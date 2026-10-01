20 વર્ષનો યુવક સ્કેટિંગથી 12 જ્યોતિર્લિંગ-ચારધામની યાત્રાએ નીકળ્યો, 242 દિવસ 10 રાજ્યો ફરીને ગુજરાત પહોંચ્યો
ખભા પર 25 કિલો કરતાં વધારે વજનની બેગ તેના પર ભારતનો રાષ્ટ્રધ્વજ, કપાળ પર કેસરિયો સાફો અને પગમાં સ્કેટિંગ વ્હીલ સાથે યુવક ચારધામ અને જ્યોતિર્લિંગની યાત્રાએ નીકળ્યો. મનીષ ડોડિયાનો અહેવાલ.
Published : October 1, 2026 at 11:11 AM IST|
Updated : October 1, 2026 at 11:59 AM IST
જુનાગઢ: ખભા પર 25 કિલો કરતાં વધારે વજનની બેગ, એના પર ભારતનો રાષ્ટ્રધ્વજ અને પગમાં સ્કેટિંગ વ્હીલ. આ યુવાન કોઈ રમતનો ખેલાડી નથી અને ન તો તે કોઈ પણ પ્રકારની સ્કેટિંગની સ્પર્ધા માટે ભાગ લેવા જઈ રહ્યો છે. બિહારના સીતામઢીનો કેશુ સ્કેટિંગ વ્હીલ પર બાર જ્યોતિર્લિંગ અને ચારધામ યાત્રા પર પાછલા આઠ મહિનાથી નીકળ્યો છે. જે 242 દિવસની સ્કેટિંગ યાત્રા અને 10 રાજ્યનો પ્રવાસ કરીને સ્કેટિંગ વ્હીલની સાથે જુનાગઢ પહોંચ્યો હતો અને અહીં વિરામ લીધો છે.
સ્કેટિંગ પર બાર જ્યોતિર્લિંગ અને ચારધામની યાત્રા
ખભા પર 25 કિલો કરતાં વધારે વજનની બેગ તેના પર ભારતનો રાષ્ટ્રધ્વજ, કપાળ પર કેસરિયો સાફો અને પગમાં સ્કેટિંગ વ્હીલ સાથે બિહારના સીતામઢીનો રહેવાસી 20 વર્ષના કેશુ ચારધામ અને જ્યોતિર્લિંગની યાત્રા કરવાના અડગ જુસ્સા સાથે ઘરેથી નીકળ્યો છે. કેશુ ફેબ્રુઆરી મહિનામાં બાર જ્યોતિર્લિંગ અને ચારધામની સાથે રસ્તામાં આવતા તમામ ધાર્મિક અને ઐતિહાસિક સ્થળોની મુલાકાત પણ લઈ રહ્યો છે. બુધવારે તે 242 દિવસની સ્કેટિંગ યાત્રા બાદ જુનાગઢ પહોંચ્યો હતો. જ્યાં ગિરનારની ગોદમાં તેણે વિરામ લીધો છે. અહીંથી તે પોરબંદર અને દ્વારિકા જ્યોતિર્લિંગ નાગેશ્વરના દર્શન કરીને તેની 12 જ્યોતિર્લિંગ અને ચારધામની સ્કેટિંગ યાત્રાને આગળ ધપાવશે.
