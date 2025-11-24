ETV Bharat / state

વેરાવળમાં મહિલાની હત્યાની તપાસમાં ડબલ મર્ડરનો ભેદ ખુલ્યો, આરોપી 10 પાસ કમ્પાઉન્ડર નીકળ્યો

મૃતકના ઘરમાં ટેબલ પર હાથ પર ઇન્જેક્શન, સોયના નિશાન અને સોનાના દાગીના ગાયબ હોવાથી પોલીસે હત્યા થઈ હોવાની શંકા સાથે તપાસ શરૂ કરી હતી.

હુડકો સોસાયટીમાં મહિલાના મોતનો ભેદ ખુલ્યો
હુડકો સોસાયટીમાં મહિલાના મોતનો ભેદ ખુલ્યો (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 24, 2025 at 7:09 PM IST

|

Updated : November 24, 2025 at 9:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ગીર સોમનાથ : વેરાવળની હુડકો સોસાયટીમાં આવેલ માનવ રેસીડેન્સીમાં રહેતા ભાવનાબેન ચાંડેગરાનું ગત 11 નવેમ્બરના રોજ શંકાસ્પદ મૃત્યુ થયું હતું. મૃતકના ઘરમાં ટેબલ પર હાથ પર ઇન્જેક્શન, સોયના નિશાન અને સોનાના દાગીના ગાયબ હોવાથી પોલીસે હત્યા થઈ હોવાની શંકા સાથે તપાસ શરૂ કરી હતી.

હુડકો સોસાયટીમાં મહિલાના મોતનો ભેદ ખુલ્યો

આ કેસની તપાસમાં પોલીસને મૃતકના ઘરની નજીક જ રહેતો શ્યામ ચૌહાણ નામનો યુવક ઉપર શંકાના દાયરામાં આવ્યો હતો. પોલીસ સતત આ વ્યક્તિ ઉપર નજર રાખી રહી હતી, ત્યારે અચાનક જ આ યુવક તેણે લૂંટી લીધેલ સોનાના દાગીના ગીરવે મુકવા ગયો હતો.

હુડકો સોસાયટીમાં મહિલાના મોતનો ભેદ ખુલ્યો (ETV Bharat Gujarat)

વેરાવળની હુડકો સોસાયટી વિસ્તારમાં બનેલી મહિલાના મોતની ઘટનામાં ખુલ્યું છે કે, આરોપીએ એનેસ્થેસિયાનો ઓવર ડોઝ આપી મહિલાને મોતને ઘાટ ઉતારી હતી. મહિલાની ગળામાંથી સોનાની ચેઇન અને બુટ્ટી પણ લૂંટી લેવાઈ હતી, જેનાથી હત્યાનો ઈરાદો સ્પષ્ટ થયો છે.

મહિલાના શંકાસ્પદ મોત મામલે મોટો ઘટસ્ફોટ
મહિલાના શંકાસ્પદ મોત મામલે મોટો ઘટસ્ફોટ (ETV Bharat Gujarat)

અગાઉ એક મિત્રની પણ કરી હતી હત્યા

પોલીસ તપાસ આગળ વધતા બીજા એક મર્ડરનું ભેદ પણ ખુલ્યું છે. અંદાજે ચાર મહીના પહેલાં અભિષેક નામના વ્યકતિને પણ મોર્ફિનનો ઓવર ડોઝ આપી મોત નિપજાવ્યું હતું. કોલ્ડ્રિંગમાં મોર્ફિન મિક્ષ કરીને મિત્રની હત્યા કરવામાં આવી હોવાનું પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવ્યું છે. આ ઘટનામાં આરોપીએ એકાદ લાખ રૂપિયાની રોકડ પણ લૂંટી લીધી હતી.

પોલીસની કાર્યવાહી
પોલીસની કાર્યવાહી (ETV Bharat Gujarat)

ચોંકાવનારું એ છે કે આ યુવક માત્ર ધોરણ 10 પાસ છે અને હોસ્પિટલમાં કમ્પાઉન્ડર તરીકે નોકરી કરતો હતો. કમ્પાઉન્ડર તરીકે કામ કરતા તેના પર લોકો વિશ્વાસ કરતા, જેને કારણે તે સારવાર આપવા, ઇન્જેક્શન કે બ્લડ સેમ્પલ લેવા જવાના બહાને લોકોના ઘરમાં પ્રવેશ મેળવી લેતો અને એ જ વિશ્વાસનો દૂર ઉપયોગ કરીને હત્યાઓને અંજામ આપતો હતો.

પોલીસની કાર્યવાહી
પોલીસની કાર્યવાહી (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, આરોપીના નિશાના પર એવી વ્યક્તિઓ હતી કે જેઓ એકલા રહેતા હોય અથવા જેઓને તે સરળતાથી ટાર્ગેટ કરી શકે. દાગીના અને રોકડ લૂંટવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ હોવાનું સામે આવ્યું છે.

પોલીસની કાર્યવાહી
પોલીસની કાર્યવાહી (ETV Bharat Gujarat)

"આરોપી સામે બે હત્યાના ગુના સાબિત થયા છે અને તપાસમાં વધુ બાબતો પણ બહાર આવી શકે છે. આરોપી પાસેથી જરૂરી કેમીકલ્સ કેવી રીતે મેળવે છે અને કોઈ અન્ય વ્યક્તિ સામેલ છે કે નહીં તેની દિશામાં પણ તપાસ ચાલી રહી છે." - જયદીપસિંહ જાડેજા, SP ગીર સોમનાથ

આ પણ વાંચો...

ભાવનગર ત્રિપલ મર્ડર: ફોરેસ્ટ અધિકારી જ નીકળ્યો આરોપી, તકીયાથી પત્ની-બે બાળકોનું મોઢું દબાવી દીધું, હત્યાનું શું કારણ આપ્યું?

પ્રેમનો ખતરનાક અંજામ: કોસંબા મર્ડર કેસનું રિ-કન્સ્ટ્રક્શન, હત્યારાના મનમાં કેવી રીતે આવ્યો 'બેગ' પ્લાન?

Last Updated : November 24, 2025 at 9:00 PM IST

TAGGED:

VERAVAL POLICE
GIR SOMNATH CRIME
VERAVAL WOMAN DEATH
VERAVAL CRIME
GIR SOMNATH NEWS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ: અન્ય ભાષાઓ આપણી આદિવાસી ઓળખ પર અસર કરી રહી છે: સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી

Ramoji Excellence Awards: 'પત્રકારત્વમાં ઉદ્દેશ્ય વધુ મહત્વપૂર્ણ છે' - ગ્રામીણ પત્રકાર જયદીપ હાર્દિકર

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ: "માનવ તસ્કરીમાંથી 10,000થી વધુ લોકોને બચાવ્યા" પલ્લવીએ કહ્યું 'આ ક્ષેત્ર પસંદ કરવું સરળ નહોતું'

ડૉ. માધવી લતાને મળ્યો રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ; જાણો તેમને વિશ્વનો સૌથી ઊંચો ચેનાબ પુલ બનાવવાની તક કેવી રીતે મળી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.