વિધાનસભાના ચાલુ બજેટ સત્રમાં બિલ લાવશે કે નહીં તે મુદ્દે આજે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં મહત્વપૂર્ણ સુનવણી થઈ હતી. સરકાર તરફથી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે આ મામલો હાલ રાજ્ય સરકારના વિચારાધીન છે અને આવનારા સમયમાં વિધાનસભામાં બિલ મૂકવાની શક્યતા છે.
જો કે હાલ વિધાનસભાનું ચાલુ બજેટ સત્ર 25 માર્ચે પૂર્ણ થવાનું હોવાથી હાઇકોર્ટે આ મુદ્દે ગંભીરતા દર્શાવી છે. કોર્ટે આ સમગ્ર મામલો એડવોકેટ જનરલના ધ્યાન પર મુકવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે તેમજ રાજ્યના પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરીને આ મુદ્દે એફિડેવિટ ફાઇલ કરવાનો આદેશ કર્યો છે. હાઇકોર્ટે વધુ સુનવણી માટે 18 માર્ચની તારીખ નક્કી કરી છે.
આ અગાઉ ચોમાસુ સત્ર દરમિયાન પણ ગ્લુ ટ્રેપ અંગે બિલ મૂકવાની ચર્ચા થઈ હતી. પરંતુ તે સત્ર માત્ર બે દિવસ ચાલતા બિલ રજૂ થઈ શક્યું નહોતું. અરજદાર પક્ષે કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે કલેક્ટર દ્વારા ગ્લુ ટ્રેપ ઉપર પ્રતિબંધનું જાહેરનામું માત્ર 60 દિવસ માટે જ માન્ય રહે છે. આ સમયગાળો પૂર્ણ થતાં જ બજારમાં ફરીથી ગ્લુ ટ્રેપનું વેચાણ શરૂ થઈ ગયું છે.
આ મુદ્દે અગાઉ રાજ્ય સરકાર દ્વારા કોર્ટને જણાવાયું હતું કે પ્રાણીઓ પર ક્રુરતા સંબંધિત કાયદો કેન્દ્ર સરકારનો છે અને તે સમવર્તી યાદીમાં આવે છે. તેથી રાજ્ય સરકારે તેમાં કેટલાક જરૂરી સંશોધન કરવાની જરૂર છે. આ માટે સંબંધિત વિભાગોની બેઠક પણ યોજાઈ હતી.
તે બેઠકમાં ગ્લુ ટ્રેપના ઉપયોગ, ઉત્પાદન અને વેચાણને ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) ની કલમ 325 હેઠળ ગુનો ગણવાનો પ્રસ્તાવ મૂકવામાં આવ્યો હતો. આ પ્રસ્તાવ ગૃહ વિભાગ દ્વારા લેજિસ્લેટિવ અને પાર્લામેન્ટરી વિભાગ સમક્ષ મોકલવામાં આવ્યો હતો જેથી વિધાનસભામાં સંશોધન લાવી શકાય.
પરંતુ પાર્લામેન્ટરી વિભાગે તેમાં કેટલાક સુધારા સૂચવીને પ્રસ્તાવ ગૃહ વિભાગને પરત મોકલ્યો હતો. જેના કારણે વધુ સમયની જરૂર પડી રહી છે. અરજદારે કોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી કે વિધાનસભાનું ચોમાસુ સત્ર પૂર્ણ થઈ ગયું છે અને તેમાં આ સુધારો મૂકી શકાયો નથી. સરકાર ઇચ્છે તો વટહુકમ લાવીને પણ તેમાં સુધારો કરી શકે છે.
જો કે હાઇકોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે કોર્ટનું કામ સરકારને સલાહ આપવાનું નથી, પરંતુ સત્તાધિકારીઓ કોર્ટના નિર્દેશ અનુસાર યોગ્ય કાર્યવાહી કરશે.
અરજીમાં જણાવાયું છે કે ગુજરાત સહિત સમગ્ર દેશમાં ગ્લુ ટ્રેપના ઉપયોગ, વેચાણ અને ઉત્પાદન પર પ્રતિબંધ છે. પ્રિવેન્શન ઓફ ક્રુઅલ્ટી ટુ એનિમલ્સ એક્ટ 1960 હેઠળ PETAની અરજી બાદ ગુજરાત સરકારના એનિમલ વેલ્ફેર બોર્ડ દ્વારા 5 સપ્ટેમ્બર 2023ના રોજ પરિપત્ર બહાર પાડીને તેના ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો.
અરજીમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે ગ્લુ ટ્રેપમાં ઉંદર, ખિસકોલી અને પક્ષીઓ જેવા પ્રાણીઓ ચોંટી જાય છે. તેમાંથી બહાર ન નીકળી શકતા તેઓ ભૂખ અને તરસથી પીડાય છે, તેમનો શ્વાસ રૂંધાઈ જાય છે અને તેઓ પોતાને બચાવવા માટે પોતાના જ અંગોને બચકાં ભરતા ગંભીર રીતે ઘાયલ થઈ જાય છે. અંતે ખૂબ જ દયનીય રીતે તેમનું મૃત્યુ થાય છે.
અરજદાર પક્ષના વકીલ એન.એમ. કાપડિયાએ જણાવ્યું હતું કે રાજ્ય સરકાર દ્વારા ગ્લુ ટ્રેપ પર પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવ્યો હોવા છતાં બજારમાં તેનો વેચાણ ખુલ્લેઆમ થઈ રહ્યું છે. તેથી પ્રતિબંધનો કડક અમલ થાય અને તેનો ભંગ કરનાર સામે કાયદેસરની શિક્ષાત્મક કાર્યવાહી થાય તે માટે સ્પષ્ટ કાનૂની જોગવાઈ લાવવી જરૂરી છે. તેમણે કોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી કે પ્રાણીઓ પર થતી આવી ક્રુરતા રોકવા માટે સરકાર તાત્કાલિક પગલાં ભરે અને જરૂરી સંશોધન અથવા કાયદાકીય વ્યવસ્થા અમલમાં લાવે.
