બીલીમોરા સોમનાથ મંદિર નજીક ફિલ્મી દૃશ્યો સર્જાયા, એક આરોપીઓએ પોલીસ ઉપર ગોળીબાર કર્યો
બદમાશોએ પોલીસ ઉપર ગોળીબાર કરતા પોલીસે પણ સ્વ બચાવમાં ફાયરિંગ કર્યું. બીલીમોરા સોમનાથ મંદિર નજીક ફિલ્મી દૃશ્યો સર્જાયા હતા.
Published : November 11, 2025 at 7:32 PM IST
નવસારી : બીલીમોરા શહેરમાં ગુજરાત પોલીસ અને કુખ્યાત ગેંગના સાગરીતો વચ્ચે ઘર્ષણ સર્જાયુ હતું. હથિયારો આપવા આવેલા બદમાશોએ પોલીસ ઉપર ગોળીબાર કરતા પોલીસે પણ સ્વ બચાવમાં ફાયરિંગ કર્યું. બીલીમોરા સોમનાથ મંદિર નજીક ફિલ્મી દૃશ્યો સર્જાયા હતા.
બીલીમોરા સોમનાથ મંદિર નજીક ફિલ્મી દૃશ્યો
હથિયારો આપવા આવેલા પાંચ બદમાશો પૈકી એકને પગના ભાગે ગોળી વાગતા સારવાર માટે ખસેડાયો હતો. સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ ઉપરાંત નવસારી જિલ્લાની એજન્સીઓ પણ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી. પકડાયેલા બદમાશો કુખ્યાત ગેંગ સાથે સંકળાયેલા હોવાનું પોલીસનું પ્રાથમિક તારણ જાણવા મળ્યુ છે.
મધ્યપ્રદેશના રીઢા ગુનેગારો નવસારીના બીલીમોરામાં રહેતા તેમના 2 સાગરીતો જે મૂળ રાજસ્થાનના છે, એમને હથિયાર વેચવા માટે આવ્યા હતા. આરોપીઓ પાસે બે બંદૂક અને 27 જીવતા કારતુસ હતા. હોટલમાં રોકાયા બાદ ચારે આરોપીઓ પ્રસિદ્ધ સોમનાથ મહાદેવ મંદિરે દર્શને આવ્યા હતા. આ દરમિયાન 2 લોકલ આરોપીઓ હોટલમાં ચેક આઉટ માટે ગયા હતા. જ્યારે મધ્યપ્રદેશથી આવેલા ગુનેગારો મહાદેવ મંદિર હતા. તે દરમિયાન સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલની ટીમે હોટલ અનુકૂળ ઉપર રેડ કરી અને સ્થાનિક આરોપીઓને પકડી પાડ્યા હતા.
એક આરોપીઓએ પોલીસ ઉપર ગોળીબાર કર્યો
જેમની પૂછપરછ બાદ મધ્યપ્રદેશના આરોપીઓને સોમનાથ મહાદેવ મંદિરમાં પકડવા માટે આવતા આરોપીઓ પોલીસને જોઈ ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, સાથે જ એક આરોપીઓએ પોલીસ ઉપર ગોળીબાર કર્યો હતો. જેથી સ્વ બચાવમાં પોલીસે પણ સામે ગોળીબાર કરતા એક આરોપીને પગમાં ગોળી વાગતા એ ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયો છે.
પોલીસે ચારે આરોપીઓને અટકમાં લઈ તપાસને વેગ આપ્યો છે, સમગ્ર ઘટના મુદ્દે નવસારી જિલ્લા પોલીસની એલસીબી એસઓજી બીલીમોરા પોલીસ તેમજ ચીખલી ડીવાયએસપી પણ ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા છે. પોલીસે એફએસએલની ટીમ સાથે તપાસને વેગ આપ્યો છે. જોકે આરોપીઓએ ગેંગ સાથે સંકળાયેલા હોવાની વાતો છે, પરંતુ આ મુદ્દે પોલીસે હજુ કોઈ ફોર પાડ્યો નથી, ત્યારે તપાસ બાદ પોલીસ આ મુદ્દે ખુલાસા કરી શકે છે.
આ પણ વાંચો...