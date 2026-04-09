ETV Bharat / state

મતદાર યાદી વિવાદમાં કોંગ્રેસના દાવેદારને મોટી રાહત, ગુજરાત હાઇકોર્ટનો મહત્ત્વપૂર્ણ ચુકાદો

એક જ વ્યક્તિનું નામ રાજ્યની મતદાર યાદીમાં હોવા છતાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની મતદાર યાદીમાં નહતું.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 9, 2026 at 10:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા મતદાર યાદી સંબંધિત મુદ્દે ગુજરાત હાઈકોર્ટે મહત્ત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપ્યો છે જેમાં કોંગ્રેસના દાવેદાર સંજય ગઢવીને મોટી રાહત મળી છે. હાઇકોર્ટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC)ને તેમના નામને મતદાર યાદીમાં સમાવેશ કરવા માટે સ્પષ્ટ નિર્દેશ આપ્યો છે.

શું હતો કેસ?

કેસની વિગત મુજબ અરજદાર સંજય ગઢવીનું નામ વિધાનસભાની મતદાર યાદીમાં નોંધાયેલું હતું, છતાં AMCની મતદાર યાદીમાં તેમનું નામ ગેરહાજર હતું. ખોખરા વોર્ડમાંથી ચૂંટણી લડવા માટે દાવેદારી નોંધાવવાના સંદર્ભમાં આ મુદ્દો ગંભીર બન્યો હતો, કારણ કે મતદાર યાદીમાં નામ ન હોવાને કારણે તેમની ઉમેદવારી ઉપર સીધી અસર પડી રહી હતી.અરજદારે હાઈકોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી કે એક જ વ્યક્તિનું નામ રાજ્યની મતદાર યાદીમાં હોવા છતાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની મતદાર યાદીમાં ન હોવું એ કાયદાકીય રીતે યોગ્ય નથી. આ પરિસ્થિતિ વ્યક્તિના મતાધિકાર તેમજ ચૂંટણી લડવાના બંધારણીય હકને ખંડિત કરે છે. વધુમાં, આ એક પ્રકારની પ્રશાસનિક ખામી છે, જેને કારણે યોગ્ય ઉમેદવારને ચૂંટણી પ્રક્રિયામાંથી વંચિત થવું પડે છે.

કોર્ટએ દલીલો સાંભળ્યા બાદ નોંધ્યું કે મતદાર યાદી બનાવવાની પ્રક્રિયામાં સુસંગતતા હોવી જરૂરી છે. જો કોઈ વ્યક્તિનું નામ વિધાનસભાની મતદાર યાદીમાં સમાવિષ્ટ છે, તો તે વ્યક્તિને સ્થાનિક સ્તરે મતદાર તરીકે માન્યતા ન આપવી એ તર્કસંગત નથી. કોર્ટએ આ મુદ્દે સ્પષ્ટ કર્યું કે આવી ખામી વ્યક્તિના લોકશાહી હકોને અસર કરે છે.

ગુજરાત હાઈકોર્ટે અંતે અરજદારની માંગ સ્વીકારી અને AMCને સંજય ગઢવીનું નામ મતદાર યાદીમાં ઉમેરવા માટે આદેશ આપ્યો હતો. આ સાથે જ કોર્ટે અરજીનો નિકાલ કર્યો હતો.

અરજદારના વકીલ ચિંતન ચાંપાનેરીએ કોર્ટના આ નિર્ણયને મહત્ત્વપૂર્ણ ગણાવતા જણાવ્યું હતું કે, આ ચુકાદો માત્ર એક વ્યક્તિ માટે નહિ પરંતુ સમગ્ર ચૂંટણી પ્રક્રિયા માટે માર્ગદર્શક સાબિત થશે, તેમણે ઉમેર્યું કે મતદાર યાદીમાં આ પ્રકારની ખામી રહેવી એ લોકશાહી માટે જોખમી છે અને આવી ભૂલોને સમયસર સુધારવી જરૂરી છે. આ ચુકાદો ખાસ કરીને આવનારી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને મહત્ત્વનો બની રહ્યો છે. હવે અન્ય ઉમેદવારો કે મતદારોને પણ જો આવી સમસ્યા હોય, તો તેઓ કાનૂની માર્ગ દ્વારા ન્યાય મેળવી શકે તેવી શક્યતા મજબૂત બની છે.

TAGGED:

VERDICT
GUJARAT HIGHCOURT
CONGRESS CANDIDATE RELIEF COURT
HIGHCOURT RELIEF CONGRESS
GUJARAT HIGH COURT VERDICT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.