ખ્યાતિ હોસ્પિટલ કેસમાં મોટો વળાંક: હાઇકોર્ટે ટ્રાયલ કોર્ટનો હુકમ રદ કર્યો, આરોપીઓની ડિસ્ચાર્જ અરજી ફરી સાંભળવાનો આદેશ
હાઇકોર્ટે ટ્રાયલ કોર્ટ દ્વારા વિલંબના આધાર પર ફગાવવામાં આવેલી ડિસ્ચાર્જ અરજી અંગેનો હુકમ રદ કર્યો છે અને કેસને ફરીથી ટ્રાયલ કોર્ટમાં સુનાવણી માટે મોકલી આપ્યો.
Published : March 5, 2026 at 10:10 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના ખ્યાતિ હોસ્પિટલ કેસમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. હાઇકોર્ટે ટ્રાયલ કોર્ટ દ્વારા વિલંબના આધાર પર ફગાવવામાં આવેલી ડિસ્ચાર્જ અરજી અંગેનો હુકમ રદ કર્યો છે અને કેસને ફરીથી ટ્રાયલ કોર્ટમાં સુનાવણી માટે મોકલી આપ્યો છે.
આ કેસમાં ખ્યાતિ હોસ્પિટલના આરોપી હોદ્દેદારો કાર્તિક પટેલ, સંજય પટોલિયા, રાહુલ જૈન અને રાજશ્રી કોઠારીએ ટ્રાયલ કોર્ટના હુકમ સામે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં ક્રિમિનલ રિવિઝન એપ્લિકેશન દાખલ કરી હતી. હાઇકોર્ટે આ અરજી ગ્રાહ્ય રાખીને મહત્ત્વપૂર્ણ નોંધ કરી છે કે માત્ર વિલંબના આધાર પર આરોપીને પોતાની વાત રજૂ કરવાનો અધિકાર છીનવી શકાય નહીં.
કેસની વિગત જોઇએ તો, ખ્યાતિ હોસ્પિટલના હોદ્દેદારો પર આરોપ છે કે, એકબીજાના મેળાપીપણામાં પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજનામાંથી વધુ લાભ મેળવવા માટે જરૂર ન હોવા છતાં દર્દીઓને એન્જીયોગ્રાફી અને એન્જીયોપ્લાસ્ટી જેવી પ્રક્રિયા કરાવી અને સ્ટેન્ટ મુક્યા હતા. આ સમગ્ર મામલે બે દર્દીના મોત થયા હતા જેને પગલે 13 નવેમ્બર, 2024ના રોજ વસ્ત્રાપુર પોલીસ મથકે હોસ્પિટલના હોદ્દેદારો સામમે ફરિયાદ નોંધાઇ હતી.
આ કેસ ટ્રાયલ કોર્ટમાં પહોંચતા આરોપીઓએ પોતાને કેસમાંથી મુક્ત કરવા માટે ડિસ્ચાર્જ અરજી દાખલ કરી હતી. જોકે ટ્રાયલ કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે સેશન્સ કેસ કમીટ થયાના 60 દિવસની અંદર ડિસ્ચાર્જ અરજી કરવી જરૂરી છે. આ અવધિ બાદ અરજી દાખલ કરવામાં આવતા કોર્ટે તેને ફગાવી દીધી હતી.
પરંતુ હાઇકોર્ટે પોતાના નિર્ણયમાં નોંધ્યું કે નિયમ મુજબ 60 દિવસની અંદર અરજી કરવી જરૂરી હોવા છતાં યોગ્ય અને મહત્વના કારણોસર વિલંબ થાય તો આરોપીને ડિસ્ચાર્જ અરજી કરવાનો હક બંધ કરી શકાય નહીં. હાઇકોર્ટે ટ્રાયલ કોર્ટના હુકમને રદ્દ કરીને વિલંબને માફ કર્યો છે અને ટ્રાયલ કોર્ટને આરોપીઓની ડિસ્ચાર્જ અરજી પર ફરીથી દલીલો સાંભળી નિર્ણય લેવા જણાવ્યું છે.
આ મામલે આરોપી પક્ષના એડવોકેટ અજ મુર્ઝાનીએ જણાવ્યું હતું કે હાઇકોર્ટનો આ નિર્ણય મહત્ત્વપૂર્ણ છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, આરોપીઓને કેસના તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો સમયસર મળ્યા નહોતાં, જેના કારણે ડિસ્ચાર્જ અરજી કરવામાં વિલંબ થયો હતો. હાઇકોર્ટએ આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં લઈને આરોપીઓને પોતાનો કાયદેસર હક ઉપયોગ કરવાનો મોકો આપ્યો છે.
હવે ટ્રાયલ કોર્ટ ફરીથી આરોપીઓની ડિસ્ચાર્જ અરજી પર દલીલો સાંભળી આગળનો નિર્ણય કરશે, જેને કારણે આ ચર્ચિત કેસમાં આગળ શું વળાંક આવે છે તે જોવાનું મહત્વપૂર્ણ બન્યું છે.
