સાવરકુંડલામાં શોર્ટ સર્કિટથી બાઈક સળગી ઊઠ્યું, ચાલકનો આબાદ બચાવ
Published : March 17, 2026 at 8:51 PM IST
અમરેલી: સાવરકુંડલા શહેરમાં શોર્ટ સર્કિટના કારણે પેટ્રોલ બાઈકમાં આગ લાગવાની ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. શહેરની સાધના સોસાયટી નજીક જઈ રહેલા બાઈક ચાલકનું બાઈક અચાનક સળગી ઊઠતા વિસ્તારમાં હડકંપ મચી ગયો હતો.
મળતી માહિતી મુજબ, બાઈકમાં અચાનક સ્પાર્કિંગ થતાં પેટ્રોલની પાઇપ સુધી આગ ફેલાઈ ગઈ હતી, જેના કારણે બાઈક ભડભડ સળગી ઉઠ્યું હતું. ઘટનામાં સદનસીબે બાઈક ચાલકનો આબાદ બચાવ થયો હતો અને કોઈ જાનહાની નોંધાઈ નથી.
ઘટનાની જાણ થતાં નગરસેવક રાજે ભાઈ અને પાલિકાના કોર્પોરેટર નાસીરભાઈ ચૌહાણ તાત્કાલિક ફાયર વિભાગને જાણ કરી હતી. જોકે ફાયર બ્રિગેડ પહોંચે તે પહેલાં જ સ્થાનિક લોકોએ પાણીનો મારો ચલાવી આગને કાબૂમાં લેવા પ્રયાસ કર્યો હતો અને મહામુસીબતે આગ બુઝાવવામાં સફળતા મેળવી હતી.
આ બાઈક ચાંદ શાહ ફકીરનું હોવાનું હાલ સામે આવ્યું છે. આગમાં નવું અને કીમતી બાઈક સંપૂર્ણ રીતે સળગી ગયું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ઉનાળાની તીવ્ર ગરમીના કારણે બાઈકના વાયરિંગમાં શોર્ટ સર્કિટ થયો હતો. કોઈ વાયર છૂટી જવાથી તે પેટ્રોલની પાઇપ નજીક આવી ગયો અને સ્પાર્કિંગ થવાથી આગ લાગી હોવાનું પાલિકા ના કોર્પોરેટર નાસીરભાઈ ચૌહાણએ જણાવ્યું હતું.
ઘટનાને પગલે આસપાસના વિસ્તારમાં લોકોનો જમાવડો થયો હતો. સદનસીબે કોઈ મોટી દુર્ઘટના ટળી ગઈ હતી, પરંતુ આ ઘટનાએ વાહન સુરક્ષા અંગે ફરી એકવાર સવાલો ઉભા કર્યા છે.
