'મને મારો પક્ષ રજૂ કરવાની તક આપવામાં આવી નથી', ગેંગરેપ કેસમાં દોષિતોને જામીન મળતા બિલકિસ બાનોએ શું કહ્યું?
દોષિતોને જામીન આપવાના આદેશ બાદ બિલકિસ બાનો દ્વારા એક નિવેદન જાહેર કરીને આ આદેશ અંગે તેમને અગાઉ કોઈ જાણ ન કરવામાં આવી હોવાનું કહ્યું છે.
Published : November 17, 2026 at 6:56 PM IST
નવી દિલ્હી: સોમવારે સુપ્રીમ કોર્ટે બિલકિસ બાનો ગેંગરેપ અને તેમના પરિવારના સભ્યોની હત્યાના કેસમાં દોષિત ઠરેલા બે દોષિતોને જામીન આપ્યા છે અને તેમની આજીવન કેદની સજા પર રોક લગાવી દીધી હતી. જસ્ટિસ એમ.એમ. સુંદરેશ અને જસ્ટિસ પ્રસન્ના બી. વરાલેની ખંડપીઠે 28 ઓક્ટોબરે આ આદેશ આપ્યો હતો. આ આદેશ બાદ હવે બિલકિસ બાનો દ્વારા એક નિવેદન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે અને આ આદેશ અંગે તેમને અગાઉ કોઈ જાણ ન કરવામાં આવી હોવાનું કહ્યું છે.
સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ બાદ બિલકિસ બાનો દ્વારા તેમના વકીલ મારફતે એક નિવેદન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે અને આ દોષિતોની સજા સ્થગિત કરવાના મામલે દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે. નિવેદનમાં કહેવાયું છે કે, હું આ નિવેદન અત્યંત પીડા, આઘાત અને વ્યથાની લાગણી સાથે આપી રહી છું. આ પરિસ્થિતિમાં મારી લાગણીઓને શબ્દોમાં વ્યક્ત કરવી પણ મુશ્કેલ બની રહી છે. મારા માટે એ માનવું અત્યંત મુશ્કેલ છે કે બીજી વખત સર્વોચ્ચ અદાલત દ્વારા મારા સંબંધમાં આદેશ પસાર કરવામાં આવ્યો છે, પરંતુ તે પહેલાં મને વ્યક્તિગત રીતે રજૂ થવા કે મારો પક્ષ રજૂ કરવાની તક આપવામાં આવી નથી. મને આ આદેશ અંગેની જાણ પણ કોઈ સત્તાવાર ન્યાયિક સંદેશાવ્યવહાર દ્વારા નહીં, પરંતુ પ્રસિદ્ધ થયેલા અખબારી અહેવાલો મારફતે થઈ છે.
નિવેદનમાં વધુમાં કહેવાયું છે કે, હું માત્ર 19 વર્ષની એક યુવાન છોકરી હતી, જ્યારે મારી આખી દુનિયા-મારી નાનકડી દીકરી, મારું કુટુંબ, મારું ઘર અને માનવતા પ્રત્યેનો મારો વિશ્વાસ મારી પાસેથી નિર્દયતાપૂર્વક છીનવી લેવામાં આવ્યા હતાં. એ દિવસથી લઈને આજ સુધીના 24 લાંબા વર્ષોમાં, મેં ન્યાય માટે લડવાનું ચાલુ રાખ્યું છે. વારંવાર, અનેક વખત, દરેક મુશ્કેલી સામે ઝઝૂમીને હું ન્યાયની લડત લડતી રહી છું. આ 24 વર્ષોમાં મેં મારામાં એવી હિંમતના અખૂટ સ્ત્રોત શોધ્યા છે, જેના અસ્તિત્વની મને પોતાને પણ જાણ નહોતી. આ શક્ય બન્યું માત્ર એટલા માટે કે લાખો લોકોએ મને પોતાનો ટેકો, સાથ અને એકતા દર્શાવી અને મારી પડખે ઊભા રહ્યા. હું એક પછી એક અદાલતોના પગથિયાં ચઢતી રહી છું. દરેક વખતે જ્યારે મને ન્યાય મળ્યો અને મારી વાતને ન્યાયિક માન્યતા મળી, ત્યારે મેં કૃતજ્ઞતાનો અનુભવ કર્યો છે.
