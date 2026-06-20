પોલીસ ભરતી પર મોટું અપડેટ: 11,333 ઉમેદવારોની પસંદગી પૂર્ણ, 892 પ્રમોશનલ જગ્યાઓ ખાલી, HCમાં સરકારનો જવાબ
સુનાવણી દરમિયાન રાજ્ય સરકાર દ્વારા વિગતવાર સોગંદનામું રજૂ કરીને પોલીસ ભરતી અને પ્રમોશનની હાલની સ્થિતિ અંગે કોર્ટને માહિતી આપવામાં આવી હતી.
Published : June 20, 2026 at 1:51 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં ગુજરાત પોલીસ વિભાગમાં કામના કલાકો, ભરતી અને બઢતી સહિતના મુદ્દાઓને લઈને ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં મહત્વપૂર્ણ સુનાવણી હાથ ધરાઈ હતી. સુનાવણી દરમિયાન રાજ્ય સરકાર દ્વારા વિગતવાર સોગંદનામું રજૂ કરીને પોલીસ ભરતી અને પ્રમોશનની હાલની સ્થિતિ અંગે કોર્ટને માહિતી આપવામાં આવી હતી.
રાજ્ય સરકાર વતી મુખ્ય સરકારી વકીલ જી.એચ વિર્કએ જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત પોલીસમાં મોટા પાયે ભરતી પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. પ્રથમ તબક્કામાં કુલ 11,333 ઉમેદવારોની પસંદગી પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. તેમાં 10,861 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ તેમજ 472 બિનહથિયારી PSI ઉમેદવારોનો સમાવેશ થાય છે. ભરતી પ્રક્રિયાને ઝડપથી પૂર્ણ કરવા માટે વિવિધ તબક્કે કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હોવાનું પણ કોર્ટને જણાવાયું હતું.
સરકારે વધુમાં જણાવ્યું કે, પસંદગી પામેલા ઉમેદવારોમાંથી કુલ 10,075 ઉમેદવારોને નિમણૂક પત્રો આપવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે. બાકીના ઉમેદવારોને પણ તબક્કાવાર નિમણૂક આપવામાં આવશે. પોલીસ દળમાં માનવબળની અછત દૂર કરવા માટે રાજ્ય સરકાર સતત પ્રયાસ કરી રહી હોવાનું રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું.
હાઇકોર્ટને જણાવવામાં આવ્યું કે, ભરતીનો બીજો તબક્કો પણ શરૂ થઈ ગયો છે. ફેઝ-2 અંતર્ગત કુલ 13,591 જગ્યાઓ માટે ભરતી પ્રક્રિયા હાલમાં ચાલુ છે. લેખિત પરીક્ષા, શારીરિક કસોટી અને અન્ય પ્રક્રિયાઓ સમયમર્યાદામાં પૂર્ણ થાય તે માટે સંબંધિત એજન્સીઓને સૂચનાઓ આપવામાં આવી હોવાનું પણ સોગંદનામામાં જણાવાયું છે.
બઢતીના મુદ્દે રાજ્ય સરકારે કોર્ટને જણાવ્યું કે, છેલ્લા ચાર મહિનામાં કુલ 786 પોલીસ કર્મચારીઓને પ્રમોશન આપવામાં આવ્યા છે. તેમ છતાં સમગ્ર રાજ્યમાં હજુ 892 પ્રમોશનલ જગ્યાઓ ખાલી છે. આ જગ્યાઓ ભરવા માટે વિભાગીય પ્રક્રિયા ચાલુ હોવાનું મુખ્ય સરકારી વકીલ જી.એચ. વિર્કે કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કર્યું હતું.
સુનાવણી દરમિયાન પોલીસ કર્મચારીઓના કામના કલાકો, સ્ટાફની અછત અને વહીવટી માળખાને વધુ મજબૂત બનાવવાના મુદ્દાઓ પણ ચર્ચામાં આવ્યા હતા. કોર્ટ આ સમગ્ર મુદ્દા પર સતત દેખરેખ રાખી રહી છે અને ભરતી તથા બઢતીની પ્રક્રિયામાં થયેલી પ્રગતિ અંગે નિયમિત અહેવાલ માંગવામાં આવી રહ્યા છે. હાઇકોર્ટે રાજ્ય સરકાર પાસેથી વધુ વિગતો માંગતા મામલાની આગામી સુનાવણી આગામી દિવસોમાં રાખી છે. ભરતી, પ્રમોશન અને પોલીસ કર્મચારીઓની કાર્યપરિસ્થિતિને લગતા આ કેસ પર હવે સૌની નજર ટકેલી છે.
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