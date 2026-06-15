જૂનાગઢમાં જીવંત થયો ઇતિહાસ, બિકાનેરના રાજાઓનું 20 કિલોનું અસલી બખ્તર આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું
જૂનાગઢના જયશ્રી સિનેમા રોડ પર આવેલા સરદાર પટેલ કોમ્યુનિટી હોલ ખાતે ત્રણ દિવસીય ભવ્ય 'એન્ટિક પ્રદર્શન'નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
Published : June 15, 2026 at 4:38 PM IST
જૂનાગઢ: જૂનાગઢના જયશ્રી સિનેમા રોડ પર આવેલા સરદાર પટેલ કોમ્યુનિટી હોલ ખાતે ત્રણ દિવસીય ભવ્ય 'એન્ટિક પ્રદર્શન'નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રદર્શનમાં સેંકડો વર્ષ જૂનો રાજવી ઇતિહાસ ફરી જીવંત થયો હતો. આ પ્રદર્શનમાં રાજસ્થાનના બિકાનેરના રાજા-રજવાડાઓનું 125 વર્ષ જૂનું અને 20 કિલો વજન ધરાવતું લોખંડી બખ્તર આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું હતું.
55 હજારમાં બખ્તર ખરીદ્યુ, યોગ્ય કિંમત મળે તો વેચવા પણ તૈયાર
આજથી 100,200 કે 500 વર્ષ પૂર્વે એવી ઇતિહાસની તમામ ચીજવસ્તુઓ પ્રદર્શનમાં મુકવામાં આવી હતી. પૃથ્વીરાજ પ્રજાપતિના સ્ટોલ પર 20 કિલો કરતાં પણ વધારે વજન ધરાવતું એક બખ્તર આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું હતું.
આશરે પાંચ વર્ષ પહેલા રાજસ્થાનના બિકાનેરમાંથી 55 હજાર રૂપિયામાં આ બખ્તર પૃથ્વીરાજ પ્રજાપતિએ ખરીદ્યુ હતું અને આ પ્રદર્શનમાં મુક્યુ છે. જે લોકો આ બખ્તરને ખરીદી શકતા નથી તેઓ તેની સાથે તસવીરો ખેચાવીને ખુશ થાય છે.
"આ બખ્તરને પાંચ વર્ષ પહેલા બિકાનેરથી 5 હજાર રૂપિયામાં ખરીદ્યુ હતું. જે લોકો આ બખ્તરને ખરીદી શકતા નથી, તેઓ આ ભવ્ય બખ્તર સાથે સેલ્ફી અને ફોટા પડાવીને રાજી થઇ રહ્યા છે. જો કોઇ સાચો એન્ટિક શોખીન આ બખ્તરની યોગ્ય કિંમત ચૂકવવા તૈયાર થશે, તો તેઓ તેને વેચવા માટે તૈયાર છે." પૃથ્વીરાજ પ્રજાપતિ, સ્ટોલ ધારક
200 વર્ષ પહેલાનું 'બુલેટ પ્રૂફ જેકેટ' એટલે બખ્તર
આજના સમયમાં સૈનિકોની સુરક્ષા માટે બુલેટ પ્રૂફ જેકેટ છે પરંતુ આજથી 200 કે 500 વર્ષ પહેલા જ્યારે યુદ્ધના મેદાનમાં તીર, તલવાર, ભાલા અને ચક્ર જેવા ધારદાર હથિયારોથી હુમલા થતા હતા. તે સમયે રાજાઓ અને સૈનિકો પોતાની રક્ષા માટે આવા 20, 30 કે 40 કિલોના ભારેખમ બખ્તર પહેરતા હતા. આવા વજનદાર લોખંડી વસ્ત્રો પહેરીને રણમેદાનમાં લડવું એ જ તે જમાનામાં વીરતાની નિશાની ગણાતી હતી.
રાજવી વાસણોનો પણ દબદબો
આ પ્રદર્શન માત્ર બખ્તર પૂરતું સીમિત નહોતું. અહીં ગુજરાત, રાજસ્થાન અને મહારાષ્ટ્રના રજવાડાઓની ઝાંખી કરાવતા પ્રાચીન વાસણો પણ મૂકવામાં આવ્યા હતા. રાજાશાહીના જમાનામાં ભોજન રાંધવાથી લઇને પીરસવા માટેના ખાસ ઘાટના વાસણો અને રજવાડાઓમાં મહેમાનોના સ્વાગત માટે અત્યંત લોકપ્રિય એવા 'કસુંબાનો કસ' પીવા માટેના વાસણ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યા હતા.
બૌદ્ધકાલીન સમયની અનેક યાદો
આ પ્રદર્શનમાં જૂનાગઢ જ નહીં પરંતુ આસપાસના શહેરોમાંથી પણ એન્ટિક વસ્તુઓના શોખીનો ઉમટી પડ્યા હતા. જામનગરથી આવેલા કિરીટભાઇ નારોલાએ ભગવાન ગૌતમ બુદ્ધની ચાર મુખવાળી વિશ્વપ્રસિદ્ધ પંચધાતુની પ્રતિમા 5100 રૂપિયામાં ખરીદી હતી. બૌદ્ધકાલીન ઇતિહાસમાં ઊંડો રસ ધરાવતા કિરીટભાઇએ જણાવ્યું હતું કે, તેઓ આ દુર્લભ પ્રતિમાને પોતાના ઘરમાં શો-પીસ તરીકે અને ગૌતમ બુદ્ધની સ્મૃતિ રૂપે સજાવશે.
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