તેમણે આગળ કહ્યું કે, પરંતુ આજે હું ફરી એકવાર એ જ ન્યાયથી વંચિત થતી અનુભવુ છું, જેને મેળવવા માટે મેં આટલો લાબો અને કઠિન સંઘર્ષ કર્યો હતો. ભૂતકાળના પરિચિત ભય ફરી મારા મનમાં ઊભરી રહ્યા છે. હું ફરી એકવાર ભયભીત છું – મારા પોતાના માટે, મારા પરિવાર માટે અને મારાં બાળકો માટે. અને સૌથી મોટો ભય એ છે કે ક્યાંક ન્યાય પ્રત્યેનો મારો વિશ્વાસ ફરી એકવાર તૂટી ન જાય. માનનીય સર્વોચ્ચ અદાલત મારા પર આ અત્યાચાર કરનાર પુરુષોની સજા આખરે કેવી રીતે સ્થગિત કરી શકે? મને આ અંગે જાણ કરવાની પણ જરૂર કેમ ન સમજાઈ? અદાલતમાં મારો અવાજ સાંભળવામાં આવે તે સુનિશ્ચિત કરવાની તસ્દી પણ કેમ લેવામાં ન આવી? હું આ આદેશને પડકાર આપીશ. મારે એ કરવું જ પડશે.
ખાસ છે કે, સુપ્રીમ કોર્ટમાં કરેલી આ અરજીઓમાં બોમ્બે હાઈકોર્ટના 2017ના ચુકાદાને પડકારવામાં આવ્યો હતો, જેમાં ટ્રાયલ કોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલી દોષિત ઠેરવવાની સજા અને આજીવન કેદની સજાને યથાવત રાખવામાં આવી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટમાં આરોપીઓ વતી વરિષ્ઠ વકીલ સિદ્ધાર્થ લુથરાએ પક્ષ રજૂ કર્યો હતો.
તાજેતરમાં અપલોડ કરાયેલા આદેશમાં, ખંડપીઠે નોંધ્યું છે કે, અરજદારોના વરિષ્ઠ વકીલે ધ્યાન દોર્યું હતું કે તેઓ 17 વર્ષથી વધુ સમયથી જેલમાં છે. એ બાબત પર પણ પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો હતો કે અરજદારોમાંથી એકનું નામ એફઆઈઆર (FIR)માં નહોતું અને ઘટનાના લગભગ ત્રણ વર્ષ પછી તેમને આ કેસમાં સંડોવવામાં આવ્યા હતા. ખંડપીઠે વધુમાં નોંધ્યું, "વધુમાં, એવી રજૂઆત કરવામાં આવી છે કે અરજદારોમાંથી એક ગંભીર વિકલાંગતા ધરાવે છે."
રાજ્ય સરકાર અને અન્ય પક્ષો વતી હાજર રહેલા એડિશનલ સોલિસિટર જનરલ રાજા ઠાકરે અને વકીલ સ્વાતિ ઘિલ્ડિયાલે અરજદારોની દલીલોનો સખત વિરોધ કર્યો હતો. તેમણે દલીલ કરી હતી કે, નીચલી અદાલતોએ ખાસ કરીને ગુનાની ગંભીરતાને જોતાં રેકોર્ડ પરની તમામ સંબંધિત સામગ્રીને યોગ્ય રીતે ધ્યાનમાં લીધી હતી. પોતાના આદેશમાં ખંડપીઠે જણાવ્યું, "બંને પક્ષોને સાંભળ્યા બાદ, એટલું નોંધવું પૂરતું છે કે અરજદારો 17 વર્ષથી વધુ સમયથી કસ્ટડીમાં છે. એ પણ હકીકત છે કે અરજદારોમાંથી એક ગંભીર વિકલાંગતા ધરાવે છે. સ્પષ્ટપણે, આ અપીલ એવા મુદ્દાઓ ઉઠાવે છે જેના પર તથ્યો અને કાયદા બંનેના આધારે નિર્ણય લેવાની જરૂર છે."
ખંડપીઠે નિષ્કર્ષ કાઢતા જણાવ્યું, "ઉપરોક્ત મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં લેતા અને આ અપીલમાં સામેલ બાબતોને વિચારતા, અમે સજાને સ્થગિત કરીએ છીએ અને અરજદારોને જામીન આપીએ છીએ. આ જામીન સંબંધિત ટ્રાયલ કોર્ટ દ્વારા લાદવામાં આવનારી શરતોને આધીન રહેશે."
અપીલકર્તાઓને ભારતીય દંડ સંહિતા, 1860ની કલમ 143, 147 અને 302 સાથે કલમ 149, 376(2)(e) અને 376(2)(G) હેઠળ સજાપાત્ર ગુનાઓ માટે દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા હતા. તેમને ગુજરાતના પંચમહાલ જિલ્લાના ગોધરા ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી એફઆઈઆર (FIR) નં. 59/2002 પરથી ઉદ્ભવેલા સેશન્સ કેસના સંબંધમાં સજા સંભળાવવામાં આવી હતી. 4 મે, 2017ના રોજ, હાઈકોર્ટે ટ્રાયલ કોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલી દોષિત ઠેરવવાની જોગવાઈ અને સજાને યથાવત રાખી હતી. પરિણામે, અપીલકર્તાઓએ સર્વોચ્ચ અદાલતમાં અરજી કરી હતી.
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