સુરેન્દ્રનગરના વઢવાણ-લખતર રોડ પર હિટ એન્ડ રનની ઘટના, બાઈક ચાલકને ગંભીર ઈજા, પત્ની-પુત્રનું ઘટના સ્થળે જ મોત
સુરેન્દ્રનગરના વઢવાણ-લખતર રોડ ઉપર એક બાઈક સવાર પરિવારને કોઈ અજાણ્યા વાહને ટક્કર મારતા ચાલકને ગંભીર ઈજાઓ થઈ હતી, જ્યારે તેમની પત્ની અને પુત્રનું મોત નીપજ્યું.
Published : August 19, 2026 at 10:04 AM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં અકસ્માતોની સંખ્યામાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. ત્યારે સુરેન્દ્રનગરના વઢવાણ-લખતર રોડ ઉપર આવેલી પેપરમિલ નજીક એક ગંભીર અકસ્માત સર્જાયો હતો. જેમાં તાલુકા પંચાયત ખાતે વિભાગમાં ટેકનિકલ આસિસ્ટન્ટ તરીકે ફરજ બજાવતા અધિકારીને ગંભીર ઈજા થઈ હતી, જ્યારે તેમના પત્ની અને દીકરાનું ઘટના સ્થળે મોત નીપજ્યું હતું.
વઢવાણ-લખતર રોડ ઉપર દેદાદરા ગામ થી આગળ આવેલી પેપર મિલ નજીક બાઇક પર જઈ રહેલાં તાલુકા પંચાયતના ટેકનિકલ વિભાગમાં ફરજ બજાવતા અધિકારી રવિભાઈ ચંદ્રકાંતભાઈ પરમારને અજાણ્યા વાહનચાલકે ટક્કર મારી હતી. જેમાં તેમને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચતા તેમને હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે લઈ જવામાં આવ્યા હતા પરંતુ તેમની સાથે બાઈકમાં સવાર તેમના પત્ની દીપિકાબેન રવિભાઈ પરમાર ઉંમર વર્ષ 30 અને તેમના પુત્રને પણ ગંભીર ઇજાઓના કારણે ઘટના સ્થળે જ મૃત્યું નીપજ્યું હતું.
આ અંગે વઢવાણ પોલીસને જાણ કરવામાં આવતા વઢવાણ પોલીસ તાત્કાલિક ત્યાં દોડી ગઈ હતી, અને બંને મૃતદેહને પીએમ માટે સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા, અને આ અંગે ગુનો દાખલ કરી અને વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. ત્યારે અજાણ્યા વાહન અકસ્માત સર્જી અને ફરાર બની જવા પામ્યો છે. આ અંગે હાઈવે ઉપરના સીસીટીવી ફૂટેજ તેમજ અન્ય સોર્સની મદદથી કોના દ્વારા આ અકસ્માત સર્જવામાં આવ્યો છે, તેને પણ વિગતો પોલીસ દ્વારા મેળવવામાં આવી રહી છે.
'આ અંગે તપાસ ચાલી રહી છે, અને અજાણ્યો વાહનચાલક કોણ છે તે દિશામાં પણ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે'- વૈદિકા બિહાની ASP
સુરેન્દ્રનગરના એએસપી વૈદિકા બિહાની સાથે ટેલિફોનિક રીતે વાત કરવામાં આવતા તેમના દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, અજાણ્યા વાહન અકસ્માત સર્જી ફરાર બન્યું છે, ત્યારે બંને મૃતદેહોને પીએમ માટે હોસ્પિટલે ખસેડવામાં આવ્યા છે, અને આ અંગે હાઈવે ઉપરના સીસીટીવી કેમેરા અને અન્ય વિગતો પ્રાપ્ત કરવામાં આવી રહી છે. માતા-પુત્રના મોત નિપજવા પામ્યા છે, ત્યારે પોલીસે પણ આ મુદ્દે તપાસ હાથ ધરી છે અને અલગ-અલગ દીશામાં ટીમો કામે લગાવી છે.
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