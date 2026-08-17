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રાજકોટના હડમતીયામાં મોટી કરૂણાંતિકા, તળાવમાં ડૂબવાથી 3 બાળક સહિત 4ના મોત, એક પિતાએ બે દિકરા ગુમાવ્યા

3 મૃતક બાળકોમાંથી એક બાળકનો 11મો જન્મ દિવસ હોવાથી વીડીવાળા પીરની દરગાહે પરિવાર સાથે દર્શનાર્થે આવ્યાં હતાં.

રાજકોટના હડમતીયામાં મોટી કરૂણાંતિકા
રાજકોટના હડમતીયામાં મોટી કરૂણાંતિકા (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 17, 2026 at 7:17 AM IST

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રાજકોટ: ગઈકાલે 16 ઓગસ્ટના રોજ રાજકોટના હડમતીયા નજીક આવેલી વીડીવાળા પીરની દરગાહ પાસેના તળાવમાં ડૂબી જવાથી રોણકી ગામના બે સગા ભાઈ સહિત 3 બાળક અને 1 યુવકનું કરુણ મોત થયું છે. જન્મદિવસ હતો તે 10 વર્ષના સોહાન સોરાએ સવારે જ પિતા સાજીદને કહ્યું હતું "પપ્પા બર્થડે પર આવજો". પણ સાંજે પિતા દીકરાનો મૃતદેહ લેવા હોસ્પિટલ પહોંચ્યા. આ ઘટનાથી રોણકી અને બેડી ગામમાં શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો છે.

સાજીદ સોરાના ઘરે નાના દીકરા સોહાનના 10મા જન્મદિવસનો આનંદ કિલ્લોલ હતો. પરિવાર સાથે દરગાહે દર્શન કરવા અને ત્યાં જમવા જવાનું નક્કી કર્યું હતું. બપોરે બેડી ગામથી પરિવાર દરગાહે પહોંચ્યો. દર્શન બાદ બાળકો તળાવ કિનારે રમવા ગયા.

તળાવમાં ડૂબવાથી 3 બાળક સહિત 4ના મોત (Etv Bharat Gujarat)

પ્રત્યક્ષદર્શીઓના કહેવા મુજબ બપોરે લગભગ 2 વાગ્યે 6 વર્ષનો સેફુ સોરા તળાવમાં નહાવા પડ્યો. પાણી ઊંડું હોવાનો અંદાજ ન આવતા તે અચાનક ડૂબવા લાગ્યો. ભાઈને ડૂબતો જોઈ 20 વર્ષનો યુવક સાહિલ સોરા તરત બચાવવા કૂદ્યો. આ દરમિયાન સેફુનો મોટો ભાઈ અને જેનો જન્મદિવસ હતો તે 11 વર્ષનો સોહાન અને 7 વર્ષની બહેન અલીફા પણ ભાઈને બચાવવા પાણીમાં પડ્યા. દરમિયાન ચારેય એકસાથે ઊંડા પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા. તળાવ કિનારે બેઠેલા અન્ય લોકોએ બૂમાબૂમ કરી અને તાત્કાલિક સ્થાનિકો દોડી આવ્યા. ભારે જહેમત બાદ ચારેયને પાણીમાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા. સાહિલને 108 મારફતે રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલ લઈ જવાયો જ્યારે સેફુ, સોહાન અને અલીફાને ઝનાના હોસ્પિટલ ખસેડાયા, જ્યાં ડોક્ટરોએ ચારેયને મૃત જાહેર કર્યા.

હચમચાવી દેનારું પિતાનું આક્રંદ

પિતા સાજીદ સોરાને બે દીકરા સોહાન અને સેફુના મૃત્યું વિશેની જાણ થઈ ત્યારે તેના માથે દુ:ખનો પહાડ તૂટી પડ્યો, બે દિકરાઓ ગુમાવ્યાના હૈયાફાટ રૂદનથી સમગ્ર હોસ્પિટલમાં ગમગીની છવાઈ ગઈ ગઈ.

મૃતક સાહિલના સગા રિયાઝે કહ્યું, "એક છોકરો ડૂબતો હતો એટલે મારો ભાઈ બચાવવા ગયો. સાથે બીજા બે પણ ગયા. એક છોકરાથી ત્રણનો ભાર ન ઉપડ્યો અને બધા ડૂબી ગયા."

"કુવાડવા પોલીસે અકસ્માતે મોતનો ગુનો નોંધીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. રાજકોટ તાલુકા પંચાયતના સભ્ય ભરત ડાભીએ કહ્યું કે, આ ઘટનાથી રોણકી અને બેડી ગામમાં ગમગીની છે. બંને ગામમાં આજે બજારો બંધ રાખીને શોક વ્યક્ત કરાયો."

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DROWNING INCIDENT IN RAJKOT
DEATH BY DROWNING
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