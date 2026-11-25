વડોદરાવાસીઓ માટે બે મોટા સમાચાર! એક મહિનામાં શરૂ થશે 28 કિમીનો રિંગ રોડ, ઉનાળામાં પાણીની તંગી નહીં સર્જાય
વડોદરા મહાનગરપાલિકાના મ્યુનિસિપલ કમિશનર અરુણ મહેશ બાબુના અધ્યક્ષસ્થાને શહેરના વિવિધ વિકાસલક્ષી કામો અને પ્રાથમિક સુવિધાઓની સમીક્ષા કરવા માટે મહત્વપૂર્ણ રિવ્યૂ બેઠક યોજાઈ હતી
Published : November 25, 2026 at 7:07 PM IST
વડોદરા: વડોદરા શહેરના ટ્રાફિક અને પાણીની સમસ્યાને લઇને મનપા દ્વારા મહત્ત્વની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. મ્યુનિસિપલ કમિશનર અરુણ મહેશ બાબુની અધ્યક્ષતામાં યોજાયેલી રિવ્યૂ બેઠકમાં આગામી એક મહિનામાં 28 કિલોમીટર લાંબો રિંગ રોડ વાહનચાલકો માટે શરૂ કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. બીજી તરફ, ઉનાળાની ઋતુમાં પણ શહેરમાં પાણીની તંગી ન સર્જાય તે માટે આગોતરું આયોજન કરવામાં આવ્યું હોવાનું તંત્રએ જણાવ્યું છે. આજવા સરોવરમાં નર્મદાનું પાણી ઠાલવી જળસ્તર જાળવવાની કામગીરી સતત ચાલુ છે.
28 કિમીનો રિંગ રોડ એક મહિનામાં ખુલ્લો મુકાશે
વડોદરા મહાનગરપાલિકાના મ્યુનિસિપલ કમિશનર અરુણ મહેશ બાબુના અધ્યક્ષસ્થાને શહેરના વિવિધ વિકાસલક્ષી કામો અને પ્રાથમિક સુવિધાઓની સમીક્ષા કરવા માટે મહત્વપૂર્ણ રિવ્યૂ બેઠક યોજાઈ હતી. બેઠકમાં પાલિકાના ઉચ્ચ અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. શહેરના માળખાકીય વિકાસ, સ્વચ્છતા અને જળ વ્યવસ્થાપન સહિતના મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. કમિશનરે શહેરમાં સ્વચ્છતા જાળવવા પર ભાર મૂક્યો હતો અને સફાઈ કામગીરીમાં કોઈપણ પ્રકારની બેદરકારી ન રાખવા અધિકારીઓને સૂચના આપી હતી.
આ બેઠકમાં શહેરની ટ્રાફિક સમસ્યાના ઉકેલ માટે મહત્વની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. વડોદરા અર્બન ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી (વુડા) દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલો અંદાજે 28 કિલોમીટર લાંબો રિંગ રોડ આગામી એક મહિનામાં જાહેર જનતા માટે શરૂ કરવામાં આવશે તેમ કમિશનર અરુણ મહેશ બાબુએ જણાવ્યું હતું.
આ રિંગ રોડ શરૂ થયા બાદ સુરત અને અમદાવાદ હાઈવે તરફથી પસાર થતાં ભારે વાહનો સહિતના અન્ય વાહનચાલકોને શહેરની અંદર પ્રવેશ્યા વિના બાયપાસ માર્ગ મળી શકશે. પરિણામે શહેરના મુખ્ય માર્ગો પર વાહનોનું ભારણ ઘટવાની અને ટ્રાફિકની સમસ્યામાં રાહત મળવાની શક્યતા છે. વાહનચાલકોને મુસાફરીના સમય અને ઈંધણની બચત થવાની પણ અપેક્ષા છે.
ઉનાળામાં પાણીની તંગી નહીં સર્જાય: મનપા કમિશનર
રિવ્યૂ બેઠકમાં શહેરના જળ પુરવઠાની સ્થિતિની પણ સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી. તંત્ર દ્વારા સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું હતું કે હાલ વડોદરામાં પીવાના પાણીની કોઈ તંગી નથી અને આગામી ઉનાળાની ઋતુને ધ્યાનમાં રાખીને પણ આગોતરું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
શહેરને પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી મળી રહે તે માટે આજવા સરોવરમાં સરદાર સરોવર નર્મદા નિગમ લિમિટેડ (SSNL) મારફતે નર્મદાનું પાણી ઠાલવવામાં આવી રહ્યું છે. આ પ્રક્રિયા દ્વારા સરોવરનું જળસ્તર જાળવી રાખવાની કામગીરી સતત કરવામાં આવી રહી છે.
આગામી ફેબ્રુઆરી અને માર્ચ મહિનાથી ઉનાળાની શરૂઆત થતાં પાણીની માંગમાં વધારો થઈ શકે છે. આવી સ્થિતિમાં પાણીની અછત ઊભી ન થાય તે માટે SSNL પાસેથી જરૂરિયાત મુજબ વધુ પાણી મેળવવાની પણ તૈયારી રાખવામાં આવી છે. એટલે ઉનાળામાં પાણીની માંગ વધે તો પણ તેનો સામનો કરવા માટે પાલિકા તંત્રએ આગોતરું આયોજન કર્યું હોવાનું બેઠકમાં જણાવાયું હતું.
એક તરફ 28 કિલોમીટરના રિંગ રોડને એક મહિનામાં શરૂ કરવાની જાહેરાતથી શહેરના ટ્રાફિક ભારણમાં રાહત મળવાની આશા છે, તો બીજી તરફ આજવા સરોવરમાં નર્મદાનું પાણી ઠાલવી ઉનાળાના જળ પુરવઠાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. હવે રિંગ રોડ નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં શરૂ થાય છે કે નહીં અને ઉનાળા દરમિયાન પાણી પુરવઠાનું આયોજન કેટલું અસરકારક રહે છે તેના પર વડોદરાવાસીઓની નજર રહેશે.
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