10 રાજ્યમાં ફરીને ગુજરાતમાં પ્રવેશ
બિહારનો 20 વર્ષનો યુવાન કેશુ 10 રાજ્યો સ્કેટિંગ પર સફર કરીને 11 માં રાજ્ય તરીકે ગુજરાતમાં આવ્યો છે. પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ મહાદેવના દર્શન કરીને તે જુનાગઢ પહોંચેલા કેશુએ ETV ભારત સાથે એક્સક્લુઝિવ વાતચીત કરી હતી. જેમાં તેણે જણાવ્યું હતું કે, તે સામાન્ય અને મધ્યમ વર્ગના પરિવારમાંથી આવે છે. બારમા ધોરણ પછી પરિવારની જવાબદારી અને આર્થિક સ્થિતિને કારણે અભ્યાસ છોડવો પડ્યો અને કામ કરવાની સાથે ફુરસદના સમયમાં શોખ તરીકે સ્કેટિંગને શીખવાની શરૂઆત કરી. પાછલા કેટલાક વર્ષોથી તે નાના નાના અંતરની સ્કેટિંગ યાત્રા પૂર્ણ કરીને પરિવારને સહયોગ આપવાની સાથે તેના શોખને પણ જીવંત રાખતો હતો. 350, 500 અને 700 kmની સ્કેટિંગ યાત્રા સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરી ત્યારે તેના મનમાં બાર જ્યોતિર્લિંગ અને ચારધામની યાત્રા જે અંદાજિત 20 થી 22 હજાર કિલોમીટર જેટલું અંતર થાય છે તે કરવાની પ્રબળ ઈચ્છા ઊભી થઈ. પરિવારની અનેક આનાકાની છતા અંતે પરિવારે તેને સ્કેટિંગ યાત્રા પર જવાની મંજૂરી આપી અને કેશુ ફેબ્રુઆરી મહિનાથી સતત સ્કેટિંગ વ્હીલ પર 12 જ્યોતિર્લિંગ અને ચારધામની યાત્રા પર ભારતના પ્રવાસે નીકળ્યો છે.
સફળ થવા માટે આ મુશ્કેલીમાંથી પસાર થવું પડે
કોઈ પણ વ્યક્તિએ સફળ થવા માટે મુશ્કેલ પરિસ્થિતિ માંથી પસાર થવું પડે. આવી જ કેટલીક મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઈને કેશુ આજે સ્કેટિંગ વ્હીલ પર જુનાગઢ આવી પહોંચ્યો છે. તે માર્ગમાં આવતા મંદિર, મઠ, ધર્મસ્થાનોમાં ચાલતા ભંડારામાં ભોજન કરવાની સાથે રસ્તા પર આવતા મંદિરો, ધાર્મિક જગ્યાઓ અને પેટ્રોલ પંપ પર પાછલા 242 દિવસથી રાતવાસો કરીને 20 થી 22 હજારની આ કઠિન સ્કેટિંગ યાત્રા આગળ ધપાવી રહ્યો છે.
બે વર્ષના સમયગાળામાં યાત્રા થશે પૂરી
ફેબ્રુઆરી મહિનાથી શરૂ થયેલી સ્કેટિંગ યાત્રા પરત સીતામઢી પહોંચતા અંદાજિત બે વર્ષ જેટલો સમય લાગી શકે છે. આઠ મહિનાથી સતત સ્કેટિંગ વ્હીલ પર ભારતના 10 રાજ્યો અને ધર્મસ્થાનોની સાથે સાંસ્કૃતિક અને ઐતિહાસિક સ્થળોની મુલાકાત લેનાર કેશુની યાત્રાનો અંતિમ પડાવ પણ પ્રસ્થાન સ્થળ એટલે કે સીતામઢી રહેશે.
અત્યાર સુધી સ્કેટિંગ યાત્રામાં મળેલી સફળતા બાદ કેશુ હવે આગામી દિવસોમાં સમગ્ર ભારત વર્ષની યાત્રા સ્કેટિંગ વ્હીલ પર કરવા વિચારી રહ્યો છે. પહેલા તબક્કાની અને સૌથી લાંબી કહી શકાય તેવી 20 થી 22 હજાર કિલોમીટરની યાત્રા જો સીતામઢી ખાતે સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થશે તો આગામી વર્ષોમાં તે સ્કેટિંગ વ્હીલ પર સમગ્ર ભારત યાત્રા પર પણ નીકળવાનો વિચારી રહ્યો છે.
કેશુ આજના યુવાનોને કહે છે કે, યોગ્ય અને સારું હોય તેવું કામ મનમાં આવતાની સાથે જ તુરંત કરવું જોઈએ. સારા અને યોગ્ય કામને તુરંત શરૂ કરવામાં ન આવે તો કોઈ પણ વ્યક્તિની વય આગળ વધતી હોય છે. જેથી ખૂબ સારું કહી શકાય તેવું કામ પણ થઈ શકતું નથી. જેથી મનમાં આવેલો સારો અને ઉત્તમ વિચાર તુરંત અમલમાં મૂકીને તેના પર આજના યુવાનોએ કામ કરવું જોઈએ.
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