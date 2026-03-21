માછીમારોને મોટી રાહત: ડીઝલમાં ₹22.43નો વધારો પાછો ખેંચાયો, સરકારની રજૂઆત સફળ

મત્સ્યોદ્યોગ મંત્રી જીતુ વાઘાણીની સ્પષ્ટતા, રાજ્યના માછીમારોને ફરી અગાઉ નક્કી થયેલા રાહત દરે જ ડીઝલ મળશે

મત્સ્યોદ્યોગ મંત્રી જીતુ વાઘાણીની સ્પષ્ટતા, રાજ્યના માછીમારોને ફરી અગાઉ નક્કી થયેલા રાહત દરે જ ડીઝલ મળશે
મત્સ્યોદ્યોગ મંત્રી જીતુ વાઘાણીની સ્પષ્ટતા, રાજ્યના માછીમારોને ફરી અગાઉ નક્કી થયેલા રાહત દરે જ ડીઝલ મળશે (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 21, 2026 at 8:11 PM IST

ગાંધીનગર: ગુજરાતના દરિયાકાંઠે વસતા માછીમારો માટે મોટી રાહતના સમાચાર સામે આવ્યા છે. માછીમારી બોટ માટે ડીઝલના ભાવમાં ભારત પેટ્રોલિયમ દ્વારા કરાયેલો લિટર દીઠ ₹22.43નો વધારો હવે પાછો ખેંચવામાં આવ્યો છે. જેના કારણે રાજ્યના માછીમારોને ફરી અગાઉ નક્કી થયેલા રાહત દરે જ ડીઝલ મળશે.

આ નિર્ણય રાજ્ય સરકારની અસરકારક રજૂઆત બાદ લેવામાં આવ્યો છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ મત્સ્યોદ્યોગ મંત્રી જીતુ વાઘાણીએ કેન્દ્ર સરકાર સમક્ષ માછીમારોના હિતમાં રજૂઆત કરી હતી. ગુજરાત સરકારના મત્સ્ય સંઘ GFCCA દ્વારા માછીમારોને સસ્તા દરે ડીઝલ મળે તે માટે ભારત પેટ્રોલિયમ સાથે ટેન્ડર પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી. પરંતુ તાજેતરમાં કંપનીએ ડીઝલના ભાવમાં ભારે વધારો જાહેર કરતા માછીમારોમાં ચિંતા ફેલાઈ હતી.

મત્સ્યોદ્યોગ મંત્રી જીતુ વાઘાણીની સ્પષ્ટતા, રાજ્યના માછીમારોને ફરી અગાઉ નક્કી થયેલા રાહત દરે જ ડીઝલ મળશે (Jitubhai Vaghani)
આ મુદ્દે વિવિધ માછીમારી સંસ્થાઓ, સ્થાનિક આગેવાનો અને જનપ્રતિનિધિઓ દ્વારા રજૂઆતો થતાં સરકારે તાત્કાલિક પગલાં લીધા. મત્સ્યોદ્યોગ મંત્રી જીતુ વાઘાણીએ કેન્દ્ર સરકાર સમક્ષ સ્પષ્ટ રજૂઆત કરી હતી કે, માછીમારોને ખાસ છૂટછાટ આપવી જોઈએ અને તેમને સામાન્ય ગ્રાહકો નહીં પરંતુ રિટેલ સમકક્ષ ગણવા જોઈએ.

કેન્દ્ર સરકારે આ રજૂઆતને સ્વીકારી અને ભારત પેટ્રોલિયમને ભાવવધારો પાછો ખેંચવા સૂચના આપી. જેના કારણે હવે માછીમારોને ફરી રાહત દરે ડીઝલ ઉપલબ્ધ થશે. મત્સ્યોદ્યોગ મંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણીએ જણાવ્યું હતું કે, રાજ્યના માછીમારોના હિત માટે સરકાર હંમેશા પ્રતિબદ્ધ છે. ડીઝલના ભાવવધારા મુદ્દે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરીને કેન્દ્ર સરકાર સુધી વાત પહોંચાડવામાં આવી અને તેનો સકારાત્મક પરિણામ મળ્યા છે. આવનારા સમયમાં પણ માછીમારોના હિતમાં આવા નિર્ણયો લેવામાં આવશે.આ નિર્ણયને કારણે રાજ્યના હજારો માછીમારોને સીધી આર્થિક રાહત મળશે અને તેમની રોજગાર વ્યવસ્થામાં સ્થિરતા આવશે.

