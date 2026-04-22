મહેસાણાના ખેડૂતોને મોટી રાહત, મુખ્યમંત્રી સાથેની બેઠક બાદ 80 મીટરનો રિંગરોડ રદ; આંદોલન સ્થગિત

મહેસાણાના 14 ગામના ખેડૂતોએ DP-TPના વિરોધમાં આંદોલન કરી ચૂંટણી બહિષ્કારનો નિર્ણય કર્યો હતો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 22, 2026 at 11:39 AM IST

મહેસાણા: છેલ્લા કેટલાક સમયથી મહેસાણા જિલ્લામાં ટીપી (ટાઉન પ્લાનિંગ) અને ડીપી (ડેવલપમેન્ટ પ્લાન) સ્કીમ તેમજ 80 મીટરના સૂચિત રિંગરોડના વિરોધમાં 14 જેટલા ગામના ખેડૂતો દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહેલા આંદોલનને મોટી સફળતા મળી છે. મુખ્યમંત્રી સાથે ખેડૂત આગેવાનોના પ્રતિનિધિ મંડળની યોજાયેલી મેરેથોન બેઠક બાદ સરકારે ખેડૂતોની મોટાભાગની મુખ્ય માંગણીઓ સ્વીકારી લેતા 80 મીટરનો સૂચિત રિંગરોડ રદ કરવાની સ્પષ્ટ બાંહેધરી આપી છે. સરકારના આ હકારાત્મક નિર્ણય અને ખાતરી બાદ ખેડૂતોએ હાલ પૂરતું પોતાનું આંદોલન સ્થગિત કરવાની સત્તાવાર જાહેરાત કરી છે.

મુખ્યમંત્રી સાથે ખેડૂત આગેવાનોની બેઠક સફળ

ખેડૂત આગેવાન રતિલાલ હરિદાસ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, અમારા આંદોલનના ભાગરૂપે અગાઉથી નિર્ધારિત કાર્યક્રમ મુજબ કુકસ ગામે ગ્રામસભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ દરમિયાન મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય તરફથી અમને વાટાઘાટો માટે બોલાવવામાં આવ્યા હતા. કુકસ ગામના અન્ય ખેડૂત આગેવાન ચૌધરી સેધાભાઈએ પણ જણાવ્યું કે, "મુખ્યમંત્રીનો અભિગમ ખેડૂતો પ્રત્યે ખૂબ જ પોઝિટિવ હતો. અમને સાડા બાર વાગ્યાનો સમય ફાળવવામાં આવ્યો હતો. અમે ખેડૂતોના જે પણ પ્રશ્નો હતા તે સીધા જ તેમના સુધી પહોંચાડ્યા હતા અને તેમણે અમારી રજૂઆતો ધ્યાનથી સાંભળીને ત્વરિત અને હકારાત્મક જવાબો આપ્યા હતા."

ખેડૂતોની કઈ કઈ માંગણીઓ સ્વીકારાઈ?

આગેવાનોના જણાવ્યા અનુસાર, મુખ્યમંત્રી સાથેની બેઠકમાં ખેડૂતોને 4 મોટા ફાયદા થયા છે:

80 મીટરનો રિંગરોડ રદ: ખેડૂતોનો સૌથી મોટો અને મુખ્ય પ્રશ્ન 80 મીટરના રિંગરોડનો હતો. સરકારે આ રિંગરોડનો મુસદ્દો રદ કરવાની ગેરંટી આપી છે, જેને ખેડૂતો પોતાનો પ્રથમ વિજય માની રહ્યા છે.

જમીન બચાવવા માટે નવો ઉકેલ: નવી ટીપીના કારણે ખેડૂતોની કિંમતી જમીન કપાતમાં જતી હતી. આથી સરકારે સ્વીકાર્યું છે કે ગામડાના જે જૂના રસ્તાઓ છે અને પ્રધાનમંત્રી સડક યોજના હેઠળ બનેલા જે નાના રસ્તાઓ છે, તેને જ થોડા મોટા (પહોળા) કરીને ટીપીમાં સમાવી લેવામાં આવશે. આનાથી ખેડૂતોની વધારાની જમીન કપાતી બચી જશે.

ઝોનમાં ફેરફાર: અગાઉ જાહેર કરાયેલા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઝોન અને ગ્રીન ઝોનને રદ કરીને આ તમામ વિસ્તારોનો એગ્રીકલ્ચર (કૃષિ) ઝોનમાં જ સમાવેશ કરવામાં આવશે તેવી ખાતરી અપાઈ છે.

ખેડૂતોની ભાગીદારી: હવે પછી ટીપી અને ડીપી સ્કીમમાં જ્યારે પણ કોઈ નિર્ણય લેવાનો થશે ત્યારે ખેડૂતોના પ્રતિનિધિઓને સાથે રાખીને યોગ્ય નિર્ણય લેવામાં આવશે.

ચૂંટણી બહિષ્કારનો નિર્ણય હવે ગામડાઓ જાતે લેશે

આગામી ચૂંટણીના બહિષ્કાર અંગે સ્પષ્ટતા કરતા આગેવાનોએ જણાવ્યું હતું કે, અગાઉ 66 ગામોએ ચૂંટણી બહિષ્કારના બેનરો લગાવ્યા હતા. પરંતુ આંદોલન સમિતિમાં કોઈ નેતા કે પ્રમુખ નથી, દરેક ગામના 2-2 સભ્યો મળીને આ સમિતિ બની છે. આજની સભામાં 14 ગામના ખેડૂતો હાજર હતા. સમિતિએ હવે લોકશાહી ઢબે એવો નિર્ણય લીધો છે કે મુખ્યમંત્રી સાથે થયેલી વાતચીતની વિગતો દરેક ગામ સુધી પહોંચાડવામાં આવશે. હવે દરેક ગામ પોતાની રીતે અલગથી ગ્રામસભા બોલાવશે અને પોતાના ગામ પૂરતો ચૂંટણી બહિષ્કાર ચાલુ રાખવો કે મતદાન કરવું, તેનો નિર્ણય ગામ જાતે જ લેશે.

આંદોલન સમેટાયું નથી, માત્ર 'સ્થગિત' કરાયું છે

ભવિષ્યની રણનીતિ અંગે વાત કરતા રતિલાલ પટેલે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે, "અમે આંદોલન પૂરેપૂરું બંધ નથી કર્યું, માત્ર સ્થગિત કર્યું છે." ખેડૂતોના મતે, 80 મીટરના રોડનો પ્રશ્ન ઉકેલાયો છે પરંતુ હજુ ટીપી, ડીપી અને મહાનગરપાલિકાના ટેક્સને લગતા અનેક પ્રશ્નો બાકી છે. આ માત્ર શરૂઆત છે. બાકી રહેલા પ્રશ્નો માટે ખેડૂત સમિતિ સક્રિય રહેશે, બેઠકો ચાલુ રહેશે અને સરકાર સાથે કાયદેસરની વાટાઘાટો પણ થતી રહેશે. જો ખેડૂતોના હિતમાં કામ નહીં થાય તો ભવિષ્યમાં જરૂર પડ્યે ફરીથી આંદોલનનું માર્ગ અપનાવવામાં આવશે તેવી ચીમકી પણ ઉચ્ચારવામાં આવી છે.

