બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં NDAનો વિજય, ભાવનગરના રાજકીય પક્ષોના નેતાઓએ આપી પ્રતિક્રીયા
ભાજપ અને કોંગ્રેસના પ્રમુખો સાથે ETV BHARAT એ ભારતે બિહાર પરિણામ આવતા અને આગામી આવનાર મહાનગરપાલિકાને પગલે સવાલ પૂછતાં શુ બન્ને પક્ષોએ કહ્યું.
Published : November 14, 2025 at 5:44 PM IST
ભાવનગર : શહેર ભાજપ અને કોંગ્રેસના પ્રમુખો સાથે ETV BHARAT એ ભારતે બિહાર પરિણામ આવતા અને આગામી આવનાર મહાનગરપાલિકાને પગલે સવાલ પૂછતાં શુ બન્ને પક્ષોએ કહ્યું. જોકે બિહારના પરિણામના પગલે જિલ્લા ભાજપ દ્વારા ફટાકડા ફોડીને ઉજવણી જીતની કરાઈ હતી.
બિહારની ચૂંટણીના પરિણામ આવતા જ NDA એ 200 કરતાં વધુ સીટ ઉપર જીત પ્રાપ્ત કરી રહી છે, ત્યારે મહાગઠબંધન ખૂબ ઓછી સીટો ઉપર જીત પ્રાપ્ત થઈ છે, ત્યારે ગુજરાતમાં આગામી દિવસોમાં મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી આવી રહી છે. બિહારના પરિણામને લઈને અને આવનાર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીને પગલે ભાવનગર શહેર કોંગ્રેસ અને ભાવનગર શહેર ભાજપ પ્રમુખ સાથે ઇટીવી ભારતે ખાસ વાતચીત કરી હતી. જો કે બંને પ્રમુખોએ પોતાના મત રજૂ કર્યા છે.
ભાજપે જીત માટે નરેન્દ્ર મોદીને શ્રેય આપ્યો
બિહારના પરિણામ આવી ગયા છે અને એનડીએ દ્વારા 200 કરતાં વધુ સીટ ઉપર જીત પ્રાપ્ત કરી છે, ત્યારે ભાવનગર શહેર ભાજપ પ્રમુખ કુમાર શાહે જણાવ્યું હતું કે, વડાપ્રધાન વિશ્વના નેતા છે. આજે બિહારમાં 200 કરતાં વધુ સીટો ઉપર એનડીએનો વિજય થયો છે. નરેન્દ્ર ભાઈનો જે પ્રવાહ છે તેને કોઈ રોકી શકતું નથી. આગળના દિવસોમાં પણ મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીઓ આવી રહી છે.
મહાનગરપાલિકામાં બધી બેઠકો જીતવાની આશા
કુમાર શાહે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીઓ આવી રહી હોય ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી ઉપર ભાવનગરની પ્રજા 30 વર્ષથી વિશ્વાસ મૂક્યો છે અને આ વિશ્વાસ નરેન્દ્રભાઈ ઉપર અને ભારતીય જનતા પાર્ટી ઉપરનો છે. અમને વિશ્વાસ છે કે 52માંથી 52 બેઠક ઉપર અમારો વિજય થશે, શું કામ કે મતદારો હંમેશા ભાજપ સાથે રહ્યા છે. નરેન્દ્રભાઈની સરકાર અને ભુપેન્દ્રભાઈની ગુજરાતમાં સરકાર વિકાસના કામો કરી રહી છે આથી પ્રજા અમને જીતાડશે તેવો અમને વિશ્વાસ છે.
કોંગ્રેસે ચૂંટણી પહેલા SIRને પગલે પ્રહાર કર્યો
બિહારના પરિણામને લઈને અને આવનાર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીને લઈને શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ મનોહરસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે ખાસ કરીને બિહારની ચૂંટણી પહેલા જે એસઆઇઆરની કામગીરી કરી છે. ચૂંટણી પંચ અને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જે એકબીજાની પૂરક કહી શકાય. SIR બાબતે અગાઉ કોંગ્રેસ અને અન્ય પક્ષોએ આક્ષેપ લગાવ્યો હતો. રાહુલ ગાંધી દ્વારા 59 લાખ કરતા વધુ મતદારો કાપી નાખ્યા, તે સૌથી મોટી વોટ ચોરી કહેવાય, ત્યારે કહી શકાય લોકશાહી ઢબે ચુંટણી થઈ નથી. ગુજરાતમાં એસઆઇઆર આવે છે, પણ અત્યારે જે સરમુખત્યારશાહી ભાજપની અને ચૂંટણી પંચ કરી રહી છે, તે ગેરવ્યાજબી છે. લોકોએ જાગવાની જરૂર છે.
આ પણ વાંચો...