ભવનાથના મેળામાં ભાડાનો ખેલ; પ્રવાસીઓ પગપાળા અને VIP લોકોને લેવા-મૂકવા અધધધ 38.77 લાખનો ખર્ચ!
ભવનાથના મેળામાં વાહન પાછળ થયેલા 38.77 લાખના ખર્ચે રાજકોટના જંગલેશ્વર ડિમોલિશન બાદ થયેલા બિલ વિવાદના યાદ અપાવી
Published : September 11, 2026 at 9:34 PM IST
જૂનાગઢઃ રાજકોટના જંગલેશ્વર વિસ્તારમાં થયેલું ડિમોલિશન અને ત્યારબાદ ઉભા થયેલા બિલના વિવાદથી રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની આબરૂના ખૂબ ધજાગરાં ઉડ્યા. હવે આવો જ કંઈક વિવાદ જૂનાગઢમાં પણ સર્જાયો છે. ભવનાથના મેળામાં રાજકીય નેતાઓ અને VIP મહેમાનો માટે વપરાયેલા વાહનો માટે આંખો પહોળી કરી દેતું જે અધધધ બિલ મૂકવામાં આવ્યું છે.
પ્રવાસીઓ પગપાળા અને નેતાઓ, VIP લોકોને ઘી કેળાં!
દર વર્ષની જેમ વર્ષ 2026માં મિની કૂંભ ગણાતા મહાશિવરાત્રીના મેળાનું ભવનાથની તળેટીમાં આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ભવનાથના આ મેળામાં આ વખતે તમામ પ્રવાસીઓ માટે પગપાળા જવાનું ફરજિયાત બનાવવામાં આવ્યું હતું. આ તરફ VIP મહેમાનો, રાજકીય નેતાઓ અને તેમના પરિવારજનો માટે મેળામાં આવવા અને જવા માટે ખાસ એસીવાળા વાહનોની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. મેળાના પાંચ દિવસ દરમિયાન આ વાહન પાછળ 38,77,221નો ખર્ચ થયો છે,જેને જૂનાગઢ વિપક્ષના નેતા અને સ્થાનિક નાગરિકો અયોગ્ય ગણાવી રહ્યા છે.
આંખો પહોળી કરી દેતું 38.77 લાખું બિલ!
મહાશિવરાત્રીના મેળા માટે મહેસાણા નાગલપુરની સરસ્વતી અશ્વ ફાર્મ પાસેથી 40 બગીઓ ભાડે રાખવામાં આવી હતી. પ્રત્યેક બગીના એક દિવસના 20 હજાર રૂપિયા ભાડું નિર્ધારિત કરાયું હતું. સરસ્વતી અશ્વ ફાર્મ નાગલપુરને પાંચ દિવસ દરમિયાન 8 લાખ રૂપિયાનું ચૂકવણું કરવામાં આવ્યું હતું.
અમદાવાદની એન.પી. બગીવાલાની બગીને પણ એક દિવસના 37,000 ભાડા સાથે રાખવામાં આવી હતી. આવી જ રીતે અમદાવાદના પવન ઘોડાવાળાની બગી પણ 25 હજાર રૂપિયા પ્રતિ દિવસના ભાડા પેટે રાખવામાં આવી હતી. આ સિવાય વેરાવળની સાંઈ ટુર એન્ડ ટ્રાવેલ્સ પાસેથી 11 ટ્રાવેલર્સ અને એક અર્ટીગા કાર ભાડે રાખવામાં આવી હતી, જેના 3,37,894 રૂપિયા ચૂકવવામાં આવ્યા છે. આવી જ રીતે રાજકોટની આશુતોષ ટ્રાવેલ્સ એજન્સી પાસેથી ટેમ્પો ટ્રાવેલર 25 અને અરબેનીયા 18 ગાડી ભાડે રાખવામાં આવી હતી, જેના ભાડા પેટે આશુતોષ ટ્રાવેલ્સ એજન્સીને 20,26,827 રૂપિયા ચૂકવવામાં આવ્યા છે. આ તરફ કેશુભાઈ ભારાઈ પાસેથી મેળાના પાંચ દિવસ દરમિયાન 50 ઓટો રીક્ષા ભાડે રાખવામાં આવી હતી, જેના 7,12,500 મળીને કુલ 11મી ફેબ્રુઆરીથી 15મી ફેબ્રુઆરી દરમિયાન 38,77,221 રૂપિયા વાહન ભાડા પેટે ચૂકવવામાં આવ્યા છે. આ તમામ ખુલાસા એક RTI કર્યા બાદ થયા છે.
મસમોટા બિલને લઈને વિપક્ષના આકરા સવાલ
ગરવા ગિરનારની ગોદમાં આદિ-અનાદી કાળથી મહા શિવરાત્રીનો મેળો આયોજિત થતો આવે છે. ભવનાથમાં આયોજિત મેળાને સ્વયંભૂ અને ધૂળિયા મેળા તરીકે આજે પણ લોકો ઓળખે છે. વર્ષ 2026માં યાત્રાધામ વિકાસ બોર્ડ, જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને જૂનાગઢ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા મેળાને મિની કૂંભ તરીકે ઉજવવાનું નક્કી થયું. મેળાના પાંચ દિવસ દરમિયાન કોઈપણ ખાનગી વાહનને મેળા વિસ્તારમાં પ્રવેશ કરવા પર પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવ્યો હતો, ત્યારે મેળામાં આવતા ખાસ મહેમાનો તેમજ રાજકીય પાર્ટી સાથે જોડાયેલા નેતા અને તેના પરિવારો માટે વાહન વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવી હતી. મેળાના આ પાંચ દિવસો એટલે કે 11 ફેબ્રુઆરીથી લઈને 15 ફેબ્રુઆરી 2026 સુધી ખાનગી વાહનો ભાડે રાખવામાં આવ્યા હતા, જેના માટે રાજ્યના વાહન વ્યવહાર વિભાગ દ્વારા 38,77,221 રૂપિયાનું મોટું ચૂકવણું કરવામાં આવ્યું છે. આ બિલ પર જૂનાગઢ મનપાના વિપક્ષના નેતા અને જૂનાગઢના સ્થાનિક નાગરિકો અયોગ્ય માની રહ્યા છે. એક તરફ સામાન્ય લોકોને પગપાળા મેળામાં જવાની પરમિશન અપાતી હતી, તો બીજી તરફ ખાસ અને વિશેષ લોકો માટે પ્રજાના પૈસે ઉભી કરવામાં આવેલી વ્યવસ્થા હવે જૂનાગઢ શહેરમાં ટોક ઓફ ધ ટાઉન કિસ્સો પણ બની રહ્યો છે.
આ પણ વાંચોઃ