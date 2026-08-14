વડોદરામાં વેપારીની કાર સળગાવવા મામલે મોટો ખુલાસો, CCTVના આધારે આરોપી ઝડપાયો
વડોદરા શહેરના આજવા રોડ વિસ્તારમાં અદાવત અને સમાધાન માટે દબાણના મામલે વેપારીની વૈભવી ટાટા સફારી કાર સળગાવવાની ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે.
Published : August 14, 2026 at 1:04 PM IST
વડોદરા: વડોદરા શહેરના આજવા રોડ વિસ્તારમાં અદાવત અને સમાધાન માટે દબાણના મામલે વેપારીની વૈભવી ટાટા સફારી કાર સળગાવવાની ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. મધ્યરાત્રિના સમયે વેપારીના ઘરના કમ્પાઉન્ડમાં પાર્ક કરેલી કારના કાચ તોડી તેના પર પેટ્રોલ છાંટી આગ ચાંપી દેવામાં આવી હતી. સમગ્ર ઘટનાના CCTV ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા છે. બાપોદ પોલીસે CCTV અને બાતમીના આધારે ઝડપી કાર્યવાહી કરી મુખ્ય આરોપીની ધરપકડ કરી છે.
પેટ્રોલ છાંટી કારને આગ ચાંપી
વડોદરા શહેરના આજવા રોડ વિસ્તારમાં કમલાનગર તળાવ નજીકની આશાલેતાપાર્ક સોસાયટીમાં કાર સળગાવવાની ઘટનાએ ચકચાર મચાવી છે. અહીં રહેતા વેપારી અંકુરભાઈ રાજેન્દ્રકુમાર પુરાણીના ઘરના કમ્પાઉન્ડમાં પાર્ક કરેલી ટાટા સફારી કારને નિશાન બનાવવામાં આવી હતી. આરોપીએ મધ્યરાત્રિના સમયે કારના કાચ તોડી નાખ્યા બાદ પેટ્રોલ છાંટી કારને આગ ચાંપી દીધી હતી.
મળતી માહિતી મુજબ, વેપારી અંકુરભાઈ પુરાણી પાસેથી અંદાજે રૂપિયા 4.5 કરોડની ખોટી રીતે ઉધરાણી કરવામાં આવી રહી હોવાનો મામલો સામે આવ્યો છે. આ અંગે અદાલતમાં કેસ ચાલી રહ્યો છે. આ કેસમાં સમાધાન કરી લેવા માટે વેપારી પર દબાણ કરવામાં આવતું હોવાનો પણ આક્ષેપ છે. આ જ બાબતને લઈને અંગત અદાવત રાખી વેપારીના ઘરની બહાર પાર્ક કરેલી કારને નિશાન બનાવવામાં આવી હોવાનું પોલીસ ફરિયાદમાં જણાવાયું છે.
બાપોદ પોલીસ મથકે નોંધાયેલી ફરિયાદ અનુસાર, મંગળવારે રાત્રે આશરે અઢી વાગ્યાના સમયે ભાયલી વિસ્તારમાં રહેતો આરોપી દિવ્યાંશુસિંહ ઇલેન્દ્રસિંહ ચૌહાણ વેપારીના ઘરે પહોંચ્યો હતો. આરોપીના હાથમાં લોખંડનો ભારે સળિયો હતો. તેણે વેપારીના કમ્પાઉન્ડમાં પાર્ક કરેલી ટાટા સફારી કારના કાચ તોડી નાખ્યા હતા. ત્યારબાદ કાર પર પેટ્રોલ છાંટીને આગ ચાંપી દેવામાં આવી હતી.
કારમાં આગ લાગતા જ આસપાસના વિસ્તારમાં અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. આગના કારણે ધુમાડાના ગોટા ઉઠતા આસપાસના લોકો જાગી ગયા હતા. જોકે, ઘટના બાદ આરોપી અંધારાનો લાભ લઈને સ્થળ પરથી ફરાર થઈ ગયો હતો. આ સમગ્ર ઘટનાના CCTV ફૂટેજ સામે આવતા પોલીસને આરોપી સુધી પહોંચવામાં મહત્વની કડી મળી હતી.
ઘટનાની જાણ થતાં ફાયરબ્રિગેડની ટીમ તેમજ બાપોદ પોલીસ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. ફાયરબ્રિગેડ દ્વારા આગ પર કાબૂ મેળવવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને FSLની ટીમને પણ સ્થળ પર બોલાવવામાં આવી હતી. FSLની ટીમે ઘટનાસ્થળેથી જરૂરી પુરાવા એકત્ર કર્યા હતા અને આગ કઈ રીતે લગાવવામાં આવી તેની તપાસમાં મદદરૂપ પુરાવાઓ મેળવ્યા હતા.
બીજી તરફ બાપોદ પોલીસે CCTV ફૂટેજની તપાસ શરૂ કરી હતી. સાથે જ ચોક્કસ બાતમીના આધારે આરોપી અંગે માહિતી એકત્ર કરવામાં આવી હતી. પોલીસની ઝડપી કાર્યવાહી બાદ મુખ્ય આરોપી દિવ્યાંશુસિંહ ચૌહાણને ઝડપી લેવામાં આવ્યો છે. આરોપીની ધરપકડ બાદ હવે સમગ્ર ઘટનાના કારણો અને તેની પાછળ અન્ય કોઈ વ્યક્તિની સંડોવણી છે કે કેમ તે અંગે પણ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
પોલીસ દ્વારા આરોપી સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. સાથે જ વેપારી સાથે ચાલી રહેલા રૂપિયા 4.5 કરોડની ઉધરાણી સંબંધિત વિવાદ અને કાર સળગાવવાની ઘટનાને એકબીજા સાથે કેવી રીતે જોડાણ છે તે દિશામાં પણ તપાસ આગળ વધારવામાં આવી રહી છે.
આજવા રોડ વિસ્તારમાં વેપારીની ઘરની બહાર પાર્ક કરેલી ટાટા સફારી કારને પેટ્રોલ છાંટી સળગાવવાની ઘટનામાં બાપોદ પોલીસે CCTV ફૂટેજ અને બાતમીના આધારે મુખ્ય આરોપીની ધરપકડ કરી છે.
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