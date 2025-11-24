વેરાવળમાં મહિલાની હત્યાની તપાસમાં ડબલ મર્ડરનો ભેદ ખુલ્યો, આરોપી 10 પાસ કમ્પાઉન્ડર નીકળ્યો
મૃતકના ઘરમાં ટેબલ પર હાથ પર ઇન્જેક્શન, સોયના નિશાન અને સોનાના દાગીના ગાયબ હોવાથી પોલીસે હત્યા થઈ હોવાની શંકા સાથે તપાસ શરૂ કરી હતી.
ગીર સોમનાથ : વેરાવળની હુડકો સોસાયટીમાં આવેલ માનવ રેસીડેન્સીમાં રહેતા ભાવનાબેન ચાંડેગરાનું ગત 11 નવેમ્બરના રોજ શંકાસ્પદ મૃત્યુ થયું હતું. મૃતકના ઘરમાં ટેબલ પર હાથ પર ઇન્જેક્શન, સોયના નિશાન અને સોનાના દાગીના ગાયબ હોવાથી પોલીસે હત્યા થઈ હોવાની શંકા સાથે તપાસ શરૂ કરી હતી.
હુડકો સોસાયટીમાં મહિલાના મોતનો ભેદ ખુલ્યો
આ કેસની તપાસમાં પોલીસને મૃતકના ઘરની નજીક જ રહેતો શ્યામ ચૌહાણ નામનો યુવક ઉપર શંકાના દાયરામાં આવ્યો હતો. પોલીસ સતત આ વ્યક્તિ ઉપર નજર રાખી રહી હતી, ત્યારે અચાનક જ આ યુવક તેણે લૂંટી લીધેલ સોનાના દાગીના ગીરવે મુકવા ગયો હતો.
વેરાવળની હુડકો સોસાયટી વિસ્તારમાં બનેલી મહિલાના મોતની ઘટનામાં ખુલ્યું છે કે, આરોપીએ એનેસ્થેસિયાનો ઓવર ડોઝ આપી મહિલાને મોતને ઘાટ ઉતારી હતી. મહિલાની ગળામાંથી સોનાની ચેઇન અને બુટ્ટી પણ લૂંટી લેવાઈ હતી, જેનાથી હત્યાનો ઈરાદો સ્પષ્ટ થયો છે.
અગાઉ એક મિત્રની પણ કરી હતી હત્યા
પોલીસ તપાસ આગળ વધતા બીજા એક મર્ડરનું ભેદ પણ ખુલ્યું છે. અંદાજે ચાર મહીના પહેલાં અભિષેક નામના વ્યકતિને પણ મોર્ફિનનો ઓવર ડોઝ આપી મોત નિપજાવ્યું હતું. કોલ્ડ્રિંગમાં મોર્ફિન મિક્ષ કરીને મિત્રની હત્યા કરવામાં આવી હોવાનું પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવ્યું છે. આ ઘટનામાં આરોપીએ એકાદ લાખ રૂપિયાની રોકડ પણ લૂંટી લીધી હતી.
ચોંકાવનારું એ છે કે આ યુવક માત્ર ધોરણ 10 પાસ છે અને હોસ્પિટલમાં કમ્પાઉન્ડર તરીકે નોકરી કરતો હતો. કમ્પાઉન્ડર તરીકે કામ કરતા તેના પર લોકો વિશ્વાસ કરતા, જેને કારણે તે સારવાર આપવા, ઇન્જેક્શન કે બ્લડ સેમ્પલ લેવા જવાના બહાને લોકોના ઘરમાં પ્રવેશ મેળવી લેતો અને એ જ વિશ્વાસનો દૂર ઉપયોગ કરીને હત્યાઓને અંજામ આપતો હતો.
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, આરોપીના નિશાના પર એવી વ્યક્તિઓ હતી કે જેઓ એકલા રહેતા હોય અથવા જેઓને તે સરળતાથી ટાર્ગેટ કરી શકે. દાગીના અને રોકડ લૂંટવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ હોવાનું સામે આવ્યું છે.
"આરોપી સામે બે હત્યાના ગુના સાબિત થયા છે અને તપાસમાં વધુ બાબતો પણ બહાર આવી શકે છે. આરોપી પાસેથી જરૂરી કેમીકલ્સ કેવી રીતે મેળવે છે અને કોઈ અન્ય વ્યક્તિ સામેલ છે કે નહીં તેની દિશામાં પણ તપાસ ચાલી રહી છે." - જયદીપસિંહ જાડેજા, SP ગીર સોમનાથ
